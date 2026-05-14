Explained : आत्महत्या की घातपात? जेजे रुग्णालयाने केलं शिक्कामोर्तब, आता फक्त एकच प्रश्न अनुत्तरित?

Watermelon Death Case : मुंबईतील पायधुनी परिसरातील डोकाडिया कुटुंबातील मृत्यूचं कारण अखेर समोर आलं आहे. जेजे रुग्णालयाकडून अहवाल सादर करण्यात आले आहेत. खरंच बिर्याणी आणि कलिंगड याला जबाबदार आहे का?
मुंबईतील पायधुनी परिसरातील डोकाडिया कुटुंबाील चार जणांच्या मृत्यू प्रकारणात जेजेकडून अहवाल सादर करण्यात आला आहे. फॉरेन्सिकच्या अहवालनंतर जेजेकडून मृत्यूचं कारण स्पष्ट करण्यात आला आहे. या प्रकरणात सर्वात मोठा ट्विस्ट होता की, या कुटुंबातील सर्वात लहान व्यक्तीचा मृत्यू सकाळी झाला. तर याच कुटुंबातील अब्दुल डोकाडिया यांचं निधन रात्री 10 वाजता झालं. या दरम्यान त्यांनी दिलेल्या माहितीवरुन पोलिसांनी अंदाज वर्तवले होते. असं असताना आता जेजे रुग्णालयातून या प्रकरणाचा अहवाल समोर आला आहे.
जेजे रुग्णालयातील अहवालातून पायधुनी परिसरातील डोकाडिया कुटुंबातील चौघांचा मृत्यू पॉईझनमुळेचं झाल्याचं स्पष्ट झालं आहे. पोटात गेलेल्या झिंक फॉसफाईडमुळे फॉसफिन गॅस तयार झाला आहे. तो गॅस शरीरात पसरल्याने डोकाडिया परिवाराचा मृत्यू झाला आहे. फॉरेन्सिक आणि जेजेच्या अहवालानंतर आता सारं लक्ष पोलिसांच्या तपासावर आहे. या प्रकरणात गुन्हा दाखल होणार हा हे पाहणं देखील तितकंच महत्वाचं असणार आहे. गुन्हा दाखल झाल्यास प्रकरणाला मिळणार मोठं वळण मिळणार आहे. त्यामुळे आत्महत्या की घातपात हा आता पोलीस तपासाचा भाग ठरणार आहे.
25 एप्रिल रोजी डोकाडिया कुटुंबाला मध्यरात्री उलट्या, अतिसार आणि श्वसानाचा त्रास झाला. यानंतर त्यांना बिल्डिंगमधील डॉक्टर तपासले असता त्यांना हॉस्पिटलमध्ये तात्काळ नेण्याची गरज असल्याचे सांगितले. यानंतर त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. या कुटुंबातील 12 वर्षांची झैनब हिचा सकाळीच मृत्यू झाला. त्यानंतर 44 वर्षीय अब्दुल यांचा रात्री 10 च्या सुमारास मृत्यू झाला. या दरम्यान 35 वर्षीय पत्नी नसरीन आणि 16 वर्षीय आएशाचा मृत्यू देखील झाला. या प्रकरणात दररोज नवं नवे अपडेट समोर येत होते.
या प्रकरणात सुरुवातीला बिर्याणीवर या कुटुंबाने मध्यरात्री कलिंगड खाल्ल्याचे समोर आले होते. यामुळे विषबाधा होऊन चौघांचा मृत्यू झाला का असा प्रथम दर्शनी पोलिसांनी अंदाज व्यक्त केला होता. त्यामुळे या परिसरातच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रात कलिंगडाला दोषी ठरवण्यात आलं होतं. असं असताना तिखट पदार्थावर फळ खाणे घातक ठरते असं अंदाजही वर्तवण्यात आला होता. त्यानंतर फॉरेन्सिक रिपोर्टमध्ये खुलासा झाला की, बिर्याणी आणि कलिंगड निर्दोष असल्याचे समोर आले.
या प्रकरणात फॉरेन्सिक आणि जेजे रुग्णालयातील अहवाल समोर आल्यानंतर कुटुंबाच्या शरीरात गेलेल्या झिंक फॉसफाईडमुळे फॉसफिन गॅस तयार झाला आहे. तो गॅस शरीरात पसरल्याने डोकाडिया परिवाराचा मृत्यू झाला आहे, हे स्पष्ट झालं. आता कुटुंबाने आत्महत्या करण्याच्या उद्देशाने एवढं टोकाचं पाऊल उचललं की कुणी या कुटुंबाचा घातपात केला, असा प्रश्न देखील उपस्थित झाला आहे.
पोलिसांना या तपासात अब्दुल्ला डोकाडिया हे एका प्रकरणाशी संबंधित असल्याचे अधोरेखित झाले आहे. जोगेश्वरीतील एका प्रकरणात अब्दुल्ला डोकाडिया हे प्रमुख साक्षीदार असल्याचं समोर आलं. या प्रकरणाची सुनावणी 2026 या वर्षी होणार होती. त्यामुळे या प्रकरणाशी काही याचा संबंध आहे का? असा प्रश्नही विचारला जात आहे. त्यामुळे पोलिस तपासातंच हा घातपात होता का? हे स्पष्ट होईल.
छत्तीसगडमधील रायपुर जिल्ह्यातील 15 वर्षीय मुलाचा कलिंगड खाल्ल्यानंतर मृत्यू झाला तर तीन जण गंभीर अवस्थेत रुग्णालयात दाखल झाल्याची माहिती समोर आली. या घटनेनंतर पुन्हा एकदा कलिंगड दोषी आहे का? असा सवाल उभा राहिला आहे. कुटुंबियांनी पोलिसांना दिलेल्या माहितीनुसार, पालकांनी सकाळी घरात कलिंगड कापून ठेवलं होतं. हे कलिंगड मुलांनी फार उशिरा खाल्लं. यानंतर अतिसार, उलट्या आणि श्वसानाचा त्रास या मुलांना होऊ लागला. रुग्णालयात तात्काळ दाखल केल्यावर 15 वर्षीय तरुणाचा यामध्ये मृत्यू झाला तर इतर तिघं रुग्णालयात उपचार घेत असल्याची माहिती मिळाली. मृताची ओळख पोडी दलहा गावचा रहिवासी अखिलेश धिवार (१५) अशी पटली आहे. आजारी पडलेल्या इतर मुलांची ओळख आवारीद गावचा धिवार (४), खटोलाचा पिंटू धिवार (१२) आणि कोटगडचा हितेश धिवार (१३) अशी पटली आहे.