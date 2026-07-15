/ना विलिनीकरण, ना सत्तेत सहभाग आनंदराव मलगुडेंसाठी फडणवीसांना रात्री भेटायला गेलो; स्वत: जयंत पाटलांचा खुलासा

शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील यांनी मंगळवारी अचानक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं शासकीय निवासस्थान असलेल्या 'वर्षा' बंगल्यावर जाऊन त्यांची भेट घेतली. या भेटीमुळे राजकीय वर्तुळाच वेगळ्याच चर्चांना सुरुवात झाली. शरद पवारांची राष्ट्रवादी सत्तेत सहभागी होणार असून यासंदर्भातील चर्चेसाठी जयंत पाटील वर्षावर जाऊन चर्चा केल्याच्या चर्चांना उधाण आलं. विशेष म्हणजे या भेटीदरम्यान अजित पवारांच्या पक्षाचे प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरेही उपस्थित असल्याने दोन्ही राष्ट्रवादींच्या विलिनीकरणासंदर्भात चर्चा झाल्याचंही राजकीय वर्तुळात बोललं जात आहे. मात्र असं असतानाच जयंत पाटील यांनी स्वत: रात्री ही भेट का झाली याबद्दलचा खुलासा केला आहे.
जयंत पाटील यांनी काल रात्री उशिरा मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्याने चर्चांना उधाण आलेलं असतानाच ही भेट का झाली याचं कारण सांगितलं आहे. यावेळी सुनील तटकरे आणि प्रफुल्ल पटेल यांनी देखील मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्याने उलट-सुलट चर्चा सुरु असतानाच पाटील यांनी ही भेट राजकीय नव्हती, असं म्हटलं आहे. उरण-ईश्वरपूर नगराध्यक्ष पदासंदर्भातील वादाविषयी ही भेट घेतल्याचं पाटील यांनी सांगितलं आहे. उरण-ईश्वरपूर नगरपरिषदेचे लोकनियुक्त नगराध्यक्ष आनंदराव संभाजी मलगुंडे यांना अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी अपात्र ठरविण्यात आले आहे. त्यासंदर्भात पाटील मुख्यमंत्र्यांना भेटल्याचे पाटील यांच्या निकटवर्तीयांनी सांगितले होते. ही अपात्रता योग्य नसल्याचे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात आणून दिल्याचा दावा करण्यात आलेला. आता पाटील यांनीच खरोखर आपण याच कारणासाठी भेटल्याचं सांगत समर्थकांनी केलेल्या दाव्याचा दुजोरा दिला आहे.
उरण-ईश्वरपूर नगराध्यक्षाला अपात्र केल्यानं संबंधित विषायासाठी काल रात्री सीएम देवेंद्र फडणवीस यांची भेट झाली. प्रफुल्ल पटेल आणि तटकरे यांच्या समवेत भेट नाही. राजकीय चर्चा झाली नाही, असं पाटील यांनी म्हटलं आहे.
उरण- ईश्वरपूर नगराध्यक्षांचं पद रद्द करण्यात आलं आहे. लोकनियुक्त नगराध्यक्ष आनंदराव मलगुडे यांचा नगराध्यक्ष पद रद्द झालं आहे. जिल्हाधिकारी मैनाक घोष यांच्याकडून ही कारवाई करण्यात आली आहे. मलगुंडे यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई झाली आहे. अतिक्रमण व बांधकाम अनियमित प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्णय दिला आहे. जयंत पाटलांच्या नेतृत्वाखाली ईश्वरपूर नगरपरिषदवर राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाची सत्ता आहे. नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत आनंदराव मलगुंडे यांचा विजय झाला होता. मलगुंडेंच्या नगराध्यक्ष पद रद्दझाल्यामुळे जयंत पाटलांना मोठा धक्का बसल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
दुसरीकडे शरद पवारांच्या पक्षाचे खासदार, आमदार फुटणार असल्याची चर्चा मागील काही काळापासून सुरु आहे. पण ही फूट पडू नये म्हणून शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात नव्याने मांडण्यात येणाऱ्या महिला आरक्षण व मतदारसंघांच्या पुनर्रचना घटना दुरुस्ती विधेयकाला पाठींबा देण्याच्या तयारीत असल्याचं सांगितलं जात आहे. महिला आरक्षण व मतदारसंघांची पुनर्रचना या घटना दुरुस्ती विधेयकापुरताच भाजपला पाठिंबा असेल,असे राष्ट्रवादीच्या गोटातून सांगण्यात येत असले तरी आपल्या पक्षाचे खासदार फुटू नयेत या उद्देशानेच ही खेळी असल्याची शक्यता वर्तविली जाते. शरद पवार गटाने विधेयकाच्या बाजूने मतदान करावे म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व भाजपच्या दिल्लीतील नेत्यांनी प्रयत्न केल्याचे सांगण्यात येते.