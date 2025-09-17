जिथे कबुतरखाने तिथे चिकन मटण, ठाकरेंनंतर लोढांविरोधात कोण उतलंय मैदानात?

मुंबईमधील प्रत्येक वॉर्डमध्ये एक ऑफिशियल कबुतरखाना असावा अशी अपेक्षा मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी व्यक्त केली होती. आणि त्यावरून बरंच राजकारणही तापल्याचं पाहायला मिळालं. आता लोढांच्या या भूमिकेनंतर आम्ही गिरगावकर या संस्थेनं आक्रमक भूमिका घेत मराठी बाणा दाखवून दिला आहे. आता जिथे कबुतरखाने उभारले जातील तिथे चिकन मटण शॉप सुरू केले जातील असा इशाराच आम्ही गिरगावकर संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. तर तसं पत्रच आम्ही गिरगावकर संस्थेनं बीएमसीला लिहिलं आहे.
मुंबईतील कबुतरखान्यांवरून मागील काही महिन्यांपासून वाद सुरू असल्याचं पाहायला मिळालं. मुंबई हायकोर्टानेही कबुतरखान्यांवरील बंदी कायम ठेवली आहे. असातच मुंबईचे सहपालकमंत्री मंगलप्रभात लोढांनी मात्र वेगळीच भूमिका घेतल्याचं पाहायला मिळालं. मुंबईतील प्रत्येक वॉर्डात कबुतरखाने असावेत अशी आपली अपेक्षा आहे असं वक्तव्य लोढांनी केलं.
लोढांच्या या भूमिकेनंतर आम्ही गिरगावकर' या संस्थेने आक्रमक भूमिका घेत मराठी बाणा दाखवून दिला आहे. जेथे-जेथे कबुतरखाने उभारले जातील, तेथे-तेथे चिकन-मटन सेंटर उभारले जातील, असा इशारा 'आम्ही गिरगावकर' संस्थेने दिला आहे. लोढा यांनी आता कबुतरखान्यांचा खेळ सुरू केला आहे. हा डाव हाणून पाडू,’ असा इशाराही या संस्थेने दिला आहे..तर मुंबई महापालिकेच्या निवडणूका डोळ्यांसमोर ठेवून हा खेळ सुरू असल्याचा आरोपही आम्ही गिरगावकर संस्थेचे अध्यक्ष गौरव सागवेकर यांनी केली आहे.
एकीकडे मुंबईचं मोठ्या प्रमाणावर गुजरातीकरण होतं आहे. मांसाहार करणाऱ्या मराठी माणसाला घरं नाकारली जात आहेत. या सगळ्या संताप आणणाऱ्या घटना मुंबईत वारंवार घडताना पाहायला मिळत आहेत. मात्र या सगळ्यात मराठी माणूसच कुठेतरी एकटा पडलाय का असा प्रश्न निर्माण होत आहे. मात्र आता आम्ही गिरगावकर या संस्थेनं मराठी बाणा दाखवत लोढांना थेट इशारा दिलाय. यातून मुंबईतील मराठी माणूस असली थेरं सहन करणार नाही हाच इशारा आम्ही गिरगावकर या संस्थेनं दाखवून दिला आहे.