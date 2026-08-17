/AC तिकीटवरुन राड्यानंतर धावत्या ट्रेनमध्ये पोलिसांसमोर कपडे काढण्याच्या प्रकरणाला भलतंच वळण; अभिनेत्रीकडून गौप्यस्फोट

रेल्वे सुरक्षा दलाच्या (आरपीएफ) जवानावर धावत्या ट्रेनमध्ये रेझरने हल्ला केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या महिलेचं नाव काही प्रसारमाध्यमांमध्ये चुकीच्या संदर्भाने देत टीव्ही अभिनेत्री अंतरा बॅनर्जीला (Antarra Banerjee) अटक करण्यात आल्याच्या बातम्या समोर आल्या. मात्र आता या प्रकरणाला वेगळं वळण मिळालं असून सध्या चर्चेत असलेल्या अभिनेत्री अंतरा बॅनर्जीच्या टीमने एक मोठा खुलासा केला आहे. अंतराच्या टीमने जारी केलेल्या एका निवेदनानुसार, अभिनेत्रीचा या घटनेशी किंवा संबंधित एफआयआरशी कोणताही संबंध नाही. एफआयआरमध्ये ज्या व्यक्तीचे नाव नमूद केले आहे, ती ठाण्यातील अंतरा सोहम बॅनर्जी नावाची मॉडेल आहे. त्यामुळे अभिनेत्री अंतरा बॅनर्जी आणि अटकेत असलेली मॉडेल या दोघीही वेगळ्या असून एकाच श्रेत्रातील असल्याने वृत्तांकन करताना गल्लत होऊन अनेकांनी छोट्या पडद्यावरील अंतराला अटक करण्यात आल्याचं बातम्यांमध्ये म्हटलं असलं तरी अटकेतील अंतरा ही छोट्या पडद्यावरील प्रसिद्ध अभिनेत्री नाही असं टीमने सांगितलं आहे.
नावातील साधर्म्य असल्याने अंतराची ओळख चुकीच्या पद्धतीने करत या प्रकरणात तिलाच अटक करण्यात आल्याचं दाखवण्यात आलं. अनेक पोर्टवरील ऑनलाइन बातम्या समोर आल्यानंतर अंतराच्या टीमने एक निवेदन जारी केले आहे. या निवेदनामध्ये, "आमच्या निदर्शनास आले आहे की, काही प्रसारमाध्यमांनी एका पूर्णपणे वेगळ्या व्यक्तीशी संबंधित एफआयआरबद्दल बातमी देताना अभिनेत्री अंतरा बॅनर्जीचा फोटो चुकीच्या पद्धतीने वापरला आहे. आम्ही स्पष्टपणे सांगू इच्छितो की, ज्या व्यक्तीविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे ती अंतरा बॅनर्जी ही नाही आणि ज्या प्रकरणाची बातमी दिली जात आहे, त्याशी अंतरा बॅनर्जीचा कोणताही संबंध नाही."
"एफआयआरची मूळ प्रत तपासल्यानंतर हे निश्चित झाले आहे की, त्यात नमूद केलेली व्यक्ती ठाण्यातील मॉडेल 'अंतरा सोहम बॅनर्जी' नावाची व्यक्ती आहे. अटक झालेली व्यक्ती अभिनेत्री अंतरा बॅनर्जी ही नाही. या दोघी पूर्णपणे वेगळ्या व्यक्ती आहेत. पुन्हा एकदा स्पष्ट करतो की, अंतरा बॅनर्जी यांचा या एफआयआरशी किंवा संबंधित घटनेशी कोणताही सहभाग किंवा संबंध नाही," असंही निवेदनात पुढे म्हटले आहे.
अंतरा बॅनर्जी ही एक प्रसिद्ध अभिनेता असून तिने 2012 मध्ये 'गुमराह: एंड ऑफ इनोसन्स'मधून मनोरंजनसृष्टीत पदार्पण केलं. तिने 'सावधान इंडिया', 'बधो बहू', 'लाल इश्क', एकता कपूरच्या 'कसौटी जिंदगी की' आणि 'दिव्या दृष्टी' यासारख्या अनेक यशस्वी मालिकांमध्ये काम केले आहे. ती एकता कपूरच्या 'रागिनी एमएमएस रिटर्न्स सीझन 2' आणि 'द शौकीन्स' सारख्या चित्रपटांमध्येही झळली.
सुरतच्या दिशेने जाणाऱ्या एका ट्रेनमधील सीटवरून झालेल्या वादातून 'रेल्वे पोलीस फोर्स'च्या (आरपीएफ) एका कॉन्स्टेबलवर रेझरने हल्ला केल्याप्रकरणी, ठाण्यातील मॉडेल अंतरा सोहम बॅनर्जीवर 'गव्हर्नमेंट रेल्वे पोलीस'ने गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, ही घटना 12 ऑगस्ट रोजी 'अरावली एक्सप्रेस'मध्ये घडली. आरपीएफचे सहाय्यक उपनिरीक्षक यामिनीकांत मिश्रा यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, बॅनर्जी चुकीच्या सीटवर बसलेली आढळल्यानंतर तिची तिकीट तपासनीसाशी (टीसीसोबत) बाचाबाची झाली होती.
"बॅनर्जी एका आरक्षित सीटवर बसली होती आणि त्या सीटच्या अधिकृत प्रवाशासाठी ती जागा रिकामी करण्यास तिने नकार दिला. जेव्हा मिश्रा तिला ती जागा रिकामी करण्यास मदत करण्यासाठी गेले, तेव्हा सहकार्य करण्याऐवजी तिने आरपीएफच्या पथकाला शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली," असे नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका जीआरपी अधिकाऱ्याने सांगितले. बॅनर्जीने आरडाओरड करत आपले कपडे काढण्यास सुरुवात करत गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न केल्याचाही आरोप आहे. दुसऱ्या दिवशी सकाळी बोरीवली रेल्वे पोलिसांनी तिला ताब्यात घेतले. बोरीवली जीआरपीच्या निरीक्षक कुंदा गावडे यांनी सांगितले की, प्रत्यक्षदर्शींच्या म्हणण्यानुसार, एसी कोचचे तिकीट न मिळाल्यामुळे अंतरा कदाचित अस्वस्थ असावी. तिने नातेवाईक किंवा कायदेशीर सल्लागाराशी संपर्क साधण्यास नकार दिला आणि स्वतःला अटक करण्याची मागणी केली, असे समजते. निरीक्षक कुंदा यांच्या माहितीनुसार, एफआयआर दाखल झाल्यानंतर ती शांत झाली. या प्रकरणामध्ये आता पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरु असल्याचे समजते.