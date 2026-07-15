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CM भेटीनंतर दोन्ही राष्ट्रवादी विलीन होणार? जयंत पाटील अजित पवारांच्या अपघाती निधनाचा उल्लेख करत स्पष्टच बोलले

जयंत पाटील हे वर्षा बंगल्यावर असतानाच अजित पवारांच्या पक्षाचे प्रफुल पटेल आणि सुनील तटकरेही वर्षा बंगल्यावर पोहोचल्याने चर्चांना उधाण आलं होतं. या सगळ्या चर्चांवर जयंत पाटील यांनी उत्तर दिलं आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 15, 2026, 12:39 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 12:39 PM IST
CM भेटीनंतर दोन्ही राष्ट्रवादी विलीन होणार? जयंत पाटील अजित पवारांच्या अपघाती निधनाचा उल्लेख करत स्पष्टच बोलले
Image Credit: Jayant Patil News in Marathi ( फोटोः सोशल मीडियावरुन साभार)

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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