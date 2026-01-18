English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
हळद लागली आणि लग्न रद्द झाले; कल्याणच्या हायप्रोफाईल इमारतीत घडला धक्कादायक प्रकार

 कल्याणमध्ये एक धक्कादायक प्रकार घडला आहे. हळदी समारंभानंतर लग्न सोहळा रद्द करण्यात आला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 18, 2026, 04:50 PM IST
Kalyan News : लग्न हा प्रत्येकाच्या आयुष्यातील अविस्मरणीय क्षण आहे. लग्न म्हणजे दोन कुटुंबातील आनंद सोहळा. लग्नाच्या आधी अनेक विधी होतात. हळदीचा विधी लग्नाचा आधी होणार एक अत्यंत महत्वाचा विधी आहे. हळदीच्या कार्यक्रमानंतर लग्न रद्द झाले आहे.   कल्याणच्या हायप्रोफाईल इमारतीत एक  धक्कादायक प्रकार घडला आहे. हळद लागल्यानंतर एकाच कुटुंबातील 40 ते 45 जणांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. जाणून घेऊया नेमकं काय घडलं? 

कल्याण पश्चिम येथील मोहन हाइट्स मध्ये राहणारे बाविस्कर कुटुंबाच्या घरी हळदी समारंभ सुरू होता. त्यावेळेस हळदीला आलेले नातेवाईक आणि इमारतीमध्ये राहणारे नागरिक हे हळदी समारंभामध्ये जेवले. मात्र, जेवण जेवल्यानंतर रात्रीच्या वेळेस सर्वांनाच उलट्या आणि अतीसार याचा सुरू झाल्याने एकच खळबळ उडाली. हळदीच्या कार्यकर्मानंतर 40 ते 50 जणांना जेवणातून विषबाधा झाल्याचे समोर आले आहे.  वधू आणि तिच्या आईला देखील विषबाधा झाल्याने  लग्न रद्द करण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे वधूला मानसिक धक्का बसला आहे. या प्रकरणी बाविस्कर कुटुंबाच्या घरी जेवणाची ऑर्डर देणाऱ्या कॅटर्सच्या विरोधात खडकपाडा पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे

हॉटेलच्या बिर्याणीत झुरळ

लातूर शहरातील एका हॉटेलमध्ये ग्राहकाने मागवलेल्या बिर्याणीत झुरळ आढळून आल्याने खळबळ उडाली आहे. जेवण सुरू असतानाच हा प्रकार उघडकीस येताच ग्राहकाने हॉटेल व्यवस्थापनाकडे जाब विचारला. अस्वच्छतेमुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून संबंधित हॉटेलवर तात्काळ कारवाईची मागणी होत आहे. अन्न व औषध प्रशासनाने या प्रकरणाची दखल घ्यावी अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.

