Marathi News
मुंबईत होणाऱ्या सातव्या टर्मिनसबाबत मोठी अपडेट; आता आणखी एक प्लॅटफॉर्म....

Mumbai Local Train Update: मुंबईत तब्बल 34 वर्षांनंतर आणखी एक टर्मिनस होतंय. हे मुंबईतील सातवं टर्मिनस आहे.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Oct 27, 2025, 08:10 PM IST
मुंबईत होणाऱ्या सातव्या टर्मिनसबाबत मोठी अपडेट; आता आणखी एक प्लॅटफॉर्म....
Jogeshwari Terminus Update ease congestion at Mumbais major railway stations

Mumbai Local Train Update: पश्चिम रेल्वेवर आणखी एक टर्मिनसचे काम वेगाने सुरू आहे. जोगेश्वरी येथे लांब पल्ल्याच्या गाड्यांसाठी टर्मिनस उभारण्यात येणार आहे. या टर्मिनसचे काम 2026पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. मात्र या प्रकल्पात आता थोडा बदल करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पात एक आयलंड प्लॅटफॉर्म आणि दोन नवीन मार्गिका उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या येथे दोन प्लॅटफॉर्म असून तीन मार्गिकांचे काम सुरू आहे. त्यात वाढ करण्याची योजना आहे.

पश्चिम रेल्वेच्या सुरुवातीच्या योजनेनुसार, जोगेश्वरी टर्मिनन्समध्ये 1 होम आणि एक आयलंड प्लॅटफॉर्म आणि तीन मार्गिकांचा बांधण्याचा समावेश होता. यामध्ये 24 डब्यांच्या गाड्या उभ्या राहतील. यासाठी 76 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार होते. मात्र या नव्या प्रकल्पामुळं 50 कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात येणार आहे. त्यामुळं प्रकल्प दोन टप्प्यात विभागण्यात येणार आहे. त्यानुसार, पहिला टप्पा मार्च तर दुसरा टप्पा डिसेंबर 2026मध्ये पूर्ण होणार आहे.

जोगेश्वरी टर्मिनस हे पश्चिम रेल्वेच्या प्रवाशांसाठी खूपच फायदेशीर ठरणार आहे. एकदा हे स्टेशन सुरू झाल्यानंतर अतिरिक्त मेल, एक्स्प्रेस गाड्यांची सुविधा मिळणार असून यामुळं बोरिवली, मुंबई सेंट्रलवांद्रे या स्थानकातील भार कमी होण्याची शक्यता आहे. एकदा हे टर्मिनस सुरू झालं तर दररोज अंदाजे 12 पेक्षा जास्त मेल, एक्स्प्रेस या ठिकाणावरुन धावतील. त्यामुळं पश्चिम उपनगरातील म्हणजेच बोरीवली ते अंधेरीपर्यंतच्या प्रवाशांना ट्रेन पकडण्यासाठी मुंबई सेंट्रलवांद्रेपर्यंत जाण्याची गरज भासणार नाही. त्यामुळं त्यांच्या वेळेची बचतच होणार आहे.

कसं असेल हे नवं टर्मिनस

मुंबईतील हे सातवे टर्मिनस उभारण्यात येत आहे. या टर्मिनसचे काम 76 टक्के पूर्ण झाले आहे. पश्चिम रेल्वेवर जोगेश्वरीराम मंदिरा लगतच नवीन टर्मिनस उभारण्यात येत आहे. राम मंदिर रेल्वे स्थानक आणि जोगेश्वरी टर्मिनस यांच्यामधील अंतर सुमारे 500 मीटर आहे. राम मंदिराच्या विरार दिशेकडील पादचारी पुलाच्या पादचारी पुलाच्या उतरणीच्या पायऱ्यांची जोडणी जोगेश्वरी टर्मिनसला देण्यात येणार आहे.

FAQ

प्रश्न १: जोगेश्वरी टर्मिनस प्रकल्प म्हणजे काय?

उत्तर: पश्चिम रेल्वेवर जोगेश्वरी येथे लांब पल्ल्याच्या गाड्यांसाठी नवीन टर्मिनस उभारण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. हा प्रकल्प पश्चिम उपनगरातील प्रवाशांसाठी फायदेशीर ठरणार असून, यामुळे अतिरिक्त मेल आणि एक्स्प्रेस गाड्यांची सुविधा मिळेल.

प्रश्न २: या प्रकल्पात कोणते बदल करण्यात येत आहेत?

उत्तर: सुरुवातीच्या योजनेनुसार एक होम आणि एक आयलंड प्लॅटफॉर्मसह तीन मार्गिकांचा समावेश होता. आता एक आयलंड प्लॅटफॉर्म आणि दोन नवीन मार्गिका उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या दोन प्लॅटफॉर्म आणि तीन मार्गिकांचे काम सुरू आहे, ज्यात वाढ होणार आहे.

प्रश्न ३: प्रकल्पाची वेळापत्रक आणि खर्च काय आहे?

उत्तर: प्रकल्प २०२६ पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. नव्या योजनेमुळे खर्च ७६ कोटी रुपयांवरून ५० कोटी रुपयांपर्यंत कमी झाला आहे. प्रकल्प दोन टप्प्यात विभागण्यात येत असून, पहिला टप्पा मार्च २०२६ आणि दुसरा टप्पा डिसेंबर २०२६ मध्ये पूर्ण होईल.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Jogeshwari TerminusMumbai local train updateMumbai local train Newsmumbai local train update in marathiमुंबई लोकल अपडेट

