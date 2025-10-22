राजकारणातील सुरसुरी,आपटी बार, Atom Bomb कोण? किशोरी पेडणेकरांनी दिली उपमा!

Kishori Pednekar: सध्या महाराष्ट्रभर राजकीय फटाक्यांची आतिषबाजी सुरु आहे. यंदाची दिवाळी निवडणूकीच्या तोंडावरची दिवाळी ठरतेय..त्यामुळे यंदा राजकीय फटाक्यांची आतिषबाजीही जोरदार आहे..यंदाच्या दिवाळीतले असेच काही राजकीय फटाके काय म्हणातायेत ते जाणून घेऊया. माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी फटाके आणि फराळांना राजकारणातील कोणत्या नेत्याची उपमा दिलीय? जाणून घेऊया.
अॅटोम्ब बॉम्बची उपमा कोणाला द्याल असे विचारले असता त्यांनी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंना ही उपमा दिली. मुंबई पालिकेत महापौर ठाकरेंचाच असेल, असे त्या म्हणाल्या. आपटी बार कोण? यावर त्या महायुती सरकार हे आपटी बार असल्याचे म्हणाल्या. राजकारणातील सुरसुरी कोण? असा प्रश्न विचारला असता सुरसुरीपेक्षा विझलेली काडेपेटी म्हणजे विचित्र चित्रा वाघ या आहेत, असे पेडणेकर म्हणाल्या.
राज ठाकरेंना कोणत्या फराळाची उपमा द्याल? या प्रश्नाला उत्तर देताना राज ठाकरेंमध्ये सर्व फराळात थोडा थोडा अंश आहे. थोडं जरी काही झालं तरी ते चकली सारखे आहेत. कधी कोणाला वळवतील सांगता येत नाही, असे त्यांनी सांगितले. दुसरीकडे संजय राऊतांना त्यांनी रवा बेसणाचे लाडू म्हटलंय. लाडू फेकून मारला तरी लागेल. मस्त खाल्ला तरी चव लागेल, असे म्हणत त्यांनी राऊतांचे कौतूक केले.
सुंदर सारणात भरलेली करंजीची उपमा त्यांनी उद्धव ठाकरेंना दिली. ठाकरे हे सर्व बाजूने गोड असल्याचे त्या म्हणाल्या. चिवडा- म्हणजे मनसे,शिवसैनिक आणि मतदार असा महाविकास आघाडीचा चिवडा असे त्या म्हणाल्या.
लहान आपटी बार वेळेला त्याची ताकद दाखवतो. महायुतीत अजित पवारांनी त्यांची ताकद दाखवलीय. तर राजकारणातला अॅन्ग्री बर्ड गोपीचंद पडळकर असल्याचे त्या म्हणाल्या. फुटले तर फुटतात. नाहीतर नाही फुटत, असा टोला त्यांनी पडळकरांना लगावला.
कलर शॉट म्हणजे आताचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहेत. तर सुषमा ताई अंधारे आरपार रॉकेटसारख्या घुसतात. जयंत पाटील कमी शब्दात जोरात फटाते फोडतात., असेही त्या म्हणाल्या.
उत्तर: माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी उद्धव ठाकरे यांना अॅटोम्ब बॉम्ब, सुंदर सारणभरलेली करंजी आणि चिवडा (महाविकास आघाडी) अशी उपमा दिली. संजय राऊत यांना रवा बेसणाचे लाडू, राज ठाकरे यांना चकली, विचित्र चित्रा वाघ यांना विझलेली काडेपेटी, महायुतीला आपटी बार, अजित पवार यांना लहान आपटी बार, गोपीचंद पडळकर यांना अॅन्ग्री बर्ड, देवेंद्र फडणवीस यांना कलर शॉट आणि सुष्मा अंधारे यांना आरपार रॉकेट अशी उपमा दिली.
उत्तर: उद्धव ठाकरेंना अॅटोम्ब बॉम्बची उपमा देऊन पेडणेकर यांनी म्हटले की, मुंबई पालिकेत महापौर ठाकरेंचाच असेल. तसेच, सुंदर सारणभरलेल्या करंजीची उपमा देऊन त्यांना सर्व बाजूंनी गोड असल्याचे सांगितले. चिवड्याच्या माध्यमात मनसे, शिवसैनिक आणि मतदारांचा महाविकास आघाडीचा चिवडा असल्याचे त्या म्हणाल्या.
उत्तर: संजय राऊत यांना रवा बेसणाचे लाडू अशी उपमा देऊन पेडणेकर यांनी त्यांचे कौतुक केले, कारण लाडू फेकून मारला तरी लागेल आणि मस्त खाल्ला तरी चव लागेल. राज ठाकरे यांना सर्व फराळात थोडा थोडा अंश असल्याचे सांगत चकलीची उपमा दिली, कारण थोडे काही झाले तरी ते चकलीसारखे आहेत आणि कधी कोणाला वळवतील हे सांगता येत नाही.