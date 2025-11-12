पार्थ यांना हा व्यवहार रद्द करता येणार नाही! अंजली दमानियांनी सांगितलं कारण; अजित पवारांच्या राजीनाम्याचीही मागणी

Anjali Damania On Koregaon Park Land Deal: सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी आज पत्रकारांशी संवाद साधताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राजीनामा दिला पाहिजे अशी मागणी केली. पार्थ पवार यांच्या कंपनीच्या माध्यमातून झालेल्या जमीन व्यवहार प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी व्हावी असं वाटत असल्यास अजित पवारांनी राजीनामा दिला पाहिजे असं दमानिया यांनी म्हटलं आहे. यावेळेस दमानिया यांनी कायद्यामधील तरतुदीवर बोट ठेवत हा व्यवहार दोन्ही पक्षकांरांना असा रद्द करता येणार नाही असंही म्हटलं. सरकारने न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करुन हा व्यवहार रद्द करुन घेण्याची गरज असल्याचंही त्या म्हणाल्या.
अमेडिया कंपनीबाबत पुणे जमीन प्रकरणातील महत्वाचे खुलासे मी करत आहे, असं दमानिया यांनी पत्रकारांशी संवाद साधण्यास सुरुवात करताना म्हटलं. पुढे बोलताना, "चौकशी समितीत सदस्य हे पुण्याचेच आहेत. चौकशी निष्पक्ष कशी होईल?" असा सवाल उपस्थित केला. अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्रीपद, पालकमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा अशी मागणी दमानिया यांनी केला आहे. शितल तेजवानीवर कोणतीही कारवाई न करणा-या कलेक्टरवरही कारवाई व्हावी, असं दमानिया यांनी म्हटलंय.
"हा व्यवहार आता सरकारनं सिव्हील कोर्टात दावा केल्यानंतरच रद्द होईल. सरकारला प्रक्रीयेनुसार व्यवहार रद्द करता येईल. पार्थ पवार, शितल तेजवानी, अमेडीया कंपनी हा व्यवहार रद्द करु शकत नाहीत," असं दमानिया म्हणाल्या. "ज्यानं घोटाळा केलाय त्याला व्यवहार रद्द करण्याचा अधिकार नाही," असंही त्या म्हणाल्या.
"पार्थ पवारनं जर असं सिद्ध केलं की या व्यवहाराबद्दल मला काही माहितीच नव्हतं तरच केवळ दिग्विजय पाटीलला जबाबदार धरलं जाऊ शकतं. मात्र, डॉक्युमेंटवर पार्थ पवारांची सही आहे," असं दामनियांनी म्हटलं आहे. अशा प्रकरणांमध्ये काय शिक्षा असते याबद्दल बोलताना दमानिया यांनी, "सरकारी जमीन जर अशाप्रकारे कुणी ताब्यात घेत असेल तर 7 ते 14 वर्षे शिक्षा आणि दंड अशा शिक्षेची तरतूद आहे," असं स्पष्ट केलं.
मंगळवारी दामनिया यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भेट घेतली होती. "ज्या खऱ्या गोष्टी आहेत त्या मला समिती पुढे सामान्य नागरिक म्हणून ठेवायच्या आहेत असं मी त्यांना सांगितलं. हे लँड माफिया कशा पद्धतीने स्कॅम करतात हे मला सांगायचं आहे. अनेक लोकांनी दिलेल्या पेपर मी आज बावनकुळे यांना दाखवले. 1930 सालचे सातबारा दिले," असं या भेटीनंतर दामनिया म्हणाल्या. तसेच, "आताच्या घटकेला ज्या महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत की सरकारने 42 कोटी रुपये देऊन तो व्यवहार रद्द करण्याबाबत नोटीस काढली तीच मुळात चुकीची आहे. व्यवहार रद्द करण्याचा अधिकार महसूल विभागकडे नाही. हा व्यवहार रद्द आणि विषय संपला असं बिलकुल नाही," असंही दामनियांनी सांगितलेलं.