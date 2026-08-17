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AC तिकीटवरुन राड्यानंतर धावत्या ट्रेनमध्ये पोलिसांसमोर कपडे काढण्याच्या प्रकरणाला भलतंच वळण; अभिनेत्रीकडून गौप्यस्फोट

सुरतवरुन मुंबईला येणाऱ्या ट्रेनमध्ये राडा झाल्याच्या बातम्या समोर आल्यानंतर ही अभिनेत्री चर्चेत आल्यानंतर आता या प्रकरणात वेगळीच माहिती समोर आली आहे

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 17, 2026, 10:53 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 10:53 AM IST
AC तिकीटवरुन राड्यानंतर धावत्या ट्रेनमध्ये पोलिसांसमोर कपडे काढण्याच्या प्रकरणाला भलतंच वळण; अभिनेत्रीकडून गौप्यस्फोट
Image Credit: अभिनेत्रीच्या टीमनेच केला खुलासा (फोटो antarrabanerjee च्या इन्स्टाग्राम आणि एआयवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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