/किशोरी पेडणेकरांचा महापौर कार्यालयात राडा, लगेच रितू तावडेंचा फोन; दोघींमध्ये हायहोल्टेज चर्चा; काय घडलं नेमकं?

किशोरी पेडणेकर यांनी महापौर कार्यालयात जाऊन पत्रांना उत्तर का दिले जात नाही म्हणून वाद घातला. यानंतर मुंबई महापालिकेत विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर आणि महापौर रितू तावडे यांचा फोनवरून शाब्दिक वाद झाला. मुंबई पालिकेतील महापौर कार्यालयात काय घडलं नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
पावसाळ्याच्या अनुषंगाने विशेष सभेचं नियोजन व्हावे यासाठी स्थायी समिती सदस्य यशोधर फणसे यांच्यासह इतर 4 सदस्यांच्या सह्याचे पत्र महापौर कार्यालयात वारंवार देऊन ही उत्तर नाही, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. याबाबत विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी संताप व्यक्त करत महापौर दालनात असलेल्या कर्मचाऱ्यांना जाब विचारला.
Kishori Pednekar | जाब विचारला, संतापल्या, महापौर कार्यालयात पेडणेकरांचा राडा | Zee24Taas#KishoriPednekar #MumbaiPolitics #MaharashtraNews #Zee24TaasLive pic.twitter.com/UMqWzGiX86— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) July 3, 2026
मुंबईतील साकिनाक्यात नाल्यात पडून एका इसमाचा मृत्यू झाला. त्याआधी चेंबुरमध्ये स्कूलबसवर झाड कोसळून एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला. या सर्व प्रकरणावरुन पालिकेतील विरोधी पक्षनेत्या किशोल पेडणेकर यांनी महापौर रितू तावडे यांच्यावर टीका केली होती. तसेच मुंबईत नालेसफाई, झाड कोसळणे अशा विविध घटनांबाबत महापौरांना पत्र लिहिली होती. पण त्यांच्या पत्राला कोणत्याही प्रकारचे उत्तर न आल्याने किशोरी पेडणेकर जाब विचारण्यासाठी महापौर कार्यालयात दाखल झाल्या.
विरोधी पक्षनेत्यांनी थेट अधिकाऱ्यांची कामे त्यांना सांगत चांगलेच सुनावले.महापौर दालनात नसल्याने त्यांची भेट मात्र झाली नाही.हा प्रकार घडताच पेडणेकरांना महापौर रितू तावडे यांनी किशोरी पेडणेकर यांना फोन केला.तेव्हा फोनवरच माझ्या कार्यालयात येऊन असे करणे योग्य नाही अशी भूमिका महापौरांनी मांडली. यावर उत्तर देत विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी म्हंटले की, 'मी तुमच्या दालनात आलेली नाही. बाहेर असलेले कर्मचारी कार्यालय आहे. हे सगळ्यांसाठी खुले असल्याचे पेडणेकर म्हणाल्या. ते काम करत नव्हते त्यांना उत्तर विचारण्यात आली, असे स्पष्टीकरण पेडणेकर यांनी दिले. यावरून महापौर आणि विरोधी पक्षनेत्या यांच्यात वाद सुरू झाल्याचे पाहायला मिळाले.
"साकीनाक्यात घडलेली घटना दुर्देवी आहे. मी फोनवरुन घटनेची माहिती घेतली असता तिथे जाळ्या लावण्याचं काम सुरु होतं. यामध्ये वॉर्ड ऑफिसर, इंजिनिअर यांची खूप मोठी चूक आहे. त्यांनी भर पावसात जाळ्या लावण्याचं काम घ्यायला नको होतं. यामुळे ती व्यक्ती मॅनहोलमध्ये पडली आणि मृत्यू झाला," असं त्यांनी सांगितलं. "ही प्रशासनाची फार मोठी चूक आहे. मी वारंवार यांना सांगत असते की प्रत्येक गोष्ट आधीच करुन घ्या. प्रत्येक वेळा निर्देश दिले आहेत, बैठका घेतल्या आहेत, जागोजागी जाऊन पाहणी केली आहे. तरीही जर अधिकारी अशा प्रकारे चुका करत असतील तर चेंबूरमध्ये ज्याप्रकारे निलंबनाची कारवाई केली त्याप्रमाणे नक्कीच कारवाई होणार. पण वाईट याचं वाटतं की वारंवार निर्देश देऊनही प्रशासनाच्या लोकाकडून या चुका होत आहेत". "वॉर्ड अधिकाऱ्यांशी बोलल्यावर समजलं की, इंजिनअरने ते काम सुरु केलं होतं. पण याची जबाबदारी तुम्हालाही घ्यावी लागेल असं सांगितलं आहे. कारण त्यांना पळवाट काढता येणार नाही. त्यांच्यावरील जबाबदारीही निश्चित होणार आहे. जाळी टाकण्यासाठी हे मॅनहोल उघडण्याची गरज नव्हती. हे प्रशासनाने आधीच करुन घ्यायला हवं होतं. काम उरकून टाका हे वारंवार सांगितलं आहे. याची आता चौकशीच केली जाणार आहे," असंही त्यांनी सांगितलं आहे.