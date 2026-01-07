लोकनेता हरपला; अंत्ययात्रेला तोबा गर्दी, कार्यकर्ते भावूक... प्रवीण शिंदेंना असा दिला अखेरचा निरोप

शिवसेनेचे माजी नगरसेवक प्रवीण शिंदे यांचे सोमवारी रात्री उशिरा निधन झाले आहे. जोगेश्वरी पूर्व विधानसभा मतदारसंघातून बुधवारी प्रवीण शिंदे यांची अंत्ययात्रा निघाली. या अंत्ययात्रेला नागरिकांची तोबा गर्दी होती ज्यावरुन प्रवीण शिंदे यांची लोकप्रियता लक्षात येईल.
जोगेश्वरी पूर्व विधानसभा मतदारसंघातील मजासवाडी परिसरातून प्रवीण शिंदे यांची अंत्ययात्रा निघाली. यावेळी स्थानिक रहिवाशांनी जड अंतकरणांनी आणि भावुक नजरेने अखेरचा निरोप दिला. प्रवीण शिंदे यांना 'बापू' या नावाने संबोधले जात असे.
प्रवीण शिंदे यांचं अल्पशा आधाराने निधन झालं. आज त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसताना प्रवीण शिंदे यांनी समाजकारणातून राजकारणात प्रवेश केला. मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक लढविण्यास प्रवीण शिंदे इच्छुक होते. मात्र यावेळी त्यांचा प्रभाग महिलांसाठी आरक्षित झाल्यामुळे त्यांना निवडणूक लढवता आली नाही.
प्रवीण शिंदे हे यापूर्वी तीन वेळा नगरसेवक म्हणून निवडून आले होते. 2007 आणि 2012 मध्ये ते अपक्ष म्हणून निवडून आले. तर 2017 मध्ये एकसंघ शिवसेनेतून निवडणूक लढवून ते जिंकले होते. शिवसेनेने त्यांना बेट समिती अध्यक्ष पद दिले होते. 2022 मध्ये त्यांनी ठाकरे यांची साथ सोडून एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला.
यंदा त्यांचा प्रभाग महिलांसाठी आऱक्षित झाल्यामुळे त्यांना निवडणूक लढता आली नाही. या प्रभागातून खासदार रवींद्र वायकर यांची मुलगी दीप्ती वायकर निवडणूक लढवत आहे. निवडणुकीच्या या प्रचारातही प्रवीण शिंदे सहभागी झाले होते.