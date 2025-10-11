English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'कबुतराची हत्या म्हणजे भगवान शंकरावर हल्ला'; जैन धर्मसभेत सुरेश महाराज यांचं वादग्रस्त वक्तव्य

मुंबईतील कबुतरखाने बंद केल्यानंतर जैन समाजातील मुनींनी पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहेत. एका मुनींनीच्या वादग्रस्त विधानानंतर सुरेश महाराज यांनी धक्कादायक विधान केलंय. 

नेहा चौधरी | Updated: Oct 11, 2025, 05:18 PM IST
'कबुतराची हत्या म्हणजे भगवान शंकरावर हल्ला'; जैन धर्मसभेत सुरेश महाराज यांचं वादग्रस्त वक्तव्य

मुंबईतील कबुतरखाने बंद करण्यात आल्यामुळे जैन समाजातील लोक दु:खी झाले आहेत. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात त्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली असून कोर्टातही धाव घेतली होती. कबुतरखाने बंद केल्यामुळे काही कबुतरांच्या मृत्यू झाला आहे. त्याकरीता जैन धर्मगुरूंनी कबुतरांच्या आत्म्याला शांती मिळावी म्हणून प्रार्थना सभा घेतली. या प्रार्थना सभेत जैन धर्मगुरूंनी वादग्रस्त विधान केल्यामुळे एकच खळबळ माजली आहे. 

सुरेश महाराज काय म्हणालेत?

'कबुतरांना मारणे म्हणजे भगवान शंकरांवर हल्ला करण्यासारखे आहे, असं धक्कादायक आणि वादग्रस्त जैन धर्मगुरु सुरेश महाराज यांनी केलं आहे. एवढंच नाही तर ते म्हणाले की, कबुतरांसाठी सनातन धर्म जैन धर्मियांच्या पाठीशी असूनही माझी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विनंती केली आहे, असे सुरेश महाराज म्हणालेत.  

जैनमूनी कैवल्य रत्न महाराज काय म्हणालेत?

जैनमूनी कैवल्य रत्न महाराज सभेत म्हणाले की, कबूतर शांतता प्रिय प्राणी आहे. आमचा धर्म सांगतो, दुसऱ्यासाठी मरायचं असेल तरी चालेल. रावणासमोर जटायू पक्षी समोर आला होता. त्यामुळे पक्षी किती महत्त्वाचा आहे, हे तेव्हापासूनच लोकांना माहिती आहे. एका पक्षासाठी श्रीराम यांनी एवढं केलं. तर या रामाच्या भूमीमध्ये असं व्हायला नको आहे. मी डॉक्टरांना पण मूर्ख मानतो. एक-दोन जण मेल्यानं काय होतं?, दररोज सामान्य माणूस मरतो, त्याचा सरकार विचार करत नाही,  असं विधानही कैवल्य रत्न महाराज यांनी केलं. कबुतरखान्यावरुन राजकारण सुरु आहे. मंत्री मंगलप्रभात लोढा आज धर्मसभेत आले नाही, ही सरकारची मिलीभगत आहे, असा निशाणा देखील कैवल्य रत्न महाराज यांनी साधला. 

आरोग्य खाते बंद करूया का?

शिवसेना (शिंदे गट) नेत्या आमदार मनीषा कायंदे यांनी या वक्तव्यांवर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. त्यांनी जैन मुनींच्या विधानांना 'वडाचं पान पिंपळाला जोडणं' असे संबोधले.

त्या म्हणाल्या, "हा अतिरेकीपणा आहे. या वक्तव्यावर आता जैन डॉक्टरांनी प्रतिक्रिया दिली पाहिजे. जर हेच खरे असेल, तर आपण सगळे आरोग्य खाते बंद करूयात आणि सर्व डॉक्टरांना घरी बसवूयात. आता तब्येत बिघडली तर भोंदू बाबांकडे जायचं काय?"

कायंदे यांनी कबुतरखाना प्रकरणाचा संदर्भ देत सांगितले की, यावर तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे आणि तिचा अहवाल येणे बाकी आहे. तसेच, न्यायालयाने 'कंट्रोल फिडिंग' (नियंत्रित खाद्य) करण्याचे आदेश दिले आहेत.

धार्मिक भावनांचा अतिरेक होत असल्याचे सांगत त्या म्हणाल्या, "उंदीर हे गणपतीचे वाहन समजतो म्हणून काय आपण त्याला घरात ठेवतो का? हे सगळं हास्यास्पद सुरू आहे."

या संपूर्ण वादावर मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी योग्य ती भूमिका घ्यावी, अशी मागणी मनीषा कायंदे यांनी केली आहे.

