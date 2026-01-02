English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'कल्याण डोंबिवली यांच्या बापाचं आहे का?' बिनविरोध विजयी मिरवणुकांवर राऊत कडाडले!

Kalyan Dombivli Election : शिवसेना ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी राज्यातील निवडणुकांचं वातावरण आणि त्यामध्ये सध्या सुरु असणाऱ्या राजकीय नाट्यावर नाराजीचा सूर आळवला.   

सायली पाटील | Updated: Jan 2, 2026, 11:44 AM IST
Kalyan Dombivli Election : महापालिका निवडणुकांच्या धर्तीवर अगदी अखेरच्या क्षणापर्यंत होणारे पक्षप्रवेश, नेत्यांना धमकावणं, उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यास भाग पाडणं या आणि अशा सर्वच प्रकरणांवर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी तीव्र शब्दांत नाराजीचा सूर आळवला. मुंबईत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर विरोधी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल करताना आपल्याला धमकावल्याचा आरोप केल्याप्रकरणावर राऊतांनी कटाक्ष टाकला. सदर प्रकरणी मनपा आयुक्तांनी यावर उत्तरं देत राऊतांनी RO ची चौकशी व्हायला हवी अशीही मागणी केली. 

छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई, ठाण्यातील तत्सम प्रकरणं, जळगावला किडनॅपिंगचं प्रकरण या आणि अशा सर्व घटनांचा हवाला देत सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रातच हे चित्र असल्याचं राऊत म्हणाले.  उमेदवारांना जबरदस्तीनं माघार घ्यायला लावणं, बिनविरोध निवडून आणण्याची स्पर्धा धमक्या, ब्लॅकमेलिंग, दहशत... हे सर्व गैरप्रकार लोकशाहीची प्रतीमा मलीन करणारे असून, काय करतायत मनपा आयुक्त आणि राज्याचे मुख्यमंत्री? असा सवाल राऊतांनी केला. यापूर्वी कधीच इतक्या मोठ्या प्रमाणात उमेदवार बिनविरोध निवडून आलेच नव्हते असंही ते नाराजीच्या सूरात म्हणाले. 

'कल्याण डोंबिवली यांच्या बापाचं आहे का?'

कल्याण-डोंबिवली (KDMC) मध्ये झालेले बिनविरोध विजय पाहता त्यावर संतप्त प्रतिक्रिया देत राऊत म्हणाले, 'कल्याण डोंबिवली यांच्या बापाचं आहे का? तिथं मिरवणुका काढतायत विजयाच्या.... आम्हाला माहिती नाही का कसं धमक्या देऊन आणि ब्लॅकमेलिंग करून लोकांना अर्ज मागे घ्यायला लावले? आता बघू ना, जरा निवडणुका तर होऊ द्या...'

ठाण्यात 125 पैकी मविआचे बहुतांश अर्ज बाद करण्यात आल्याची चर्चा असून, अंबादास दानवे यांनीसुद्धा सत्ताधाऱ्यांकडून विरोधी पक्षातील उमेदवारांना धमक्या दिल्या जात असल्याचं वक्तव्य केलं. ज्याला दुजोरा देत 31 डिसेंबर आणि 1 जानेवारीला ठाण्यातील मुख्य नेते आणि मुख्य अधिकाऱ्यांच्या गाड्या उपमुख्यमंत्र्यांच्या दारात लागल्या होत्या. त्यानंतर ही प्रक्रिया सुरू झाली. असं सांगत 'ठाणे, कल्याण डोंबिवली... ही स्पर्धा भाजपा आणि मिंधे गटात असून, निवडणूक आयोगाचा गैरवापर केला जात आहे. या राज्यातील निवडणूक आयुक्तांचं नाव दिनेश वाघमारे आहे त्यांनी नावाला जागावं. मी कालही बोललोय, या वाघमाऱ्यांनी निदान लांडग्यांना तरी मारावं. हे त्यांना सामील आहेत की काय? काय़ करतायत काय, कोणती यंत्रणा राबवतायत? हे निवडणूक अधिकारीच विरोधी पक्षांच्या उमेदवारांना धमक्या देत आहेत कारण, त्यांच्यावर तेथील पालकमंत्र्यांचा दबाव आहे.' हे राऊतांनी उघड केलं. 

हे किती काळ चालणार?

'हे किती काळ चालणार? ही लोकशाही आहे?', असा उपरोधिक सवाल करत, महाराष्ट्रात अशा प्रकारचं वातावरण कधीच निर्माण झालं नव्हतं जे आता भाजप, मिंधे आणि अजित पवारांनी सुरू केलं आहे. राज्यातले सगळे गुंड अजित पवारांच्या पक्षात गेले. कोणत्याही गुंडाचं नाव, गुंड टोळीचा संदर्भ घ्या ते अजित पवारांच्या पक्षात आहेत आणि हा पक्ष भाजपमध्ये सामील असल्याचं सांगत सद्यस्थितीवर राऊतांनी भाष्य केलं. 

कल्याण डोंबिवली यांच्या बापाचं आहे का? असा प्रश्न करत 'उबाठा पक्षाच्या नेत्यांना धमक्या सगळीकडे आल्या पण आम्ही त्या धमक्यांना भीक घालणारे नाही. आम्ही तुमच्या छाताडावर उभे राहून भगवा फडकवू',  असं म्हणत मुंबई आणि ठाण्यात त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे  असा टोला राऊतांनी लगावला.

