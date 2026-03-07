English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  आज लोक आम्हाला मुजरे करतील, माझ्या भीमाच्या संविधानाच्या प्रतापानं; ज्योती वाघमारेंनी स्पष्ट सांगितले काँग्रेस पक्ष का सोडला?

काँग्रेस पक्ष आपण का सोडला याचं कारण शिवसेनेच्या प्रवक्त्या ज्योती वाघमारे यांनी सांगितलं.   झी २४ तासच्या टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार या विशेष मुलाखतीत त्यांनी रोखठोक भूमिका मांडली. 

वनिता कांबळे | Updated: Mar 7, 2026, 10:07 PM IST
 Jyoti Waghmare To The Point With Kamlesh Sutar : शिवसेनेकडून राज्यसभेसाठी उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर ज्योती वाघमारे यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे.  शिवसेना नेत्या ज्योती वाघमारे यांनी झी २४ तासच्या टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार या विशेष कार्यक्रमात त्यांनी आपली रोखठोक भूमिका मांडली. यावेळी ज्यातोी वाघमारे महाकवी वामनदादा कर्डक यांच्या भीमगीतातील काही ओळींच्या माध्यमातून काँग्रेस पक्ष का सोडला स्पष्टपणे सांगितले.

तळागळात जाऊन प्रणिती शिंदे यांचा प्रचार केला

खासदार प्रणिती शिंदे (Praniti Shinde) यांच्यासोबत वाघमारे यांनी काँग्रेस पक्षात काम केले आहे. ज्योती वाघमारे यांनी काँग्रेसच्या महिला शहराध्यक्ष होत्या.  शिवसेनेत प्रवेश करण्यापूर्वी प्रा. डॉ. ज्योती वाघमारे यांनी वालचंद महाविद्यालयात प्राध्यापक म्हणून काम केले आहे. त्यानंतर नोकरीचा राजीनामा देऊन त्या राजकारणात आल्या होत्या. ज्याती वाघमारे यांनी तळागळात जाऊन प्रणिती शिंदे यांचा प्रचार केला. त्यांच्यासाठी अत परिक्षम घेतले. सर्वच जण शाहू फुले आंबेडकरांचे नाव घेतात. पण, प्रत्यक्षात कुणी तसं वागत नाही अशी खंत ज्योती वाघमारे यांनी व्यक्त केली. 

काँग्रेस पक्षाची संरजामी मानसिकता

काँग्रेस पक्ष आपण का सोडला याचं कारण शिवसेनेच्या प्रवक्त्या ज्योती वाघमारे यांनी सांगितलं. काँग्रेस पक्षाची संरजामी मानसिकता असल्याचा आरोप त्यांनी केली. तसंच काँग्रेसमध्ये कार्यकर्ते म्हणजे शोभेची झाडं असतात आणि संधी मात्र नेते, वतनदार, जहागीरदारांच्याच मुलांना दिली जाते अशी टीकाही त्यांनी केली. झी २४ तासच्या टू द पॉईंट या विशेष कार्यक्रमात त्यांनी आपली रोखठोक भूमिका मांडली.  काल मुजरेच केले रे माझ्या मेलेल्या बापाने, आज मुजरे मला करती भीमाच्या प्रतापाने... वामनदादा कर्डक यांच्या भीम गीताच्या माध्यमातून ज्योती वाघमारे यांनी मनातील खंत बोलून दाखवली.  वामनदादा कर्डक यांचे विचार स्वस्थ बसू देत नव्हते. यामुळेच काँग्रेस मणदून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्याचे ज्योती वाघमारे यांनी सांगितले. 

