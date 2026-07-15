अचानक जयंत पाटील 'वर्षा' बंगल्यावर का गेले? फडणवीसांसोबत काय बोलणं झालं? बैठकीतल्या चर्चेची Inside Story

शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे माजी प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी मंगळवारी रात्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची भेट घेतल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. विशेष म्हणजे या भेटीदरम्यान सत्तेत असलेल्या अजित पवारांच्या पक्षातील प्रमुख नेते सुनील तटकरे, प्रफुल पटेलही उपस्थित होते. त्यामुळे या बैठकीमध्ये नेमकी काय चर्चा झाली याबद्दल राजकीय वर्तुळात दबक्या आवाजात चर्चा सुरु असतानाच बैठकीतील चर्चेचा तपशील समोर आला आहे.
मुख्यमंत्र्यांचं शासकीय निवासस्थान असलेल्या वर्षा बंगल्यावर मंगळवारी रात्री झालेल्या दोन्ही राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या बैठकीमध्ये दोन्ही पक्षांच्या संभाव्य एकत्रीकरणाबाबतची चर्चा झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. राष्ट्रवादीतील अंतर्गत संघर्षाबाबत फडणवीसांनी मध्यस्थी करण्याची नेत्यांची मागणी असल्याचे समजते. तसेच, शरद पवार गट एनडीएसोबत आल्यास महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक संमत होण्यास पाठबळ मिळणार असून याबद्दलही या बैठकीमध्ये चर्चा झाल्याचे समजते.
सत्तेत सहभागी होण्याबाबत राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाची सकारात्मक भूमिका असल्याची माहिती फडणवीसांना कळवण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे. शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील आणि बहुतांश आमदारांचा भाजपसोबत जाण्यासाठी आग्रह असल्याचं समजतं. त्याच पार्श्वभूमीवर ही भेट अत्यंत महत्त्वाची आहे.
रोहित पवार वगळता अन्य नऊ आमदारांची मते जाणून घेतली आणि बहुतेक सगळे भाजपसोबत जाण्यासाठी आग्रही असल्याचे समोर आले. सोलापूर जिल्ह्यात पक्षाचे चार आमदार आहेत, त्या चौघांनीही विरोधी पक्षात असल्यामुळे आम्हाला विकासकामांसाठी निधी मिळत नाही, आता पुढची निवडणूक लढायची तरी कशी? असा सवाल केला. अजित पवार हे पूर्वीच आपलेच नेते होते, त्या हक्काने आम्ही त्यांच्याकडे निधी मागायला जायचो, मात्र त्यांच्यासोबत गेलो नाही म्हणून कदाचित पण त्यांनी आम्हाला निधीबाबत कधीही झुकते माप दिले नाही. आता सुनेत्रा पवार यांच्याकडे उद्या वित्त खाते गेलेही तरी त्या आम्हांला प्राधान्याने निधी देतील अशी शक्यता नाही. सत्तापक्षाचा भाग झाल्याशिवाय मतदारसंघांचा विकास करता येणार नाही, अशी सुस्पष्ट भूमिका पक्षाच्या बहुतेक आमदारांनी मांडली आहे.
मागील काही दिवसांपासून राष्ट्रवादीमध्ये अस्वस्थता असल्याची जोरदार चर्चा असतानाच मंगळवारी रात्री झालेल्या या भेटीमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये मोठा भूकंप होऊ शकतो अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळेच या बैठकीतील चर्चा महाराष्ट्राच्या राजकारणाला भविष्यात कुठे घेऊन जाणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.