मुंबईच्या महापौरसंदर्भात वक्तव्यावर कृपाशंकर यांची सारवासारव

Kripashankar Singh statement On Mumbai Mahapaur: भाजप नेते कृपाशंकर सिंह यांनी काहीदिवसांपूर्वी "महापौर हा हिंदी भाषिक उत्तर भारतीय होणार" असे बोचक वक्तव्य केले होते. मात्र आता यावर विरोधकांनी भाजपला घेरल्यानंतर कृपाशंकर यांनी त्यांच्या वक्तव्यावर सारवासारव केली आहे. 

Updated: Jan 2, 2026, 08:29 PM IST
मुंबईच्या महापौरसंदर्भात वक्तव्यावर कृपाशंकर यांची सारवासारव

Kripashankar Singh statement: काही दिवसांपूर्वी भाजप नेते कृपाशंकर यांनी "मुंबईत उत्तर भारतीय महापौर बसणार" असे वक्तव्य केले होते. त्यांच्या या वक्तव्याचे तीव्र पडसाद उमटले. यावर प्रतिक्रिया देत शिवसेना (उबाठा) खासदार संजय राऊत यांनी भाजपचा पाणउतारा केला होता. आता कृपाशंकर यांनी  त्यांच्या वक्तव्याची सारवासरव केलीय. 

मुंबईचा महापौर हा एक हिंदू होणार...

विरोधकांनी घेरल्यानंतर कृपाशंकर यांनी त्यांच्या वक्तव्यावर सारवासारव करताना,"मुंबईचा महापौर हा एक हिंदू होणार आहे " असे म्हटले आहे.  दरम्यान, भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांनीही हिंदू महापौर होणार असल्याचं म्हटलंय.भाजपच्या नेत्यांनी याविषयी भूमिका आधीच स्पष्ट केल्याचंही वाघ यांनी म्हटलंय.

भाजपनं आम्हाला हिंदुत्त्व शिकवू नये...

कृपाशंकर यांनी मुंबई महापौरबाबत केलेल्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना संजय राऊत यांनी हे अनावधानाने नाही तर जाणूनबुजून केले आहे, असा आरोप केला होता.हिंदी महापौर होणार या भाजपच्या वक्तव्याचा खासदार संजय राऊतांनी आपल्या शैलीत समाचार घेतलाय.महापौर मराठीच होणार असल्याचा दावा राऊतांनी केला.इतकंच नाही तर भाजपनं आम्हाला हिंदुत्त्व शिकवू नये, असा टोलाही राऊतांनी लगावला.

मराठी-अमराठीच्या मुद्याला भाजपकडून हिंदुत्वाचा उतारा

मुंबई महापालिका प्रचाराच्या रणधुमाळीत महापौर कोण होणार, यावरून वातावरण तापलंय.ठाकरेंच्या मराठी-अमराठीच्या मुद्याला भाजपकडून हिंदुत्वाचा उतारा दिला जाणार अशीही चर्चा आहे.या निवडणुकीत कुणाचा मुद्दा वरचढ ठरला, हे मात्र 16 जानेवारीलाच स्पष्ट होणार आहे.

