'ARD मुळे माझ्या आईचं निधन झालं, 15-15 मिनिटं...', कबुतरखान्यांच्या मुद्द्यावरुन राम कदमांची विधानसभेत आक्रमक भूमिका

विधानसभेमध्ये आज कबुतरांचा मुद्दा चांगलाच गाजला. विशेष म्हणजे कबुतांसंदर्भातील आक्षेप हा भारतीय जनता पार्टीचे आमदार राम कदम यांनी नोंदवला. राम कदम यांनी अत्यंत आक्रमकपणे हा मुद्दा मांडताना आपल्या आईच्या निधनाचा उल्लेख केला. राम कदम यांनी आईला एआरडी हा आजार होता, असं नमूद करताना या आजारामुळेच आईचं निधन झाल्याचं सांगितलं.
राम कदम यांनी विधानसभेमध्ये कबुतरांमुळे परसरणाऱ्या आजारांचा मुद्दा मांडताना आईच्या निधनाचा संदर्भ दिला. "माझी आई 12 जूनला निधन पावली. फुफ्फुसांचा आजार झाला होता, यावर उपाय नाही. 24 तास ॲाक्सिजनवर ठेवावे लागते. एआरडी हा आजार झाला. देशात असे 9 लाख रूग्ण आहेत. 15-15 मिनिटे ती सलग खोकायची आणि बेशुद्ध व्हायची. कबुतरांमुळे हा आजार होतोय," असं राम कदम म्हणाले.
याच मुद्द्यावरुन राम कदम यांनी पुढे, "कबुतरखाने संजय गांधी नॅशनल पार्कात स्थलांतर करावे. तज्ञांची समिती नेमून काय उपाययोजना करता येतील, त्या शिफारशी कराव्यात," अशी मागणी केली.
राम कदम यांचं बोलणं ऐकून घेतल्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी, "अत्यंत महत्वाची माहिती त्यांनी दिलीय. योग्य उपाययोजना करण्यासंदर्भात कार्यवाही करावी," असं म्हणत या विषयामध्ये लक्ष घालण्याचे निर्देश दिले आहेत.
'एआरडी'चा फुल फॉर्म Allergic Respiratory Disease असा होतो. हा आजार कबुतरांच्या विष्ठा, पंख आणि यासंदर्भातील धुळीमुळे होतो. कबुतरांच्या विष्ठेतील प्रोटीन्स आणि बुरशीजन्य कण श्वासातून शरीरात गेल्याने फुफ्फुसांना सूज येते. कबुतरांची विष्ठा सुकून धुळीच्या माध्यमातून हवेत मिसळते.
पंख, घरटे आणि विष्ठेतील अँटीजेन्स (प्रोटीन्स) श्वासावाटे शरीरामध्ये जातात आणि त्याचा परिणाम फुफ्फुसांवर होतो. हा आजार संसर्गजन्य नसतो, तर अॅलर्जी किंवा इम्यून सिस्टमच्या अतिरिक्त प्रतिक्रियेमुळे होतो.
कबुतरांना खायला घालणे, त्यांच्या विष्ठेच्या जवळ राहणे, बाल्कनी/छत स्वच्छ करताना धूळ श्वासावाटे शरीरात जाणे यामुळे हा आजार होतो. शहरांमध्ये विशेषतः मुंबई, पुणे, दिल्लीमध्ये कबुतरांची संख्या वाढल्याने अशा रुग्णांची संख्या वाढत आहे.
एआरडीचा संसर्ग झालेल्या रुग्णांना श्वास घेण्यास त्रास होतो. त्याचप्रमाणे सतत खोकला, ताप, थकवा, सांधेदुखी, छातीत दुखणे यासारखी लक्षणं दिसून येतात.