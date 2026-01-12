मुंबईत खळबळ! 'इथले' 200 बिल्डींगमधील 35 हजार मुंबईकर BMC साठी स्वेच्छेने मतदानच करणार नाहीत; कारण...

महापालिका निवडणूक अवघ्या दोन दिवसांवर पोहोचली आहे. प्रत्येक राजकीय पक्ष आपल्या उमेदावारासाठी प्रयत्नशील असून वेगवेगळ्या ठिकाणी राजकीय सभा घेत आहेत. एवढंच नव्हे तर सरकार देखील अधिक नागरिकांनी मतदान करावं यासाठी प्रयत्नशील आहे. असं असताना मुंबईतील जुहू परिसरातील जवळपास 35000 लोकांनी निवडणुकांवर बहिष्कार घातला आहे. तब्बल 200 इमारतीमधील नागरिकांनी यंदाच्या निवडणुकांकडे पाठ फिरवील आहे.
नागरिकांनी मतदानावर बहिष्कार करणारे बॅनर जुहू रुईया पार्क,कराची सोसायटी परिसरात लावण्यात आले. जुहू परिसरात मिलिटरी रडार (Military Radar) असल्यामुळे 35 वर्षापासून इथली 200 धोकादायक इमारत आणि दोन झोपडपट्टी विकासकापासून रखडली आहे.
जवळपास 15 हजार ते 20 हजार लोक या धोकादायक इमारतीमध्ये भीतीच्या सावटात राहत आहेत. 200 इमारतीमध्ये राहणारे नागरिक आणि दोन झोपडपट्टीमधले लोकांनी केंद्र सरकारचं डिफेन्स मिनिस्टरसोबत पाठपुरावा करून देखील त्यांना अपयश आला आहे.
लोकसभा निवडणुकीत आणि विधानसभा निवडणुकीत नेत्यांनी त्यांच्या प्रश्नाच्या निवडणुकीनंतर तोडगा काढणार असा आश्वासन दिले होते. मात्र निवडणुकीनंतर सर्व नेते मदत करत नसल्याचं म्हणत रहिवाशांनी पालिका निवडणुकीत मतदानावर बहिष्कार घातले आहे.
जुहू रुईया पार्क आणि कराची सोसायटी परिसरात रहिवाशांकडून मतदानावर बहिष्कार घातल्याचा बॅनर झळकताच प्रभाग क्रमांक 68 मधून मनसे उमेदवार संदेश देसाई यांनी रहिवाशांची भेट घेतली आहे. यावेळी मनसे उमेदवार संदेश देसाईकडून निवडणुकीनंतर इथले रहिवाशांना दोन्ही ठाकरे बंधूंची भेट घालून याचा पाठपुरावा करून त्यांचा तोडगा काढला जाईल असा आश्वासन देण्यात आले आहे.
SR0150 हा कालबाह्य ब्रिटीशकालीन कायदा की आमच्या घरांवरील घाला? १९३९ चा ब्रिटीशकालीन कायदा (जो १९७६ मध्ये लागू झाला) आजही आमच्या हक्काच्या घरांना गिळंकृत करत आहे. या जाचक कायद्यामुळे आज सुमारे २०० इमारती आणि दोन मोठ्या झोपडपट्ट्यांमधील ३५,००० नागरिकांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. आतापर्यंत वेगवेगळ्या निवडणुकांमध्ये या रहिवाशांना आश्वासन देण्यात आली. मात्र कुणीही नागरिकांना दिलेला शब्द पाळला नाही. हा मुद्दा फक्त निवडणुकांपूर्वीचा मुद्दा राहतो. मात्र निवडणुकीनंतर आमचे प्रश्न वाऱ्यावर सोडून दिले जातात.
खोट्या आश्वासनांचा काळ संपला आहे. जर आमच्या हक्काच्या घरांचे रक्षण होत नसेल, तर आमच्या मताला काय किंमत? आमच्या कायदेशीर घरांतून आम्हाला बेदखल करणाऱ्या व्यवस्थेचा आम्ही निषेध करतो. जोपर्यंत SR0150 कायद्याच्या जाचातून आमची सुटका होत नाही आणि ठोस निर्णय मिळत नाही, तोपर्यंत 'मतदानावर बहिष्कार'!
आज ही वेळ आमच्यावर आली आहे, उद्या तुमच्यावरही येऊ शकते. न्यायासाठी एकत्र या, अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवा!