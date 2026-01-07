English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
लोकनेता हरपला; अंत्ययात्रेला तोबा गर्दी, कार्यकर्ते भावूक... प्रवीण शिंदेंना असा दिला अखेरचा निरोप

जोगेश्वरी पूर्व विधानसभा मतदारसंघाताली माजी नगरसवेक प्रवीण शिंदे यांना आज अखेरचा निरोप देण्यात आला. सोमवारी रात्री उशीरा त्यांचे निधन झाले होते. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 7, 2026, 07:54 PM IST
शिवसेनेचे माजी नगरसेवक प्रवीण शिंदे यांचे सोमवारी रात्री उशिरा निधन झाले आहे. जोगेश्वरी पूर्व विधानसभा मतदारसंघातून बुधवारी प्रवीण शिंदे यांची अंत्ययात्रा निघाली. या अंत्ययात्रेला नागरिकांची तोबा गर्दी होती ज्यावरुन प्रवीण शिंदे यांची लोकप्रियता लक्षात येईल. 

जोगेश्वरी पूर्व विधानसभा मतदारसंघातील मजासवाडी परिसरातून प्रवीण शिंदे यांची अंत्ययात्रा निघाली. यावेळी स्थानिक रहिवाशांनी जड अंतकरणांनी आणि भावुक नजरेने अखेरचा निरोप दिला. प्रवीण शिंदे यांना 'बापू' या नावाने संबोधले जात असे. 

प्रवीण शिंदे यांचं अल्पशा आधाराने निधन झालं. आज त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसताना प्रवीण शिंदे यांनी समाजकारणातून राजकारणात प्रवेश केला. मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक लढविण्यास प्रवीण शिंदे इच्छुक होते. मात्र यावेळी त्यांचा प्रभाग महिलांसाठी आरक्षित झाल्यामुळे त्यांना निवडणूक लढवता आली नाही. 

प्रवीण शिंदे हे यापूर्वी तीन वेळा नगरसेवक म्हणून निवडून आले होते. 2007 आणि 2012 मध्ये ते अपक्ष म्हणून निवडून आले. तर 2017 मध्ये एकसंघ शिवसेनेतून निवडणूक लढवून ते जिंकले होते. शिवसेनेने त्यांना बेट समिती अध्यक्ष पद दिले होते. 2022 मध्ये त्यांनी ठाकरे यांची साथ सोडून एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला. 

यंदा त्यांचा प्रभाग महिलांसाठी आऱक्षित झाल्यामुळे त्यांना निवडणूक लढता आली नाही. या प्रभागातून खासदार रवींद्र वायकर यांची मुलगी दीप्ती वायकर निवडणूक लढवत आहे. निवडणुकीच्या या प्रचारातही प्रवीण शिंदे सहभागी झाले होते. 

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

