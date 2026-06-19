/इथून पुढे औकातीत राहून बोलायच, नाहीतर तोंड फोडायचं कसं हे शिवसैनिकांना माहितीय- ज्योती वाघमारेंची राऊतांवर टीका

महाराष्ट्राच्या इतिहासात स्वत:च्या मुलाला अनुभव नसताना कॅबिनेट बनवणारे आहेत. अनुभव नसताना लेकीला खासदार बनवणारे आहेत. पण भीमाच्या लेकीला राज्यसभेची खासदार बनवणारे एकनाथ शिंदे आहेत, असे ज्योती वाघमारे म्हणाल्या.
कटप्रमुखांच्या गटांचा मेळावा तिकडे होतोय. खरी शिवसेना इथे होतेय. हाच खरा वारसा आहे. मागील काही दिवसांपासून ऑपरेशन टायगर वरुन बेताल वक्तव्य करतायत. ऑपरेशन टायगर म्हणजे काही लोकांना त्या पक्षातून या पक्षात आणणं असे नाही. शिवसेनेचा ढाण्या वाघ महाराष्ट्राने मान्य केलंय, हे खरं ऑपरेशन टायगर आहे. राऊत बेताल वक्तव्य करतात.आम्ही ऑपरेशन तुडवा करणार असे म्हणाले. पण तुमच्या विधानाने यूबीटी बुडवा आणि काँग्रेस वाढवा चाललय, अशी टीका वाघमारेंनी केलाय.
राडा करणाऱ्यांसाठी मनगटात दम असावा लागतो. त्यासाठी वाघाचं काळीज असावं लागतं, जे एकनाथ शिंदेंकडे आहे. नैतिकता, लाज शिल्लक असेल तर राजीनामा टाका. तुम्ही वाघाचं कातड पांघरलेले लबाड लांडगे आहात. इथून पुढे औकातीत राहून बोलायच. नाहीतर तोंड फोडायचं कसं हे शिवसैनिकांना माहितीय. अंगात नाही बळ आणि चिमटा काढून पळ अशी त्यांची अवस्था आहे. पक्षाची शकलं झाली मग कसला घमेंड करताय? असा प्रश्न वाघमारेंनी उपस्थित केला.
तुमच्यासारख्यांनी किती कारस्थान केली तरी शिवसेनेचा झंझावात ठेवण्यासाठी एकनाथ शिंदे सक्षम आहेत. आपल्या घरातील भांडण आपण मिटवायची असतात. तुमची माणसं का नाराज आहेत. तुम्ही फेसबुक लाईव्ह राहणार, घर कोंबड्यासारखं राहणार आणि लोकं सोडून गेले की रडणार. पंचायत समिती, मुंबई पालिका सोडून कुठे बाहेर पडला नाहीत. दुसरीकडे एकनाथ शिंदेंनी प्रचाराचा झंझावात घेतला. त्यांनी पंचायत समिती निवडून आणले.
तुम्हाला रक्ताचा वारसा लाभला पण विचारांचा वारसा संभाळता आला नाही. विरासतमध्ये बापकी गद्दी मिल सकती हे पर बुद्धी नही, अशी टीका त्यांनी केली.
इथून पुढे जर आमच्या पक्षनेतृत्वाबाबतीत बेताल विधान केलात तर जशासं तसं उत्तर देण्यासाठी आम्ही सज्ज आहोत. असेल हिम्मत खासदार, आमदार सोडा. एका शिवसैनिकांच्या घरात घुसा, नाही तुमच्या तंगड्या तोडल्या तर शिवसैनिक म्हणवणार नाही. कितीही लोक एकत्र या. पण ढाण्या वाघाचं नाव एकनाथ शिंदे आहे.