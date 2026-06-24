/पुरावे लपवण्यासाठी चेतनने 5 आयडीया केल्या, स्वत:च्याच अंगलट आल्या; केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणात धक्कादायक खुलासा!

पुण्यातील चर्चित केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणात तपास जसजसा पुढे सरकत आहे, तसतसे नवे धक्कादायक तपशील समोर येत आहेत. लोहगड किल्ला परिसरात घडलेल्या या घटनेनंतर संशयित चेतन चौधरीने स्वतःवर संशय येऊ नये आणि तपास दिशाभूल व्हावा यासाठी काही महत्त्वाची पावले उचलल्याचा संशय तपास यंत्रणांना आहे. पोलिसांकडून तांत्रिक पुरावे, मोबाईल डेटा आणि संबंधित व्यक्तींचे जबाब तपासले जात असून या प्रकरणातील अनेक गूढ बाबी उलगडण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
तपास यंत्रणांच्या प्राथमिक माहितीनुसार, केतन अग्रवालच्या मृत्यूनंतर काही घटनांची माहिती वेगवेगळ्या पद्धतीने सांगितली गेली. संशयिताने घटनेबाबतची कथा बदलण्याचा किंवा घटनाक्रम वेगळा दाखवण्याचा प्रयत्न केल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे पोलिसांनी सर्व संबंधित व्यक्तींच्या जबाबांची तुलना सुरू केली आहे. कोणती माहिती खरी आणि कोणती दिशाभूल करणारी आहे, याचा शोध घेतला जात आहे.
या प्रकरणात मोबाईल फोन, कॉल रेकॉर्ड, चॅट्स आणि लोकेशन डेटा अत्यंत महत्त्वाचे ठरत आहेत. तपासादरम्यान काही डिजिटल माहिती हटवण्याचा किंवा लपवण्याचा प्रयत्न झाला का, याची चौकशी सुरू आहे. सायबर तज्ज्ञांची मदत घेऊन मोबाईलमधील माहिती पुनर्प्राप्त करण्याचे कामही सुरू असल्याचे समजते. त्यामुळे तपासाला नवे धागेदोरे मिळण्याची शक्यता आहे.
तपासाशी संबंधित माहितीनुसार, संशयिताने स्वतःवर संशय येऊ नये म्हणून काही नियोजनबद्ध हालचाली केल्याचा संशय आहे. यात संवादाची पद्धत बदलणे, घटनास्थळावरील हालचाली लपवणे, काही माहिती न सांगणे किंवा दिशाभूल करणारी माहिती देणे यासारख्या बाबींचा तपास केला जात आहे. मात्र याबाबत अंतिम निष्कर्ष अद्याप निघालेला नाही. पोलिस सर्व पुराव्यांची पडताळणी करत आहेत.
1)स्वत:चा मोबाईल लोहगडावर घेऊन न जाणं ही पहिली आयडीया चेतनने केली. यातून आपल्यावर संशय येणार नाही असे त्याला वाटले. दुकानातील कर्मचाऱ्यांना फोन उचलायला सांगितला. ज्यामुळे फोन सुरु होता पण दुसऱ्याकडून उचलला जात होता.
2)लोकेशन ट्रॅक होऊ नये म्हणून मोबाईल इंटरनेट सकाळी 7 ते संध्याकाळी 5.40 पर्यंत बंद ठेवलं.
3) त्याच्याकडे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याचा मोबाईल चेतनने लोहगडावर नेला. पोलिसांना तो नंबर ट्रॅक केल्यावर लोकेशन लोहगडावरील आढळलं.
4) गडावर जाताना हुडी वापरणे, तोंडावर मास्क लावणे, कानात हेडफोन घालणे यामुळे त्याच्या हालचाली संशयास्पद वाटल्या.
5)गडावर जाताना आपण व्यायामासाठी जातोय सांगून त्याने तिकिट घेणं टाळलं. त्याला पुरावा सोडायचा नव्हता. त्यामुळे सुरक्षा रक्षकांचे त्याच्यावर लक्ष गेले.
पुणे पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास अनेक अंगांनी सुरू ठेवला आहे. घटनास्थळावरील पुरावे, साक्षीदारांचे जबाब, फॉरेन्सिक अहवाल आणि डिजिटल पुरावे यांची सांगड घालण्याचे काम सुरू आहे. तपास अधिकाऱ्यांच्या मते, कोणताही निष्कर्ष काढण्यापूर्वी सर्व बाजूंनी तपास पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या प्रकरणात घाईघाईने कोणतेही निष्कर्ष काढले जात नाहीत.
सध्या या प्रकरणाभोवती अनेक चर्चा आणि दावे-प्रतिदावे सुरू असले तरी अधिकृत तपास पूर्ण होणे महत्त्वाचे आहे. केतन अग्रवालच्या मृत्यूमागील नेमके कारण, त्या दिवशी घडलेल्या घटनांची साखळी आणि संबंधित व्यक्तींची भूमिका याबाबत अंतिम चित्र तपास अहवालानंतरच स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे सर्वांचे लक्ष आता पोलिसांच्या पुढील कारवाईकडे लागले आहे.