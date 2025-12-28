KDMC मध्ये शिवसेना-भाजप चर्चा अंतिम टप्प्यात! जागावाटपात शिवसेना ठरणार मोठा भाऊ? 'असा' असू शकतो फॉर्म्युला

KDMC Election 2026: कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी शिवसेना-भाजप हे नक्की काय करतायेत याकडे लक्ष आहे. केडीएमसीमध्ये युती होणार की नाही याबद्दल अद्याप गोष्टी स्पष्ट नाहीयेत. या युतीसाठी भाजप आणि शिवसेना यांच्यात बैठका होत आहेत. काही कार्यकर्त्यांन शिवसेनेसोबत युती नकोच, स्वबळावर लढू असा पवित्रा हाती घेतला आहे. तर युती झालीच तर महापौरपदासह स्थायी समिती पद मिळावे अशी इच्छा कार्यकर्त्यांची आहे.
कल्याण डोंबिवली महापालिकेसाठी भाजप आणि शिवसेना पदाधिकाऱ्यांच्या बैठका सुरु आहेत. भाजपा कडून 80 जागांची मागणी केली जात होती आणि 5 वर्ष महापौरपद तर 2 वर्ष स्थायी समिती सभापतीपद असं जागावाटपाच्या बैठका सुरु होत्या. मात्र काल, शनिवारी २७ डिसेंबर रोजी कल्याण डोंबिवलीच्या सभे मध्ये एकनाथ शिंदेने महायुतीची सत्ता येणार असे भाषणात स्पष्ट केले मात्र एकनाथ शिंदे आणि रवींद्र चव्हाण यांच्यात मुंबई मध्ये काय ठरत हे बघावा लागणार आहे. चार ते पाच प्रभागात भाजपा आणि सेनेत मैत्रीपूर्वक निवडणुक होतील अशी सूत्रांची माहिती आहे. शिवसेना 67 आणि भाजप 55 असा फार्म्युला ठरला असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. तर चार ठिकाणी मैत्रीपूर्ण लढती होणार असल्याचं सांगण्यात आलंय.
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेवर पुढील पाच वर्षे भाजपचाच महापौर असणे आवश्यक आहे. मागील पंचवार्षिक कार्यकाळात युती असूनही शिवसेनेने महापौरपद सोडले नाही. आमदार आणि खासदारांना काही मर्यादा असतात, त्यामुळे आपल्या पक्षाचा महापौर असणे महत्त्वाचे ठरते. केंद्र आणि राज्य शासनाचे प्रलंबित प्रकल्प भाजपचा महापौर प्रभावीपणे मार्गी लावू शकतो, असा दावा माजी आमदार नरेंद्र पवार यांनी केला आहे.
आगामी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी डोंबिवली येथे शिवसेना विजय निर्धार मेळावा पार पडला. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि कल्याण लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ.श्रीकांत शिंदेही उपस्थित होते. यावेळी आगामी महापालिका निवडणुकीत शिवसेनेचा भगवा पुन्हा एकदा महानगरपालिकेवर फडकवण्याचे आवाहन राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसैनिकांना केले. कल्याण- डोंबिवली महानगरपालिकेची स्थापना 1983 साली झाली आणि तेव्हापासून जवळपास 40 वर्षे या महानगरपालिकेवर शिवसेनेचा भगवा फडकत आहे, तीच परंपरा आपल्याला यापुढेही अबाधित ठेवायची असल्याचे आवाहन याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.