Add Zee Business As A Preferred Source
App

सरकारी कर्मचाऱ्यांनाच नकोय प्रमोशन! 19 जणांनी प्रमोशन नाकारताच बदलले प्रमोशनचे नियम; यापुढे...

प्रमोशन म्हटल्यावर ते कोणाला नको असं नाही का? मात्र मुंबई महापालिकेमध्ये सरकारी नोकरीवर असलेल्या एक दोन नाही तब्बल 17 जणांनी प्रमोशन नाकारल्याने आता प्रमोशनचे नियमच बदलण्यात आलेत.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 03, 2026, 01:42 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 01:42 PM IST
सरकारी कर्मचाऱ्यांनाच नकोय प्रमोशन! 19 जणांनी प्रमोशन नाकारताच बदलले प्रमोशनचे नियम; यापुढे...
Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
पाचगणी- महाबळेश्वरला जाणाऱ्या वाटेवर दरड कोसळली; थरारक व्हिडीओ समोर
Satara news30 min ago
2
Pune Metro airport line57 min ago
3
tukaram mundhe58 min ago
4
world news1 hr ago
5
eknath shinde1 hr ago