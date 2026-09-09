मुंबईत प्रसूतीनंतर महिलेची चादरीतून रुग्णालयात ने-आण; कुटुंबीयांचा डॉक्टर आणि पोलिसांवर गंभीर आरोप

मुंबईतील कुर्ला परिसरात प्रसूतीनंतर एका महिलेला चक्क चादरीच्या सहाय्याने रुग्णालयात नेण्याची वेळ आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. बैलबाजार परिसरातील डॉ. आनंदीबाई जोशी प्रसूतिगृहाशी संबंधित या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर समोर आला आहे. महिलेच्या कुटुंबीयांनी या प्रकरणात वैद्यकीय यंत्रणा आणि पोलिसांकडून अपेक्षित मदत न मिळाल्याचा आरोप केला आहे. दरम्यान, या आरोपांची अधिकृत पातळीवर पडताळणी होणे बाकी असून, प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे.
कुटुंबीयांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित महिलेची प्रसूती घरातच झाली. प्रसूतीनंतर महिलेला वैद्यकीय उपचारांची आवश्यकता असल्याने तिला रुग्णालयात नेण्याची तयारी करण्यात आली. मात्र, रुग्णवाहिका किंवा तत्काळ वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध झाली नसल्याचा कुटुंबीयांचा दावा आहे.
महिलेच्या कुटुंबीयांनी परिस्थिती गंभीर असल्याने संबंधित डॉक्टरांशी तातडीने संपर्क साधल्याचे सांगितले. मदतीसाठी डॉक्टरांना फोन करून विनंती केली होती, असा त्यांचा दावा आहे.
फोन करूनही डॉक्टर प्रत्यक्ष मदतीसाठी घटनास्थळी आले नाहीत, असा गंभीर आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे. त्यामुळे प्रसूतीनंतरच्या अवस्थेत असलेल्या महिलेला रुग्णालयात नेण्याची जबाबदारी कुटुंबीयांवरच पडल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
वाहतुकीची किंवा तत्काळ मदतीची व्यवस्था न झाल्याने कुटुंबीयांनी महिलेला चादरीच्या सहाय्याने उचलून नेल्याचे व्हिडिओमध्ये दिसत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. प्रसूतीनंतरच्या महिलेला अशा प्रकारे नेण्याची वेळ का आली, यावरून आरोग्य यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
मदतीसाठी कुटुंबीय जवळच्या पोलीस चौकीत पोहोचले. मात्र, तिथेही अपेक्षित मदत मिळाली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. वैद्यकीय मदतीसाठी धावपळ सुरू असताना प्रशासनाकडून प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे कुटुंबीयांचे म्हणणे आहे.
संपूर्ण प्रकाराचे काही व्हिडिओ कुटुंबीयांनी रेकॉर्ड केले आहेत. हे व्हिडिओ समोर आल्यानंतर घटनेची चर्चा सुरू झाली. मात्र, व्हिडिओतील परिस्थिती आणि कुटुंबीयांनी केलेले आरोप यांची संबंधित प्रशासनाकडून स्वतंत्रपणे पडताळणी होणे आवश्यक आहे.
या घटनेनंतर कुटुंबीयांनी केवळ सहानुभूती व्यक्त करण्याऐवजी प्रकरणाची सखोल चौकशी करून नेमकी चूक कुठे झाली, याची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी केली आहे. संबंधित डॉक्टर, रुग्णालय प्रशासन किंवा इतर यंत्रणांकडून निष्काळजीपणा झाला आहे का, याची चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. दरम्यान, या प्रकरणातील अधिकृत चौकशी आणि संबंधित प्रशासनाची भूमिका समोर आल्यानंतरच संपूर्ण चित्र स्पष्ट होणार आहे.