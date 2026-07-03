सरकारी कर्मचाऱ्यांनाच नकोय प्रमोशन! 19 जणांनी प्रमोशन नाकारताच बदलले प्रमोशनचे नियम; यापुढे...

सामान्यपणे नोकरीच्या ठिकाणी पदोन्नती मिळत असेल तर ती कोणाला नको असेल, नाही का? पण मुंबई महापालिकेमध्ये असं झालं आहे. मुंबई महानगरपालिकेतील 17 सहाय्यक अभियंते व दोन कार्यकारी अभियंते अशा एकूण 19 जणांनी पदोन्नतीस नकार दिला होता. आता यावरुन एका नव्याच वादाला तोंड फुटलं आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी समोरुन मिळणारं प्रमोशन नाकारल्याने या कर्मचाऱ्यांनी आर्थिक हितसंबंध जपण्यासाठी अभियंत्यांनी पदोन्नती नाकारली का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात होता. त्यानंतर महानगरपालिकेने हे प्रकरण गांभीर्याने घेत पदोन्नतीबाबत नवी नियम ठरवले आहेत.
तांत्रिक अडचणी व व्यायालयीन प्रक्रियेमुळे अनेकांची पदोन्नती रखडली होती. अनेक वर्षांच्या लढ्यानंतर अखेर पदोन्नती मिळाते. मात्र, असं प्रमोशन मिळालं तेव्हा 19 अभियंत्यांनी त्यास नकार दिला. कार्यरत पदावरच काम करण्याची इच्छा व्यक्त केल्याने हे प्रकरण संशयाच्या भोवऱ्यात अडकले होते. काँग्रेसचे गटनेते अशरफ आझमी यांनी याप्रकरणी महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना पत्र पाठवून प्रकरणाची सखोल चौकशीची मागणी केली. दरम्यान, पदोन्नती कर्मचाऱ्यांकडून स्वीकारण्यास नकार देण्याची प्रकरणे, तसेच पदोन्नतीनंतर नव्या पदाचा पदभार स्वीकारण्यास होणारा विलंब यामुळे प्रशासकीय कामकाजावर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचे पालिकेच्या निदर्शनास आले. त्यानुसार पालिकेने नुकतीच नवी कार्यपद्धती लागू केली.
आता नव्या नियमानुसार पदोन्नतीला नकार देणाऱ्या कर्मचाऱ्याला दोन वर्षे प्रमोशनसाठी गृहित धरलं जाणार नाही. अशा व्यक्ती प्रमोशनसाठी अपात्र ठरवली जातील. शिवाय, अपात्र कर्मचाऱ्यास पूर्वी प्राप्त अमलेल्या सेवाजेष्ठतेचे संरक्षणही मिळणार नाही. कनिष्ठ कर्मचाऱ्यास सेवाजेष्ठ समजले जाईल व त्यानुसार सेवाजेष्ठता निश्चित केली जाईल. गेली अनेक वर्षे महापालिकेतील शेकडो अभियंते पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
1992 मध्ये जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकातील तरतुदींचा फेरविचार करून ही सुधारित कार्यपद्धती लागू करण्यात आली आहे. नव्या कार्यपद्धतीनुसार, कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती आदेश लेखी स्वरूपात तसेच अधिकृत ई-मेलद्वारे कळविण्यात येतील. पदोन्नती आदेश स्वीकारल्यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्यांना 15 दिवसांच्या आत नव्या पदावर रुजू होणे बंधनकारक असेल. शिवाय, संबंधित विभागप्रमुखांनी कर्मचाऱ्याला सात दिवसांच्या आत कार्यमुक्त करणेही आवश्यक राहील. एखाद्या कर्मचाऱ्याने पदोन्नती आदेश मिळाल्यानंतर 15 दिवसांच्या कालावधीत नव्या पदाचा पदभार न स्वीकारल्यास पदोन्नती स्वीकारण्यास नकार दिला असे गृहीत धरले जाईल.
अशा कर्मचाऱ्याला पुढील दोन वर्षे पदोन्नती प्रक्रियेतून अपात्र ठरवून त्या काळात त्याला पूर्वीच्या सेवाज्येष्ठतेचे संरक्षणही मिळणार नाही. अपात्रतेचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्याचा पदोन्नतीचा दावा त्याच्या लेखी विनंतीवरूनच प्रचलित नियम, कार्यपद्धती व विभागीय पदोन्नती समितीच्या शिफारशीच्या अधीन राहून विचारात घेतला जाईल.
एखाद्या विशिष्ट विभागात वा कार्यालयात बदली टाळण्याच्या उद्देशाने पदोन्नती नाकारल्याचे आढळून आल्यास संबंधित कर्मचाऱ्याची अन्य विभागात बदली करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. तसेच, कर्मचाऱ्याने स्वतःहून पदावनती मागितल्यास, त्यालाही पुढील पदोन्नतीसाठी दोन वर्षे प्रतीक्षा करावी लागेल. महापालिका प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे पदोन्नती प्रक्रियेला शिस्त लागण्यास मदत होण्याची शक्यता आहे.