'दोन महिन्यांपासून धमक्या...', प्रबोधनकार ठाकरेंच्या पुस्तकावर आक्षेप घेणाऱ्या नर्सनी दिलं स्पष्टीकरण, 65 जणींनी मिळून...

Controversy over Prabodhankar Thackeray Book in Kasturba Hospital: मुंबई महापालिकेच्या कस्तुरबा रुग्णालयात प्रबोधकार ठाकरेंच्या पुस्तकावरुन मोठा वाद निर्माण झाला आहे. निवृत्त कर्मचारी राजेंद्र कदम यांनी निरोप समारंभाच्या निमित्ताने प्रबोधनकार ठाकरे यांचं पुस्तक भेट म्हणून दिलं असता परिचारिकांनी आक्षेप घेतला. इतकंच नाही तर याबाबत जाब विचारत त्यांच्या अंगावर पुस्तक फेकून दिलं. या घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर आता दोन्ही बाजूंनी आरोप-प्रत्यारोप केले जात आहेत. पोलिसांनी याप्रकऱणी परिचारिकांविरोधात गुन्हा दाखल केला असताना, आता नर्स आणि स्टाफने रुग्णालयाला पत्र लिहून आपली बाजू मांडली आहे.
प्रबोधनकारांचा अवमान करण्याचा कुठलाही हेतू नव्हता. पण शासकीय कामाच्या ठिकाणी अशी पुस्तकं वाटण्याला आमचा विरोध होता असं स्पष्टीकरण परिचारिका श्रीजा सावंत यांनी दिलं आहे. गेल्या दोन महिन्यापासून आम्हाला या प्रकरणामुळे वारंवर त्रास दिला जात आहे असा आरोपही त्यांनी केला.
राजेंद्र कदम यांच्याविरोधात नर्सिंग स्टाफने हॉस्पिटलकडे तक्रार केली आहे. राजेंद्र कदम यांच्याविरोधात 65 नर्स आणि स्टाफने सह्या केलेलं पत्र रुग्णालयाकडे दिलं आहे. राजेंद्र कदम हे सातत्याने मागील दोन महिन्यापासून कारवाईची धमकी देत असल्याचा परिचारिकांचा आरोप आहे. दोन्ही पुस्तकात हिंदू धर्माच्या विरोधात लिखाण त्यामुळे आमच्या भावना दुखावल्या हे आमचं मत असल्याचं परिचारिका शिष्टमंडळाने म्हटलं आहे.
रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधिक्षकांना लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी म्हटलं आहे की, रुग्णालयात सर्व जातीचे धर्माचे लोक काम करत असताना राजेंद्र कदम यांना हिंदू धर्मातील कामगारांची मनं दुखावणारी पुस्तकं वाटण्याची गरज नव्हती. मनपा प्रशासनाने आपल्याला रुग्णांच्या सेवेसाठी नियुक्त केलं असताना इतर उठाठेवी कशाला याचा विचार आधी त्यांनी करायला हवा.
जोपर्यंत या प्रकरणाचा योग्य निकाल लागून आम्हाला न्याय मिळत नाही तोपर्यंत राजेंद्र सुखदेव कदम यांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या नंतर मिळणारा कुठलाही लाभ देऊ नये अशी मागणीही पत्रातून केली आहे.
58 वर्षीय राजेंद्र कदम कस्तुरबा रुग्णालयात कक्ष अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. 30 ऑगस्ट रोजी ते सेवानिवृत्त झाले. 28 ऑगस्ट रोजी त्यांनी सहकाऱ्यांना प्रबोधनकार ठाकरे यांनी लिहिलेले 'देव आणि देवळांचा धर्म' आणि दिनकरराव जवळकर यांचे 'देशाचे दुश्मन' या पुस्तकांचं वाटप केलं होतं.
पुस्तकांचं वाटप झाल्यानंतर रुग्णालयाच्या सहाय्यक अधिसेविकेने 29 ऑगस्टला कदम यांना कक्षात बोलावलं आणि याबद्दल जाब विचारला. तुम्हाला हिंदू धर्माबाबत इतका आक्षेप का आहे? असंही महिला कर्मचाऱ्यांनी त्यांना विचार. यादरम्यान महिला परिचारिका आणि महिला कर्मचारी उपस्थित होत्या. यावेळी कदम यांनी भावना दुखावल्या असतील तर माफीही मागत असल्याचं म्हटलं. महिला कर्मचाऱ्याने यावेळी पुस्तक त्यांच्या अंगावर फेकून दिलं.
व्हिडीओत राजेंद्र कदम खुर्चीवर बसलेले दिसत आहे. यावेळी महिला व्हिडीओ दिसत नसून त्यांच्यासमोर बसून जाब विचारत असल्याचं ऐकू येत आहे.
महिला कर्मचारी - हे पुस्तक देण्यामागचा उद्देश काय आहे? तुम्ही तुमच्या हाताने हे पुस्तक देण्यामागचं कारण काय आहे
राजेंद्र कदम - मला योग्य वाटलं म्हणून मी हे पुस्तक देत आहे. मी यावर फार काही बोलत नाही. जर तुम्हाला आवडलं नसेल तर मला परत करा
महिला कर्मचारी - आवडण्याचा प्रश्नच नाही. तुम्ही तुमचं नाव लिहून आम्हाला देत आहात. आम्ही अशा पुस्तकाला हातही लावणार नाही
राजेंद्र कदम - ठीक आहे,
महिला कर्मचारी - हे पुस्तक देण्यामागचा उद्देश काय आहे? तुम्हाला हिंदू धर्माबद्दल इतकं वाईट का वाटतं?
राजेंद्र कदम - मला काही वाटत नाही
महिला कर्मचारी - मग तुम्ही हे पुस्तक का दिलं? प्रबोधनकार ठाकरे हे पुस्तक देण्यासाठी आले होते का?
महिला कर्मचारी - तुमच्याकडे दुसरी कोणती वस्तू नव्हती का वाटायला? मी भगवदगीता दिल्यावर तुम्ही ती घेऊन वाचणार का?
राजेंद्र कदम - मी घेणार ना
महिला कर्मचारी - तरीपण मी हे घेणार नाही. भगवदगीतेत चांगले विचार आहेत. पण यामध्ये हिंदू धर्माबद्दल वाईट लिहिलं आहे.
राजेंद्र कदम - तुम्हाला वाटत असेल तर मी तुम्हाला सर्वांसमोर माफी मागतो
महिला कर्मचारी - तुम्हाला हिंदू धर्माबद्दल इतकं वाटत असेल तर हा समारोप घेऊही नका.
व्हिडीओच्या शेवटी महिला कर्मचारी राजेंद्र कदम यांच्यावर पुस्तक फेकताना दिसत आहे.