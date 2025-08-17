मुंबईच्या 'या' बंगल्यात रचले गेले भारत पाकिस्तानची फाळणी करण्याचे षडयंत्र; 'या' बंगल्याच्या मालकाचे नाव जाणून शॉक व्हाल

Jinnah House Mumbai: NCERTच्या पुस्तकात भारत-पाकिस्तान फाळणीबाबत वादग्रस्त दावा करण्यात आला आहे. भारत-पाकिस्तान फाळणीसाठी मोहम्मद अली जिना, काँग्रेस पक्ष आणि लॉर्ड माउंटबॅटन यांना जबाबदार धरण्यात आलं. यातच आता मुंबईतील एक बंगला चर्चेत आला आहे. याच बंगल्यात भारत पाकिस्तानची फाळणी करण्याचे षडयंत्र रचले गेले. 'या' बंगल्याच्या मालकाचे नाव जाणून शॉक व्हाल.
दक्षिण मुंबईतील मलबार हिल हा परिसर मुंबईतील सर्वात पॉश परिसरांपैकी एक. येथे एक वादग्रस्त बंगला आहे. हा बंगला दुसऱ्या कोणाचाही नसून पाकिस्तानचे संस्थापक मोहम्मद अली जिना यांचा आहे. एकेकाळी त्यांचा आलिशान बंगला असलेला जिना हाऊस पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. इथचं भारताचे दोन तुकडे करण्याचे षड्यंत्र रचण्यात आले होते. या बंगल्याबाबत सरकारने काही दिवसांपूर्वी मोठा निर्णय घेतला होता.
जिना यांनी 1936 मध्ये स्वतःसाठी हा बंगला बांधला होता. हा बंगला साउथ कोर्ट म्हणून ओळखला जातो. आता हा बंगला पुनर्संचयित करून डिप्लोमॅटिक एन्क्लेव्हमध्ये रूपांतरित करण्याची योजना आहे. यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाकडून मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. मुंबई वारसा संवर्धन समितीने (एमएचसीसी) त्याच्या नुतनीकरणाला खूप पूर्वीच मान्यता दिली होती.
ऐतिहासिक वास्तू असलेल्या जिन्ना हाऊसची केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभाग (CPWD) द्वारे देखभाल केली जाणार आहे. सर जेजे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चरची यासाठी सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. आर्ट डेको शैलीतील हा बंगला प्रसिद्ध वास्तुविशारद क्लॉड बॅटली यांनी डिझाइन केला होता जे त्यावेळी जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्सचे प्रमुख होते. हा बंगला 2.5 एकर क्षेत्रात पसरलेला आहे. गर्द झाडीने वेढलेल्या या बंगल्याची रचना आणि वास्तुकला अजूनही लोकांना आकर्षित करते.
2018 मध्ये पंतप्रधान कार्यालयाने जिना हाऊस इंडियन कौन्सिल फॉर कल्चरल रिलेशन्स (ICCR) कडून परराष्ट्र मंत्रालयाकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. 2017 मध्ये तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी आमदार मंगल प्रभात लोढा यांना पत्र लिहून सांगितले होते की, दिल्लीतील हैदराबाद हाऊसच्या धर्तीवर हा बंगला विकसित केला जाईल. एमएचसीसीला सादर केलेल्या प्रस्तावात त्याचा वापर निवासी जागेऐवजी कार्यालयात बदलण्याची योजना आहे. यामध्ये आतील भागात सौंदर्यात्मक बदल, भिंती दुरुस्त करणे, पायऱ्या पुन्हा बांधणे आणि लँडस्केपिंगचे काम समाविष्ट असेल.
इतिहासावर नजर टाकली असता जिन्ना हाऊसमध्ये भारत-पाकिस्तान फाळणी करण्याची योजना आखली गेली. जिना यांची एकुलती एक मुलगी, दिना वाडिया आणि नुस्ली वाडिया यांच्या आईने 2007 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात मालमत्तेवर पुन्हा नियंत्रण मिळवण्यासाठी याचिका दाखल केली. त्यांच्या मृत्यूनंतर, नुस्ली वाडिया यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ता म्हणून सामील होण्याची परवानगी दिली. जिना हाऊसला इव्हॅक्यूई प्रॉपर्टी म्हणतात. याचा अर्थ असा की ती अशा व्यक्तीची मालमत्ता आहे जी 1 मार्च 1947 नंतर भारत सोडून पाकिस्तानात राहायला गेली. यामुळे ही वास्तू आता भारत सरकारच्या ताब्यात आहे.