'मृतदेह गोणीत भरुन नळाखाली ठेवलाय...'; कल्याणमध्ये महिलेचे भयानक कृत्य, घरमालकाला मेसेज करुन...

कल्याण पूर्वेतील अडवली-ढोकळी परिसरातील नीलकंठ सोसायटीत एका व्यक्तीचा मृतदेह गोणीत आढळल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. भरवस्तीत असा प्रकार घडल्याने परिसरात एकच गोंधळ उडाला आहे. तसंच, नागरिकांमध्ये भितीचे वातावरण पसरलं आहे. दरम्यान आरोपी महिलेने अत्यंत थंड डोक्याने ही हत्या केली आहे. इतकंच नव्हे तर महिला कोलकत्ता येथे पळून गेल्याचेही समोर आले आहे. मृतदेह पोत्यात भरत पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
सोसायटी परिसरात दुर्गंधी पसरू लागल्याने स्थानिक नागरिकांनी याची माहिती मानपाडा पोलिसांना दिली. त्यानंतर घटनास्थळी दाखल झालेल्या पोलिसांनी गोणीतून एका व्यक्तीचा मृतदेह ताब्यात घेतला. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला असून मृत्यूचे नेमके कारण जाणून घेण्यासाठी तपास सुरू आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, घरातून प्रचंड दुर्गंधी येत असल्यामुळं शेजाऱ्यांनी पोलिसांना माहिती दिली. पोलिस घटनास्थळी पोहोचल्यानंतर घरात सगळीकडे शांतता होती. पण बाथरुमच्या दिशेने जाताच पोलिसांना संशयास्पद गोणी आढळून आली. ती गोणी उघडताच आतमध्ये सडलेल्या अवस्थेत असलेल्या एका पुरुषाचा मृतदेह सापडला.
मृत व्यक्ती एका महिलेसोबत सोसायटीतील एका घरात राहत होता. याच महिलेने त्याची हत्या केल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. तसंच, मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्यासाठी आरोपीने बाथरुमचा नळ पूर्ण चालु ठेवला होता. जेणेकरुन पाणी आल्यानंतर ते पाणी थेट गोणीवर पडावे. ज्यामुळं मृतदेह पाण्यात भिजून लवकर सडावा आणि रक्ताचे डाग वाहून जावेत.
दरम्यान, हत्या केल्यानंतर आरोपी महिला कोलकात्याच्या दिशेने फरार झाली. मात्र, पळून गेल्यानंतर तिने घरमालकाला एक व्हॉईस मेल पाठवला. या व्हाईस मेलमध्ये तिने, "फ्लॅटमधील बाथरूमचा नळ चालू राहिला आहे आणि तिथे एक डेड बॉडी ठेवली आहे." हा व्हाईस मेल ऐकताच घरमालकाच्या पायाखालची जमीन सरकली. त्याने तात्काळ पोलिसांशी संपर्क साधला. मानपाडा पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन मृतदेह वैद्यकीय तपासणीसाठी पाठवला असून गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू केला आहे.