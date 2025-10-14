English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Jogeshwari Accident : उंच इमारतीवरुन आधी वीट मग कटर... हे सगळं थांबणार कधी? 22 वर्षीय संस्कृतीच्या न्यायासाठी स्थानिक आक्रमक

जोगेश्वरीत अतिशय धक्कादायक प्रकार घडला आहे. 22 वर्षीय संस्कृती अमीनवर वीट कोसळून तिचा मृत्यू झाला आहे. या प्रकरणात स्थानिक आक्रमक झाले असून मनसेने देखील बिल्डर विरोधात मोर्चा करणार आहेत. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 14, 2025, 04:29 PM IST
Jogeshwari Accident Case

जोगेश्वरी पूर्व येथे श्रद्धा कन्स्ट्रक्शनच्या (Shraddha Construction) निष्काळजीपणामुळे सिमेंट ब्लॉक डोक्यात पडून 22 वर्षीय संस्कृती कोटियनचा (Sanskruti Kotian) मृत्यू झाल्याने तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. या प्रकरणी बिल्डरवर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी स्थानिक नागरिक आक्रमक झाले असून मनसेने देखील आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. संस्कृतीच्या मृत्यूस जबाबदार असणाऱ्यांवर कठोर कारवाईसाठी कठोर मागणी केली जात आहे. या घटनेनंतर, मेघवाडी पोलिसांनी निष्काळजीपणामुळे मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याचा गुन्हा दाखल केला असून, एका इंजिनिअर आणि साईट मॅनेजरला अटक केली आहे. मात्र, बिल्डरला अटक होत नाही तोपर्यंत संस्कृतीच्या न्यायासाठी स्थानिक लढणार असल्याच मनसेचे शाखाध्यक्ष यतिन परब म्हणाले आहेत. 

कधी घडली ही घटना 

बुधवारी सकाळी जोगेश्वरी पूर्वेतील एका दुःखद घटनेमुळे जनतेत संतापाची लाट उसळली. 22 वर्षीय संस्कृती अमीन हिच्या मृत्यूनंतर, लोकांनी न्यायाची मागणी करण्यासाठी मेणबत्ती मोर्चा काढला. बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतीच्या 19 व्या मजल्यावरून काँक्रीटची वीट पडल्याने संस्कृतीचा मृत्यू झाला. ही घटना 4 ऑक्टोबर रोजी घडली.

मॅनेजरला अटक पण बिल्डर...?

आणखी एक चिंताजनक घटना समोर आली आहे. शनिवारी रात्री जेव्हा पोलिस विकासकाला अटक करण्यासाठी आले तेव्हा तो पळून गेला असे म्हटले जाते. पोलिसांनी साइट इंजिनिअर शंभू कुमार पासवान (29) आणि साइट मॅनेजर गौरव सोंडागर (39) यांना अटक केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी ही घटना घडली. रविवारी न्यायालयाने त्यांना दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली.

कटर देखील कोसळलं 

श्रद्धा डेव्हलपरचा गैरप्रकार थांबत नाही. वीट कोसळल्यानंतर स्लॅब कटरचा ब्लेड खाली कोसळला. खाली असलेल्या महाराज भुवन झोपडपट्टीच्या छतावर स्लॅब कटरचा ब्लेड पडला. मिळालेल्या माहितीनुसार, "सकाळी 10 वाजता मी कामावर जात असताना माझ्या काकूंनी मला पुढे जाऊ नका असे सांगितले कारण ब्लेड छतावर पडला होता. मी एक पाऊल मागे हटलो आणि तोपर्यंत ब्लेड जमिनीवर पडला होता. नंतर पोलिसांनी तो काढून टाकला."

या घटनेने जनतेचा रोष आणखी वाढला. अशा घटना रोखल्या जाव्यात आणि दोषींना शिक्षा व्हावी अशी त्यांची इच्छा आहे. संस्कृती अमीनच्या मृत्यूने शहरातील बांधकाम स्थळांच्या सुरक्षिततेबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आता सरकार आणि प्रशासनाकडून कठोर कारवाईची अपेक्षा लोक करत आहेत.

मनसे करणार खळखट्याक

पोलिसांनी बिल्डरला अटक करावी आणि या "घोर निष्काळजीपणा" साठी जबाबदार असलेल्या बीएमसी अधिकाऱ्यांवरही गुन्हा दाखल करावा. जर असे झाले नाही तर ते पुन्हा एकदा खळखट्याक करतील असा इशारा मनसेने दिला आहे. "जोगेश्वरी (पूर्व) मध्ये बांधकाम व्यावसायिकांकडून वारंवार निष्काळजीपणाच्या घटना घडूनही, कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही," असे देखील यावेळी सांगण्यात आले आहे. 

कुटुंबासाठी मोठा धक्का 

संस्कृती ही जोगेश्वरी पूर्वेच्या मजासवाडी येथे आईवडील आणि आजीसह रहात होती. तिच्या वडिलांचा कॅटरिंगचा व्यवसाय आहे. संस्कृती हिने हॉटेल मॅनेजमेंटचा कोर्स पूर्ण केला असून नुकतीच ती एका खासगी बँकेत रुजू झाली होती. सकाळी नेहमीप्रमाणे ती कामावर जाण्यासाठी निघाली होती. दरम्यान, मजासवाडीच्या धोबीघाट परिसरात एका इमारतीचे बांधकाम सुरू होते. संस्कृती याच इमारतीच्या खालून जात होती. त्यावेळी साडेनऊच्या सुमारास इमारतीवरून सिमेंटची वीट (ब्लॉक) संस्कृतीच्या डोक्यावर पडली. ती बेशुध्द होऊन खाली पडली. तिला उपचारासाठी जवळच्या हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असता डॉक्टरांनी तिला मृत घोषीत केले. वीट डोक्यात पडल्याने मोठ्या प्रमाणावर रक्तस्त्राव झाला होता. त्यामुळे संस्कृतीचा मृत्यू झाल्याचे समजते.

