धक्कादायक! कल्याणमध्ये कैद्यांकडूनच पोलिसांना मारहण; दिवसाढवळ्या...

आतिश भोईर, झी मीडिया, कल्याण : Kalyan News : (Crime News) कायदेशीर कारवाई पूर्ण करण्यासाठी म्हणून अनेकदा कैद्यांना पोलीस बंदोबस्तातच न्यायालयापुढं सादर केलं जातं. मात्र कल्याणमध्ये अशाच परिस्थितीवेळी एक धक्कादायक घटना घडली आणि कायद्याची भीती राहिली आहे की नाही? हाच उद्विग्न प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.
हे धक्कादायक वृत्त कल्याणमधून. कल्याण कोर्टात सुनावणीसाठी आणलेल्या कैद्यांनी पोलिसांनाच मारहाण केल्याची खळबळजनक माहिती समोर आली आहे. पोलिंसांच्याच वाहनातून आधारवाडी कारागृहात नेत असताना चार कैद्यांनी ड्युटीवरील पोलीस कर्मचाऱ्यांना मारहाण करत त्यांच्या अंगावर बिर्याणीचे कंटेनर्स फेकले. इतकंच नव्हे, तर पोलिसांना शिविगाळही केली.
कल्याण कोर्टाबाहेर ही घटना घडली. याप्रकरणी पोलीस कर्मचारी किशोर पेटारे यांच्या तक्रारीवरून महात्मा फुले पोलिसांनी गुन्हा दाखल करत या चारही कैद्यांना अटक केली. आकाश रामजीलाल वाल्मिकी, गणेश उर्फ शालू धरमवीर मरोठीया, योगींदर उर्फ भोलू धरमवीर मरोठीया, विवेक शंकर यादव अशी या चौघांची नावं आहेत. या घटनेमुळे कैद्यांना पोलिसांचा धाकच उरला नसल्याचं उघड झालय.
कल्याण वाहतूक विभागाचे एसीपी किरण बालवडकर यांच्या माहितीनुसार केडीएमसी परिसरात मोठ्या प्रमाणात रस्त्यांवर खड्डे असून रस्त्यांवरील खड्डे देखील वाहतूक कोंडीला कारणीभूत असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे तसेच लवकरात लवकर वाहतूक कोंडीवर उपाययोजना करण्याचे आश्वासन एसीपी किरण बालवडकर यांनी दिलं.
दरम्यान कल्याण सध्या विविध कारणांनी चर्चेत असतानाच तिथं बदलापूर शहरातील एका चायनीज हॉटेलसमोर एका भटक्या कुत्र्याला 3 तरुणांनी लाकडी दंडक्याने मारहाण केली. मारहाण करतानाचा प्रकार सीसीटीव्ही कॅमे-यात चित्रित झाला. कुत्र्याला मारहाण करणा-या तरुणांविरोधात हॉटेल मालकाने तक्रार दाखल केली असून, याप्रकरणी पोलीस सीसीटीव्हीच्या आधारे आरोपींचा शोध घेतला जात आहे.
