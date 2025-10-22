English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
राजकारणातील सुरसुरी,आपटी बार, Atom Bomb कोण? किशोरी पेडणेकरांनी दिली उपमा!

Kishori Pednekar:   माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी फटाके आणि फराळांना राजकारणातील कोणत्या नेत्याची उपमा दिलीय? जाणून घेऊया. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 22, 2025, 02:29 PM IST
राजकारणातील फटाके, फराळ

Kishori Pednekar:  सध्या महाराष्ट्रभर राजकीय फटाक्यांची आतिषबाजी सुरु आहे. यंदाची दिवाळी निवडणूकीच्या तोंडावरची दिवाळी ठरतेय..त्यामुळे यंदा राजकीय फटाक्यांची आतिषबाजीही जोरदार आहे..यंदाच्या दिवाळीतले असेच काही  राजकीय फटाके काय म्हणातायेत ते जाणून घेऊया. माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी फटाके आणि फराळांना राजकारणातील कोणत्या नेत्याची उपमा दिलीय? जाणून घेऊया. 
 
अॅटोम्ब बॉम्बची उपमा कोणाला द्याल असे विचारले असता त्यांनी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंना ही उपमा दिली. मुंबई पालिकेत महापौर ठाकरेंचाच असेल, असे त्या म्हणाल्या.  आपटी बार कोण? यावर त्या महायुती सरकार हे आपटी बार असल्याचे म्हणाल्या.  राजकारणातील सुरसुरी कोण? असा प्रश्न विचारला असता सुरसुरीपेक्षा विझलेली काडेपेटी म्हणजे विचित्र चित्रा वाघ या आहेत, असे पेडणेकर म्हणाल्या.  

राज ठाकरेंना कोणत्या फराळाची उपमा द्याल? या प्रश्नाला उत्तर देताना राज ठाकरेंमध्ये सर्व फराळात थोडा थोडा अंश आहे. थोडं जरी काही झालं तरी ते चकली सारखे आहेत. कधी कोणाला वळवतील सांगता येत नाही, असे त्यांनी सांगितले. दुसरीकडे  संजय राऊतांना त्यांनी रवा बेसणाचे लाडू म्हटलंय. लाडू फेकून मारला तरी लागेल. मस्त खाल्ला तरी चव लागेल, असे म्हणत त्यांनी राऊतांचे कौतूक केले. 

सुंदर सारणात भरलेली करंजीची उपमा त्यांनी उद्धव ठाकरेंना दिली. ठाकरे हे सर्व बाजूने गोड असल्याचे त्या म्हणाल्या. चिवडा- म्हणजे मनसे,शिवसैनिक आणि मतदार असा महाविकास आघाडीचा चिवडा असे त्या म्हणाल्या.

लहान आपटी बार  वेळेला त्याची ताकद दाखवतो. महायुतीत अजित पवारांनी त्यांची ताकद दाखवलीय. तर राजकारणातला अॅन्ग्री बर्ड गोपीचंद  पडळकर असल्याचे त्या म्हणाल्या. फुटले तर फुटतात. नाहीतर नाही फुटत, असा टोला त्यांनी पडळकरांना लगावला.  

कलर शॉट म्हणजे आताचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहेत. तर सुषमा ताई अंधारे आरपार रॉकेटसारख्या घुसतात. जयंत पाटील कमी शब्दात जोरात फटाते फोडतात., असेही त्या म्हणाल्या. 

१. प्रश्न: किशोरी पेडणेकर यांनी फटाके आणि फराळाच्या माध्यमात राजकीय नेत्यांना कोणत्या उपमा दिल्या?

उत्तर: माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी उद्धव ठाकरे यांना अॅटोम्ब बॉम्ब, सुंदर सारणभरलेली करंजी आणि चिवडा (महाविकास आघाडी) अशी उपमा दिली. संजय राऊत यांना रवा बेसणाचे लाडू, राज ठाकरे यांना चकली, विचित्र चित्रा वाघ यांना विझलेली काडेपेटी, महायुतीला आपटी बार, अजित पवार यांना लहान आपटी बार, गोपीचंद पडळकर यांना अॅन्ग्री बर्ड, देवेंद्र फडणवीस यांना कलर शॉट आणि सुष्मा अंधारे यांना आरपार रॉकेट अशी उपमा दिली.

प्रश्न: पेडणेकर यांनी उद्धव ठाकरे यांना का आणि कोणत्या फटाक्यांची उपमा दिली?

उत्तर: उद्धव ठाकरेंना अॅटोम्ब बॉम्बची उपमा देऊन पेडणेकर यांनी म्हटले की, मुंबई पालिकेत महापौर ठाकरेंचाच असेल. तसेच, सुंदर सारणभरलेल्या करंजीची उपमा देऊन त्यांना सर्व बाजूंनी गोड असल्याचे सांगितले. चिवड्याच्या माध्यमात मनसे, शिवसैनिक आणि मतदारांचा महाविकास आघाडीचा चिवडा असल्याचे त्या म्हणाल्या.

प्रश्न: संजय राऊत आणि राज ठाकरे यांना फराळाच्या कोणत्या पदार्थांची उपमा देण्यात आली?

उत्तर: संजय राऊत यांना रवा बेसणाचे लाडू अशी उपमा देऊन पेडणेकर यांनी त्यांचे कौतुक केले, कारण लाडू फेकून मारला तरी लागेल आणि मस्त खाल्ला तरी चव लागेल. राज ठाकरे यांना सर्व फराळात थोडा थोडा अंश असल्याचे सांगत चकलीची उपमा दिली, कारण थोडे काही झाले तरी ते चकलीसारखे आहेत आणि कधी कोणाला वळवतील हे सांगता येत नाही.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

