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स्तनदा मातांनी स्वत:चं 1200 लीटर दूध दान करुन वाचवला 7000+ बाळांचा जीव; मुंबईतल्या हॉस्पिटलची कौतुकास्पद कामगिरी

स्तनपान करणाऱ्या महिलांच्या दातृत्वामुळे मुंबईतील एका मिल्क बँकच्या माध्यमातून तब्बल 7000 हून अधिक बालकांचा जीव वाचवण्यात यश आलं आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 04, 2026, 11:04 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 11:04 AM IST
स्तनदा मातांनी स्वत:चं 1200 लीटर दूध दान करुन वाचवला 7000+ बाळांचा जीव; मुंबईतल्या हॉस्पिटलची कौतुकास्पद कामगिरी
Image Credit: सात हजाराहून अधिक बाळांचा जीव वाचला (प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य रॉयटर्सवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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