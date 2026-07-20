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'मृतदेह गोणीत भरुन नळाखाली ठेवलाय...'; कल्याणमध्ये महिलेचे भयानक कृत्य, घरमालकाला मेसेज करुन...

मृत व्यक्तीची तसेच त्याच्यासोबत राहणाऱ्या महिलेची ओळख अद्याप उघड करण्यात आलेली नाही.या प्रकरणी मानपाडा पोलिसांनी हत्येचा गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 20, 2026, 02:47 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 02:47 PM IST
'मृतदेह गोणीत भरुन नळाखाली ठेवलाय...'; कल्याणमध्ये महिलेचे भयानक कृत्य, घरमालकाला मेसेज करुन...
Image Credit: kalyan crime news body stuffed into sack and placed under the tap women end her lover

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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