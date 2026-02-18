तिने हात पकडला, दंडाला चावा घेतला, बोट वाकवले... लोकलच्या महिलांच्या डब्ब्यात मोठा गोंधळ, नेमकं काय घडलं?

Local First Class Coach: मुंबई उपनगरी रेल्वे ही लाखो प्रवाशांसाठी रोजची जीवनवाहिनी आहे. मात्र गर्दीमुळे अनेकदा प्रवास धोकादायक ठरतो. अशीच एक धक्कादायक घटना कल्याण रेल्वे स्थानकात घडली. सकाळच्या गर्दीच्या वेळी ऑफिसला जाणाऱ्या एका महिला प्रवाशावर दुसऱ्या महिलेने हल्ला केल्याची घटना समोर आली आहे. चढ-उताराच्या गोंधळात साध्या वादातून सुरू झालेला प्रकार मारहाणीपर्यंत पोहोचला. या घटनेमुळे महिला सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून रोजच्या प्रवासात संयम आणि शिस्त पाळण्याची गरज पुन्हा अधोरेखित झाली आहे.
घटना नेमकी कधी आणि कुठे घडली
मंगळवारी सकाळी सुमारे 8 वाजण्याच्या सुमारास कल्याण रेल्वे स्थानकाच्या फलाट क्रमांक 6 वरून मुंबई CSMT कडे जाणारी फास्ट लोकल येत होती. त्या वेळी प्रथम श्रेणी महिला डब्याजवळ मोठी गर्दी होती. काही महिला उतरण्याचा प्रयत्न करत होत्या तर काहीजणी आत चढण्याचा प्रयत्न करत होत्या. या ढकलाढकलीत कल्याणमध्ये राहणाऱ्या आणि अंधेरी येथे नोकरी करणाऱ्या प्रियंका थोरात या प्रवासासाठी डब्यात चढण्याचा प्रयत्न करत होत्या.
वाद कसा वाढला?
डब्यातून उतरणाऱ्या एका अनोळखी महिलेने प्रियंका थोरात यांना थांबण्यास सांगितले. मात्र ती स्वतः नीट उतरत नसताना दरवाज्यात अडथळा निर्माण झाला. दोघींमध्ये शाब्दिक वाद सुरू झाला आणि लगेच झटापट झाली. या दरम्यान त्या अनोळखी महिलेने प्रियंका यांच्या हाताला पकडून त्यांच्या दंडाला चावा घेतला तसेच बोट जोरात वाकवले. या प्रकारात प्रियंका यांच्या हाताला दुखापत झाली आणि त्यांना वेदना सहन कराव्या लागल्या. उपस्थित प्रवाशांनी मध्ये पडून दोघींना वेगळे केले.
पोलीस तक्रार आणि तपासाची कारवाई
घटनेनंतर प्रियंका थोरात यांनी कल्याण लोहमार्ग पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. रेल्वे पोलिसांनी लगेच स्टेशन परिसरातील CCTV फुटेज तपासण्यास सुरुवात केली. संशयित महिलेची ओळख पटवण्याचे काम सुरू आहे. प्राथमिक माहितीनुसार तिचा शोध सुरू असून लवकरच कारवाई केली जाईल असे पोलिसांनी सांगितले आहे.
सध्याची स्थिती आणि प्रशासनाची प्रतिक्रिया
जखमी प्रियंका थोरात यांना प्राथमिक उपचार देण्यात आले असून त्यांची प्रकृती स्थिर आहे. पोलिसांनी संबंधित महिलेविरुद्ध मारहाण आणि दुखापत केल्याचा गुन्हा नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या घटनेनंतर रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांना चढताना आणि उतरताना संयम बाळगण्याचे आवाहन केले आहे. गर्दीच्या वेळी नियम पाळले नाहीत तर अशा घटना पुन्हा घडू शकतात, अशी प्रतिक्रिया अधिकाऱ्यांनी दिली.