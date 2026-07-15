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ना विलिनीकरण, ना सत्तेत सहभाग आनंदराव मलगुडेंसाठी फडणवीसांना रात्री भेटायला गेलो; स्वत: जयंत पाटलांचा खुलासा

जयंत पाटील हे वर्षा बंगल्यावर असतानाच अजित पवारांच्या पक्षाचे प्रफुल पटेल आणि सुनील तटकरेही वर्षा बंगल्यावर पोहोचल्याने चर्चांना उधाण आलं

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 15, 2026, 10:50 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 10:57 AM IST
ना विलिनीकरण, ना सत्तेत सहभाग आनंदराव मलगुडेंसाठी फडणवीसांना रात्री भेटायला गेलो; स्वत: जयंत पाटलांचा खुलासा
Image Credit: जयंत पाटलांनीच केला खुलासा (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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ना विलिनीकरण, ना सत्तेत सहभाग आनंदराव मलगुडेंसाठी फडणवीसांना रात्री भेटायला गेलो; स्वत: जयंत पाटलांचा खुलासा
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