CSMT ते कर्जत लोकलमध्ये सीट मिळवण्याच्या वादावरून चाकूहल्ला! रेल्वे पोलिसांकडून आरोपींना अटक

Mumbai Local Train : लोकल ट्रेन ही मुंबईची लाईफलाईन आहे. मुंबईसह जवळपासच्या अनेक उपनगरांना जोडणारी ही लोकल ट्रेन दरदिवशी हजारो प्रवाशांची एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी ने आण करते. मात्र या लोकल ट्रेनमध्ये प्रवास करणाऱ्यांच्या संख्येत मागील काही वर्षांपासून मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे रेल्वे डब्ब्यात होणारी भयानक गर्दी आणि सीटवरून होणारे वाद लोकल ट्रेनमध्ये रोजचेच झालेत. बऱ्याचदा लोकल ट्रेनमधील वाद खूप विकोपाला जातात आणि त्याचं रूपांतर मारहाणीत होतं. अशीच एक धक्कादायक घटना कर्जतमधून समोर येत आहे.
सीटवर बसण्याच्या किरकोळ कारणावरून लोकल रेल्वेत प्रवाशावर चाकूने हल्ला करणाऱ्या दोन आरोपींना कर्जत रेल्वे पोलिसांनी अटक केलीय. या प्रकरणातील आणखी एक आरोपी फरार असून त्याचा शोध सुरू आहे. फिर्यादी सतीश कुमार बोलामनी पाठक (वय 26, रा. मस्जिद बंदर, मुंबई) हे गुरुवारी (11 जून) सकाळी साडेसहा वाजण्याच्या सुमारास सीएसएमटी-l ते खोपोली दरम्यान लोकलच्या लगेज डब्यातून प्रवास करत होते. लोकल वांगणी रेल्वे स्थानक पार केल्यानंतर सीटवर बसण्याच्या कारणावरून त्यांचा काही तरुणांशी वाद झाला. वादाचे रूपांतर हाणामारीत झाले आणि आरोपींनी पाठक यांच्या पोटात धारदार चाकूने वार करत मारहाण व शिवीगाळ केली.या घटनेनंतर कर्जत रेल्वे पोलीस ठाण्यात अद्यात आरोपींविरोधात गुन्हा रजिस्टर करण्यात आला यानंतर कर्जत पोलिसांनी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या आधारावर या आरोपांना 12 तासात अटक केलीय.
सदर घटनेत 18 वर्षांचा आरोपी इब्रान इद्रिस अन्सारी आणि 22 वर्षांचा करण कन्हैयालाल अग्रवाल यांना नेरळमधील ममदापूर परिसरातून ताब्यात घेतले. चौकशीनंतर दोघांना अटक करण्यात आली.या गुन्ह्यातील आणखी एक आरोपी सिद्धार्थ गायकवाड (रा. नेरळ) हा फरार असून त्याचा शोध सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.