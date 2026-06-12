डॉ सेजल पवारला KEM प्रशासनाचा दणका, समिती स्थापन करुन....

गेल्या दोन तीन दिवसांपासून स्टँड अप कॉमेडियन प्रणित मोरेच्या शोमधील दोन क्लिपवर जोरदार चर्चा होत आहे. यामध्ये 370 रुपयाची बिर्याणी आणि डॉ. सेजल पवारने मृतदेहांबाबत केलेलं आक्षेपार्ह विधान यांचा समावेश आहे. यानंतर केईएम रुग्णालयाचे डीन डॉ. हरीश पाठक यांनी या प्रकरणाची दखल घेतली आहे.
मृतदेहाच्या गुप्तांगावर आक्षेपार्ह अशी टिप्पणी डॉ. सेजल पवारने स्टँड अप कॉमेडियन प्रणित मोरेच्या शोमध्ये केली आहे. व्हिडिओमध्ये सेजल पवार नावाच्या एका डॉक्टर आणि इन्फ्लुएन्सरने सांगितले होते की, ती आणि तिचे सहकारी वैद्यकीय विद्यार्थी कॉलेजमध्ये वैद्यकीय संशोधन आणि विच्छेदनासाठी दान केलेल्या पुरुषांच्या शरीराच्या खाजगी अवयवांकडे पाहून त्यांची चेष्टा करत असत. या सगळ्या प्रकरणावर दोन सदस्यांची चौकशी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. दोन्ही सदस्य KEM चे फॅकल्टी असणार आहेत. तसेच एक तासचा संपूर्ण व्हिडिओ तपासून संध्याकाळी अहवाल सादर केला जाणार आहे. डॉ सजेल पावरचा देखील जवाब नोंदवणार आहेत.
डॉ सेजल पवारने प्रणित मोरेच्या कार्यक्रमात मृतदेहाच्या गुप्तांगावर टिप्पणी केली होती. या प्रकरणाची KEM प्रशासनाने दखल घेतली असून समिती स्थापन केली आहे, अशी माहिती डॉ हरीश पाठक, डीन, केईएम रुग्णालय यांनी दिली आहे. #DrsejalPawar #PranitMore #DrHarishPathak pic.twitter.com/rvzuUNzWwm— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) June 12, 2026
प्रणीत मोरे याच्या शो दरम्यान मेडिकल कॉलेजला दान केलेल्या अवयवांबद्दल विनोद केल्याचे कबूल केल्यानंतर डॉ. सेजल पवार यांच्यावर असंवेदनशीलतेचे गंभीर आरोप झाले. सर्वत्र टीका झाल्यानंतर, सेजलने एक व्हिडिओ प्रसिद्ध करून जाहीरपणे माफी मागितली. प्रणीत मोरे यांच्या स्टँड-अप कॉमेडी शो दरम्यान, कॉमेडियन प्रेक्षकांशी संवाद साधत असताना डॉ. सेजल चर्चेत सहभागी झाल्या. या संभाषणादरम्यान, त्यांनी सांगितले की मेडिकल कॉलेजमध्ये शिकत असताना मृतदेहांवर काम करताना त्या आणि त्यांचे सहकारी पुरुषांच्या शरीराच्या अवयवांबद्दलच्या टिप्पण्यांसह कशाप्रकारे विनोद करायचे. आता, डॉ. सेजल यांच्या वक्तव्यावर लाखो लोक सोशल मीडियावर आपला संताप व्यक्त करत आहेत.
डॉ. सेजल पवार यांच्या वक्तव्यामुळे वैद्यकीय क्षेत्रातही तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. रुग्णालय प्रशासनाचा असा विश्वास आहे की, या वक्तव्यामुळे रुग्णालयाच्या आणि संपूर्ण वैद्यकीय व्यवसायाच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचला आहे. या वक्तव्यानंतर, डॉक्टरांनी, विशेषतः महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्सच्या सदस्यांनी सोशल मीडियावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. डॉक्टरांनी म्हटले आहे की, "अशा बेजबाबदार वक्तव्यांमुळे लोकांमध्ये डॉक्टरांची प्रतिमा डागाळते आणि रुग्णांचा त्यांच्यावरील विश्वास कमी होतो."