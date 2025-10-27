मुंबईत होणाऱ्या सातव्या टर्मिनसबाबत मोठी अपडेट; आता आणखी एक प्लॅटफॉर्म....

Mumbai Local Train Update: पश्चिम रेल्वेवर आणखी एक टर्मिनसचे काम वेगाने सुरू आहे. जोगेश्वरी येथे लांब पल्ल्याच्या गाड्यांसाठी टर्मिनस उभारण्यात येणार आहे. या टर्मिनसचे काम 2026पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. मात्र या प्रकल्पात आता थोडा बदल करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पात एक आयलंड प्लॅटफॉर्म आणि दोन नवीन मार्गिका उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या येथे दोन प्लॅटफॉर्म असून तीन मार्गिकांचे काम सुरू आहे. त्यात वाढ करण्याची योजना आहे.
पश्चिम रेल्वेच्या सुरुवातीच्या योजनेनुसार, जोगेश्वरी टर्मिनन्समध्ये 1 होम आणि एक आयलंड प्लॅटफॉर्म आणि तीन मार्गिकांचा बांधण्याचा समावेश होता. यामध्ये 24 डब्यांच्या गाड्या उभ्या राहतील. यासाठी 76 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार होते. मात्र या नव्या प्रकल्पामुळं 50 कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात येणार आहे. त्यामुळं प्रकल्प दोन टप्प्यात विभागण्यात येणार आहे. त्यानुसार, पहिला टप्पा मार्च तर दुसरा टप्पा डिसेंबर 2026मध्ये पूर्ण होणार आहे.
जोगेश्वरी टर्मिनस हे पश्चिम रेल्वेच्या प्रवाशांसाठी खूपच फायदेशीर ठरणार आहे. एकदा हे स्टेशन सुरू झाल्यानंतर अतिरिक्त मेल, एक्स्प्रेस गाड्यांची सुविधा मिळणार असून यामुळं बोरिवली, मुंबई सेंट्रल व वांद्रे या स्थानकातील भार कमी होण्याची शक्यता आहे. एकदा हे टर्मिनस सुरू झालं तर दररोज अंदाजे 12 पेक्षा जास्त मेल, एक्स्प्रेस या ठिकाणावरुन धावतील. त्यामुळं पश्चिम उपनगरातील म्हणजेच बोरीवली ते अंधेरीपर्यंतच्या प्रवाशांना ट्रेन पकडण्यासाठी मुंबई सेंट्रल व वांद्रेपर्यंत जाण्याची गरज भासणार नाही. त्यामुळं त्यांच्या वेळेची बचतच होणार आहे.
मुंबईतील हे सातवे टर्मिनस उभारण्यात येत आहे. या टर्मिनसचे काम 76 टक्के पूर्ण झाले आहे. पश्चिम रेल्वेवर जोगेश्वरी व राम मंदिरा लगतच नवीन टर्मिनस उभारण्यात येत आहे. राम मंदिर रेल्वे स्थानक आणि जोगेश्वरी टर्मिनस यांच्यामधील अंतर सुमारे 500 मीटर आहे. राम मंदिराच्या विरार दिशेकडील पादचारी पुलाच्या पादचारी पुलाच्या उतरणीच्या पायऱ्यांची जोडणी जोगेश्वरी टर्मिनसला देण्यात येणार आहे.
