English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मुंबई बातम्या
  • KDMC Election: 100 टक्के तिकीट तुम्हालाच... उमेदवारीचा शब्द दिला पण...मग अचानक रात्रीत डोंबिवलीत नेमकं काय घडलं?

KDMC Election: "100 टक्के तिकीट तुम्हालाच..." उमेदवारीचा शब्द दिला पण...मग अचानक रात्रीत डोंबिवलीत नेमकं काय घडलं?

Kalyan-Dombivli Municipal Corporation: कल्याण-डोंबिवलीतील महानगरपालिकेची निवडणूक यंदा चांगलीच रंगणार आहे. डोंबिवली पश्चिमेत भाजपाकडून 2 टर्म नगरसेवक राहिलेले शैलेश धात्रक आणि त्यांची पत्नी मनीषा धात्रक यांना आधी उमेदवारी देणार सांगितलं आणि नंतर असं घडलंचं नाही. नक्की अचानक रात्रीत डोंबिवलीत नेमकं काय घडलं?  याबद्दल जाणून घेऊयात. 

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 1, 2026, 03:37 PM IST
KDMC Election: "100 टक्के तिकीट तुम्हालाच..." उमेदवारीचा शब्द दिला पण...मग अचानक रात्रीत डोंबिवलीत नेमकं काय घडलं?

KDMC Election , Dombivali west Shailesh-Manisha-Pooja Dhatrak:  राज्यात 29 महापालिकांच्या निवडणुकीची रणधुमाळी  सुरु झाली आहे. अवघे काही दिवस उरले आहेत. मुंबई, ठाणे आणि कल्याण डोंबिवली महापालिकांच्या निवडणुकीत जास्त चर्चेत आहे. या सगळ्या महापालिकेमध्ये भाजपाने शिंदेसेना सोबत येऊन महायुती केली आहे. याच दरम्यान  कल्याण डोंबिवलीत महायुती होणार का? हा प्रश्न अनेकांना पडला होता. कारण भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यातील वाद वाढत होता. तरीही ठाकरे बंधूंच्या युतीला विरोध असल्यामुळे भाजपाने आणि शिंदेसेनेने समंजसपणे जुळवून घेत युती केली.

Add Zee News as a Preferred Source

उमेदवारी देणार होते पण... 

या महापालिकेत उमेदवारी मिळवण्यासाठी भाजपाचे आणि शिंदेसेनेचे इतर पक्षांमधून आलेले नेतेही होते.  डोंबिवली पश्चिमेत, भाजपाकडून दोन टर्म नगरसेवक असलेल्या शैलेश धात्रक आणि त्यांची पत्नी मनीषा धात्रक यांनाही यंदा उमेदवारी मिळणार होती. तसं त्यांना सांगण्याही आलं होतं पण त्यानंतर काँग्रेसमधून आलेल्या काही नेत्यांना उमेदवारी देण्यात आली, त्यामुळे धात्रक कुटुंबात नाराजी निर्माण झाली. त्यांनी गेली २० वर्ष पक्षाशी एक राहून काम केले आहे. 

मनसेत प्रवेश अन् उमेदवारी अर्ज दाखल 

शैलेश धात्रक आणि मनीषा धात्रक यांनी मनसेत प्रवेश करून प्रभाग ६० आणि ६१ मधून उमेदवारी अर्ज दाखल केला. त्यानंतर त्यांच्या कन्या पूजा धात्रक यांनी भाजपावर विश्वासघाताचा आरोप केला. पूजा धात्रक यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट करत या नाट्यमय घडामोडीवर सविस्तरपणे सांगितले. त्या दिवशी नेमकं काय घडलं याबद्दल तिने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सांगितलं. 

काय म्हणाली पूजा धात्रक? 

पूजा धात्रक म्हणाली की, "वडील आणि आई २० वर्षांपासून भाजपाशी एकनिष्ठ होते. २ टर्म नगरसेवक म्हणून त्यांनी जनतेची सेवा केली. पक्षाने त्यांना अनेक वेळा पदांचे आश्वासन दिले, पण प्रत्यक्षात काहीच दिले नाही. आम्ही नेहमी पक्षासोबत राहिलो, कधीही गद्दारी केली नाही. २८ डिसेंबरला आम्हाला कॉल आला, 'तुम्ही तयारी करा, तुम्हाला उमेदवारी मिळाली आहे' असं सांगितलं. त्यानंतर आई वडील आनंदी होते, आणि आम्ही तयारी करत होतो. २९ डिसेंबरला आम्ही संपूर्ण दिवस वाट पाहिला, पण मध्यरात्री  उमेदवारीचं निर्णय बदलला. काँग्रेसमधून आलेल्या लोकांना तिकीट दिलं आणि आमच्यासारख्या पक्षातील नेत्यांना मात्र नाही. रवींद्र चव्हाण यांनी आम्हाला शब्द दिला होता, पण त्यांनी तो शब्द बदलला. मी त्यांची चॅट्सचे पुरावे देऊ शकते. १००% तिकीट आम्हाला असं त्यांनी सांगितलं होतं, पण त्यांनी एकदम आपला शब्द फिरवला," असे पूजा धात्रक यांनी आरोप केले.

त्यानंतर पूजा धात्रक पुढे म्हणाली, "आम्हाला आमच्या कामावर आणि मतदारसंघातील जनतेवर विश्वास आहे. त्यामुळे आम्ही कधीही हार मानणार नाही, आम्ही लढणारच आहोत. ३० डिसेंबरला मी आणि माझे आई वडील मनसेत जाऊन उमेदवारी अर्ज दाखल केला. भाजपाने आम्हाला जो विश्वासघात केला, तो अत्यंत भयानक होता."

 

या घटनेनंतर भाजपावर विश्वासघाताचा मोठा आरोप लावला असून, आगामी निवडणुकीत धात्रक कुटुंबाचे मनसेकडून कशी लढाई होईल, हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
KDMC ElectionShailesh DhatrakPooja dhatrakManisha Dhatrakravindra chavan

इतर बातम्या

दहशत! 2026 च्या पहिल्याच दिवशी भीषण स्फोट; इमारती हादरल्या,...

भारत