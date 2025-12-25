English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
KDMC: कल्याणमधील मेळाव्यात आरोप-प्रत्यारोप! युतीची चर्चा सुरू असताना भाजप-शिंदेसेनेत जुंपली

Kalyan-Dombivli Municipal Corporation: युतीच्या चर्चेत असतानाच भाजप–शिंदेसेनेत वाक्युद्ध रंगल्याच बघायला मिळाले. कल्याणमधील मेळाव्यात आरोप-प्रत्यारोप बघयाला मिळाले   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 25, 2025, 03:29 PM IST
A war of words erupted between BJP and Shinde Sena: महापालिका निवडणुकांसाठी युतीबाबत ठाण्यात भाजप आणि शिंदेसेनेच्या नेत्यांमध्ये चर्चा सुरू असतानाच, प्रत्यक्षात मात्र दोन्ही पक्षांमधील तणाव चव्हाट्यावर आला आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कल्याणमध्ये झालेल्या मेळाव्यात भाजप आणि शिंदेसेनेच्या नेत्यांमध्ये जोरदार वाक्युद्ध रंगले. भाजप नेते जगन्नाथ पाटील यांनी मंगळवारी गंभीर आरोप करत सांगितले की, कल्याण पूर्व मतदारसंघात भाजपच्या उमेदवाराविरोधात शिवसेनेने 2019 आणि 2024 च्या विधानसभा निवडणुकांत उमेदवार दिला आणि त्यांना प्रत्यक्ष मदतही केली. युती असताना असा प्रकार खपवून घेतला जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

शिंदेसेनेकडून पलटवार

या आरोपांना शिंदेसेनेचे कल्याण पूर्वेतील नेते महेश गायकवाड यांनी बुधवारी प्रत्युत्तर दिले. त्यांनी सांगितले की, मागील निवडणुकीत जर एकनाथ शिंदे यांनी आपल्याला अधिकृतपणे उमेदवारी दिली असती, तर 54 हजार नव्हे तर तब्बल 1 लाख 10 हजार मते मिळाली असती आणि आज आपणच आमदार असतो. दोन्ही नेत्यांनी यावेळी स्वबळावर लढण्याचा आग्रह धरत आपापली ताकद दाखवण्याची भाषा केली.

भाजपचा शिवसेनेवर जुने आरोप

जगन्नाथ पाटील यांनी यावेळी जुन्या घटनांचा उल्लेख करत शिवसेनेवर ‘पाठीत खंजीर खुपसण्याचा’ आरोप केला. ते म्हणाले, “2019 मध्ये कल्याण पूर्वेत गणपत गायकवाड यांच्या विरोधात धनंजय बोडारे हे अपक्ष उमेदवार उभे राहिले होते आणि त्यांना शिवसेनेची संपूर्ण मदत होती. 2024 मध्ये सुलभा गायकवाड यांच्या विरोधात महेश गायकवाड यांना उभे करण्यात आले. त्यांना 54 हजार मते कुठून मिळाली, हा प्रश्न आहे. चार महिन्यांनी शिंदेसेनेने त्यांना पुन्हा पक्षात घेतले. युतीत असे प्रकार चालत नाहीत.”

ते पुढे म्हणाले, “आम्ही कदाचित कुठे तरी चुकलो असू, पण कधीही पाठीत खंजीर खुपसलेला नाही. भाजपने सर्व जागांवर उमेदवार उभे करावेत. एकदा ताकद उभी राहिली, तर कुणीही आपला पराभव करू शकत नाही.”

शिंदेसेनेचा आक्रमक सूर

महेश गायकवाड यांनीही भाजपवर पलटवार करताना सांगितले, “खरी युती बाळासाहेब ठाकरे आणि अटल बिहारी वाजपेयी यांची होती. काही लोकांनी काळानुसार विचार बदलले. खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या निवडणुकीत भाजपचे आमदार विरोधी उमेदवारांशी गळाभेट करत होते. आमच्या नेत्यांचा सातत्याने अपमान केला जातो, ही बाब दुर्दैवी आहे.” ते पुढे म्हणाले, “भाजपचा एक नगरसेवक निवडून आणतानाही नाकीनऊ येतात. युतीमुळेच अनेक भाजप नगरसेवक निवडून आले. आमची ताकद दाखवण्याची वेळ आणू नये. एकदा स्वबळावर होऊनच जाऊ द्या.”

युती की संघर्ष?

युतीबाबत चर्चांचा सूर सुरू असतानाच उघडपणे सुरू झालेल्या या आरोप-प्रत्यारोपांमुळे कल्याण-डोंबिवलीतील राजकीय समीकरणे अधिकच गुंतागुंतीची बनली आहेत. आगामी महापालिका निवडणुकांत दोन्ही पक्ष युतीत लढणार की स्वबळावर, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

