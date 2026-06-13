मुंबईत 'लखोबा लोखंडे'! एक - दोन नव्हे, तब्बल 25 महिलांशी प्रेम अन् लग्न त्यानंतर लाखांचा गंडा

Mumbai Crime News : वृत्त वर्तपत्रात ती एक जाहिरात अनेक महिलांना त्याने लग्नाची सुंदर स्वप्न दाखवली. एक व्यक्ती आणि तब्बल 25 महिलांशी प्रेम अन् लग्न करुन त्याने लाखांचा गंडा घातला आहे. एकच माणूस आणि चार नावाने तो महिलांना लग्नाचे आमिष दाखवत होता. वृत्तपत्रातून जाहिरात देऊन तर कधी मॅट्रिमोनी साइट्सचा वापर करुन तो घटस्फोटीत, दिव्यांग आणि असहाय महिलांना तो जाळ्यात ओढायचा. या सराईत भामट्याला पोलिसांनी गजाआड केलं आहे. मिरा रोड परिसरातील महिलांची तक्रारींनंतर ही धक्कादायक प्रकरण समोर आलंय.
महिलांना जाळ्यात ओढण्यासाठी तो श्रीमंत व्यावसायिक असल्याचा तो भासवत होता. त्यानंतर त्यांना आपल्या गोड शब्दाने महिलांना प्रेमाच्या जाळ्यात ओढायचा. त्यानंतर त्यांच्याशी लग्न करून आर्थिक फसवणूक करायचा. या आरोपीचे धक्कादायक कृत्य मिरा रोडमधील एका महिलेच्या तक्रारीनंतर समोर आलं आहे.
त्या महिलेने पोलिसांनी तिच्यासोबत झालेल्या विश्वासघाताबद्दल तक्रारीत संपूर्ण प्रकरण सांगितलं. तिची 75 वर्षीय आई आपल्या 45 वर्षीय मुलीच्या लग्नासाठी मुलगा शोधत होती. त्यावेळी त्यांची संबंध या आरोपीशी आला. आपण श्रीमंत असल्याचा त्याने त्यांना विश्वास दिला. त्यानंतर त्या महिलेशी लग्न केलं. लग्नानंतर लखनऊमध्ये फ्लॅट घेऊन घर बांधण्याचे स्वप्न त्याने या महिलेला दाखवलं. त्याच्यावर विश्वास ठेवून महिलेने त्याला मोठी रक्कम दिली. ही रक्कम देण्यासाठी तिने मिरो रोडमधील प्लॅट विकला.
एवढंच नाही तर, हा आरोपी महिलेला दिल्लीला घेऊन गेला, तिथे तिचे सोन्याचे हिऱ्यांचे दागिने घेतले आणि रेल्वे स्टेशनवर तिला बसून तो फरार झाला. या महिलेकडून त्याने 82 लाख घेतले. त्यानंतर 33 तोळे सोनं आणि हिरे असं एकूण 97 लाखांचा गंडा घातला आहे.
पोलिसांना ही माहिती मिळताच चक्र फिरू लागले. तेव्हा तपास आणि शोध मोहीममध्ये पोलीसही चक्रावलेत. या आरोपीबद्दल धक्कादायक माहिती समोर आली. तो पूर्वी अमरावतीमध्ये राहत होता आणि तिथे त्याने दुसऱ्या नावाने महिलेशी लग्न केलं होतं. तिच्याकडून 25 लाख घेभन हा फरार झाला होता. पोलिसांनी त्याला ग्रेटर नोएडामधून अटक केलं.
पोलिसांनी सांगितलं की, त्याचं खरं नाव अनुजकुमार चंद्रप्रकाश त्रिवेदी आहे. तर धक्कादायक या गैरकृत्यात त्याचा मुलगा प्रखर त्रिवेदीही साथ देत होता. पोलिसांनी त्याला अटक केल्यानंतर त्याच्याकडून 20 लाखांची आलिशान कार, बनावट आधार कार्ड, मोबाईल फोन आणि एटीएम कार्ड जप्त केलंय.