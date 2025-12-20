मोबाइलवरील कपड्यांच्या डिझाईनने उद्ध्वस्त केला संसार; नवऱ्याने थेट वीटच फेकून मारली

आजकाल नवरा बायकोचं नातं संपुष्टात याण्याला किंवा भांडणं होण्याला भरपुर कारणे आहेत मात्र अलीकडे एक विचित्र प्रकारच घडला. कर्जत मधील एका दामपत्याच्या वादाचं कारण मोबाईल ठरला पण एवढेच नाही तर त्याने बायकोला थेट वीट फेकूनच मारली. केवळ मोबाईलमुळे पती-पत्नीच्या सुखी संसारात बिब्बा पडला आणि संतापलेल्या पतीने तिला मारहाण केली. या हल्ल्यात पत्नी जखमी झाली असून तिने दिलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी माथेफिरू नक्ऱ्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
नेमका वाद काय झाला?
मोबाईलचं सबब घेऊन माथेफिरू पतीने पत्नीला चक्क वीट फेकून मारल्याची घटना कर्जतच्या तळ्याची वाडी परिसरात घडली. मोबाईलने अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त केल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. पण, फक्त कपड्यांची डिझाईन पाहण्यावरुन एखाद्याने बायकोला गंभीर जखमी केल्याचं प्रकरण नवखंच आहे. झालं असं, पत्नी मोबाईलच्या स्क्रीनवर कपड्यांची डिझाईन पाहत होती. पत्नी मोबाईलमध्ये सतत कपड्यांचे डिझाईन बघत असल्याने पती संतापला. त्याने तिला टोकले आणि सारखी मोबाईल का बघत असते असा जाब विचारला.
त्यावर पत्नीने उलट उत्तर देत 'तुम्ही पण रात्रभर मोबाईल बघत बसता. थोडा वेळ बघितलं तर काय झाले, थोडा वेळ डिझाईन बघू द्या' असे सांगितले. तिचे उलट उत्तर ऐकून पतीचा पारा चढला आणि त्याने तिला शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली. यावर त्यांच्यात बाचाबाची झाली आणि राग अनावर झालेल्या पतीने बायकोला घरातील पायरीवर ठेवलेली वीट फेकून मारली.
पत्नीची पोलिसांत धाव
मोबाईलमधील कपड्यांच्या डिझाईनमुळे कोणचा संसार उध्द्वस्त झाला, हे खूप विचित्रच आहे. या हल्ल्यात पत्नी जखमी झाली. तिच्या तक्रारीला ग्राह्य धरून पोलिसांनी माथेफिरू नक्ऱ्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. माथेफिरू पतीने केलेल्या हल्ल्यात पत्नी थोडक्यात बचावली असली तरी तिला दुखापत झाली आहे. जखमी झालेल्या पत्नीने पतीला घडा शिकवण्यासाठी पोलीस ठाण्यात धाव घेत पतीविरोधात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी पतीविरोधात गुन्हा दाखल करत पुढील तपासाला सुरुवात केली आहे. याप्रकरणी पतीला अद्याप अटक करण्यात आलेली नाही.
कर्जत कडाव येथील तळ्याची वाडी येथे राहणारे दाम्पत्य सुखाने नांदत होते. त्यात मोबाईल सारखी निर्जीव वस्तू नात्यातील दुराव्याचं कारण ठरली.