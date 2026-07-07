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'ARD मुळे माझ्या आईचं निधन झालं, 15-15 मिनिटं...', कबुतरखान्यांच्या मुद्द्यावरुन राम कदमांची विधानसभेत आक्रमक भूमिका

विधानसभेमध्ये आज भारतीय जनता पार्टीचे घाटकोपरचे आमदार राम कदम यांनी कबुतरांचा मुद्दा उपस्थित करत आपल्या आईचा निधनाचाही संदर्भ हा विषय मांडताना दिला

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 07, 2026, 01:49 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 01:49 PM IST
'ARD मुळे माझ्या आईचं निधन झालं, 15-15 मिनिटं...', कबुतरखान्यांच्या मुद्द्यावरुन राम कदमांची विधानसभेत आक्रमक भूमिका
Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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'ARD मुळे माझ्या आईचं निधन झालं, 15-15 मिनिटं...', कबुतरखान्यांच्या मुद्द्यावरुन राम कदमांची विधानसभेत आक्रमक भूमिका
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