तरुणीनं Bike Taxi बुक केली, Rider नं निर्मनुष्य ठिकाणी नेऊन अतिप्रसंग...कल्याणमधील घटनेनं एकच खळबळ

Crime News : गेल्या काही वर्षांमध्ये प्रवासाच्या एक ना अनेक सुविधा उपलब्ध झाल्या. मोबाईलमधील विविध अॅपच्या माध्यमातून हवं तिथे जाण्यासाठीची असंख्य माध्यमं उपलब्ध झाली. त्यातही बदल घडला तो म्हणजे बाईक टॅक्सीसारख्या खिशाला परवडणाऱ्या पर्यायानं. पण, याच पर्यायामुळं आता थेट महिला सुरक्षिततेचा मुद्दा असंख्य प्रश्न उपस्थित करून जातना दिसत आहे. कारण, बाईक टॅक्सी चालकाकडून तरुणीवर अतिप्रसंग करण्याच्या घटनेनं संपूर्ण कल्याण हादरलं आहे.
कल्याण पश्चिमेकडे असणाऱ्या एका भागामध्ये ही धक्कादायक घटना घडली. जिथं, सिंडिकेट क्षेत्रातील एका तरुणीनं App आधारिक बाईक टॅक्सी बुक केली. मात्र तिच्यासाठी हा अनुभव अतिशय भयभीत करणारा ठरला. प्राथमिक माहितीनुसार बाईक टॅक्सीचालकानं तरुणीशी गैरवर्तन करत तिल्यावर अतिप्रसंग करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानं बाईक एका निर्मनुष्य ठिकाणी नेली आणि तिथंच तरुणीवर अत्याचार करण्यासाठी हैवानी मानसिकतेच्या चालकानं पुढं पाऊल टाकलं. तरुणीच्या आरडाओरडा करण्याच्या आवाजानं स्थानिकांना काहीतरी चुकीचा प्रकार घडत असल्याचं लक्षात आलं अन् त्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली.
प्राथमिक माहितीनुसार तरुणीनं संध्याकाळच्या वेळी जीमला जाण्यासाठी बाईक टॅक्सी बुक केली. चालक बाईकवरून आला आणि तरुणी जीमच्या दिशेनं निघाली. आरोपीनं निर्धारित रस्त्यावरुन न जाता बाईक वेगळ्याच रस्त्यावर नेत दुसऱ्याच दिशेच्या रस्त्यावरील एका वळणावर थांबवली. जीमऐवजी हा चालक तिला कल्याणस्थित पोलीस लाईन इथं घेऊन आला. जिथं निर्मनुष्य आणि अंधारलेल्या ठिकाणी बाईक थांबवत त्यानं तरुणीची छेड काढण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांमध्ये नमूद करण्यात आलेल्या आरोपांनुसार त्यानं तिच्यावर अतिप्रसंग करण्याचाही प्रयत्न केला.
आपण संकटात असल्याचं लक्षात येताच तरुणीनं आरोपीच्या कचाट्यातून सुटण्याचा प्रयत्न करत जोरजोरात आरडाओरडा करण्यास सुरुवात केली. ज्यानंतर पीडितेच्या किंकाळ्या ऐकून जवळपास काहीसे दूर असणारे नागरिक या आवाजाच्या दिशेनं घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी बाईक चालकाला पकडून तिथंच बेदम मारहाण करत पोलिसांना या प्रकाराची माहिती दिली.
पोलिसही घटनास्थळी तातडीनं दाखल झाले आणि त्यांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणत आरोपीला ताब्यात घेतलं. तरुणीच्या तक्रारीनंतर आरोपीवर गुन्ह्याची नोंद करत पोलिसांनी पुढील चौकशी सुरू केली. या घटनेनंतर सदर परिसरामध्ये भीतीचं वातावपण असून, आरोपीविरोधात कठोरातील कठोर कारवाई केली जाईल अशी हमी पोलिसांनी पीडिता आणि नागरिकांना दिली.