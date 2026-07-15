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अचानक जयंत पाटील 'वर्षा' बंगल्यावर का गेले? फडणवीसांसोबत काय बोलणं झालं? बैठकीतल्या चर्चेची Inside Story

शरद पवारांच्या पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांनी मंगळवारी रात्री अचानक वर्षा बंगल्यावर जाऊन मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान प्रफुल पटेल आणि सुनील तटकरेही उपस्थित होते.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 15, 2026, 08:59 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 08:59 AM IST
अचानक जयंत पाटील 'वर्षा' बंगल्यावर का गेले? फडणवीसांसोबत काय बोलणं झालं? बैठकीतल्या चर्चेची Inside Story
Image Credit: मंगळवारी रात्री वर्षा बंगल्यावर झाली बैठक (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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अचानक जयंत पाटील 'वर्षा' बंगल्यावर का गेले? फडणवीसांसोबत काय बोलणं झालं? बैठकीतल्या चर्चेची Inside Story
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