/CM भेटीनंतर दोन्ही राष्ट्रवादी विलीन होणार? जयंत पाटील अजित पवारांच्या अपघाती निधनाचा उल्लेख करत स्पष्टच बोलले

महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा चर्चांना उधाण येत आहे. दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष एकत्र येण्याच्या चर्चा असतानाच मंगळवारी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. यावेळी त्यांच्यासोबत अजित पवारांच्या पक्षांचे प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे हेदेखील उपस्थित असल्याचे सांगण्यात येत होते. त्यामुळं पुन्हा एकदा दोन्ही राष्ट्रवादींच्या विलिनीकरणासंदर्भात चर्चा झाल्याचं सांगण्यात येतंय. मात्र या सगळ्या चर्चांवर जयंत पाटील यांनी स्वतः पत्रकार परिषद घेत उत्तर दिलं आहे.
जयंत पाटील यांनी पत्रकार परिषेद घेत मुख्यमंत्र्यांची भेट का घेतली? याचे उत्तर दिलं आहे. ते म्हणाले की, 'माझ्या मतदार संघातील ईश्वरपुरचे नगराध्यक्ष 7000च्या मताने निवडून आले. 22 वर्षापूर्वी एका जागेत त्यांच्या मामाने बांधकाम केले होते. त्याला गुंठेवारी मिळाली ती जागा नगराध्यक्ष यांनी बक्षीसीप्रमाणे घेतली त्यावर अद्याप कोणती नोटीस आली नाही. तरी जिल्हाधिकाऱ्यानी त्याना नोटीस देत अपात्र ठरवले. ही मोठी घटना घडली जर अधिवेशनादरम्यान समजले असते तर मी तेव्हाच मुख्यमंत्र्यांना भेटलो असतो. पण मला काल वेळ दिली पण उशीरा बोलवले. मी त्यांना काल माहिती दिली त्यांनी याबाबत माहिती घेऊन सांगतो म्हणाले. एकनाथ शिंदे यांना आम्ही भेटणार होतो पण ते दिल्लीत होते.'
दोन्ही राष्ट्रवादीच्या राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाचा प्रश्न विचारला असता जयंत पाटील यांनी थेट उत्तर दिलं आहे. विलीनीकरणाचा आणि त्याचा काही संबंध नाही. 'इश्वरपूर हे आमचं शहर आहे. त्याच्या अपात्रतेचा निर्णय चुकीचा झालाय, हेच मला त्यांच्या कानावर घालायचे होते. दुसरं कोणतंही काम नव्हतं. माझ्याकडे कोणताही कागद नव्हता, मी त्यांना कोणतं निवेदनही दिलं नाहीये. मी जाऊन त्यांच्याशी बोललो. एक तर प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांच्याशी माझी कोणतीही भेट झाली नाही. मध्येही चर्चा होती की आम्ही कुठेतरी भेटलो पण अशी कोणतीही भेट झाली नाही. कोणताही विलीनीकरणवगैरेचा चर्चा झाल्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. अजित दादांच्या निधनानंतर कधीच चर्चा झाली नाही. त्यामुळं ती थांबली असेही म्हणता येणार नाही कारण चर्चाच सुरू झाली नाही.'
'मी मुख्यमंत्र्यांना भेटायला गेलो तेव्हा मी हॉलमध्ये बसलो होतो. मुख्यमंत्री बऱ्याचवेळानंतर आले. मी त्यांना भेटीचे कारण सांगितले. तेव्हा त्यांनी माहिती घेऊन सांगतो असं म्हणाले. मी हॉलमध्ये एकटाच बसलो होतो, असं म्हणत तटकरे आणि पटेलांची भेट झाली नसल्याचं जयंत पाटलांनी म्हटलं आहे. विनोद तावडेंसोबत भेट झाली तेव्हा मी खुलासा केला होता. जॉइंट पार्लामेंटची मिटिंग सुरू होती. वरच्या मजल्यावर एका बाजुला मिटिंग होती. तर दुसऱ्या बाजुला फायनान्सची मिटिंग होती. तिथे मी बसलो होतो. तर विनोद तावडे साहेब होते. तेव्हा त्यांची भेट झाली,' असं जयंत पाटील यांनी म्हटलं आहे.