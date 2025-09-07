English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Lalbaugcha Raja: 'लालाबागचा राजा'ला भक्तांनी भरल्या डोळ्यांनी दिला निरोप!

Lalabaughcha Raja visrjan:  गिरगाव चौपाटीवर आल्यानंतर लालबागच्या राजाला विशेष तराफ्यातून समुद्रात नेण्यात आलं. भरल्या डोळ्यांनी भाविकांनी बाप्पाला निरोप दिला. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 7, 2025, 09:16 PM IST
Lalbaugcha Raja: 'लालाबागचा राजा'ला भक्तांनी भरल्या डोळ्यांनी दिला निरोप!
लालबागचा राजा

Lalabaughcha Raja visrjan: काल सकाळी 10 वाजता लालबागच्या राजाच्या विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात झालीये.. राजाची ही शाही मिरवणूक गिरगाव चौपाटीपर्यंत आली. गिरगाव चौपाटीवर आल्यानंतर लालबागच्या राजाला विशेष तराफ्यातून समुद्रात नेण्यात आलं. लालबागच्या राजाला निरोप देण्यासाठी गिरगाव चौपाटीवर गणेश भक्तांचा महासागर लोटलाय. लालबागच्या राजाचं विसर्जन गेल्या 8 तासांपासून रखडल होतं. सकाळी 8 वाजता गिरगाव चौपाटीवर दाखल झालेला राजा ओहोटीमुळे पुढे जाऊ शकला नाही. आता अखेरीस 13 तासानंतर तो मार्गस्थ झाला आणि भरल्या डोळ्यांनी भाविकांनी बाप्पाला निरोप दिला. नव्या तराफ्यावर मूर्ती चढवण्यात अडचणी येत असल्याने विसर्जनाला उशीर होतोय, असे सांगण्यात आले. दरम्यान आता भरती ओसरल्यानंतर नव्याने विसर्जनाची तयारी करण्यात आली.
मुंबईत लालबागचा राजाची विसर्जन यात्रमुळे मायानगरीच्या रस्त्यांवर सकाळी हजारो भाविकांसह विसर्जन यात्रेला सुरुवात झाली होती. ढोल-ताशांच्या गजरात आणि 'गणपती बाप्पा मोरया'च्या जयघोषात भगवानांना अश्रूंनी निरोप देण्यात आला. २४ तासांहून अधिक काळ चालणारी ही विसर्जन यात्रा रविवारी सकाळी गिरगाव चौपाटीवर पोहोचली.

मुंबईतील सर्वात प्रसिद्ध गणपती असलेल्या लालबागचा राजाची विसर्जन यात्रा ही देशातील सर्वात लांब आणि भव्य यात्रेंपैकी एक आहे. ही यात्रा सुमारे २०-२५ तास चालते आणि रविवारी सकाळपर्यंत गिरगाव चौपाटीवर पोहोचेल. त्यानंतर, त्यांचे पूर्ण थाटामाटात आणि भक्तीने विसर्जन केले जाईल. मुंबईतील सर्वात लोकप्रिय सार्वजनिक गणेश मंडळ, लालबागचा राजा, लोकांच्या श्रद्धा आणि श्रद्धेचे प्रतीक आहे. लालबाग परळ परिसरात असलेले हे पंडाल दरवर्षी गणेश चतुर्थीच्या वेळी जगभरातील भाविकांना आकर्षित करते. 

येथे भाविक केवळ दर्शनासाठीच नव्हे तर दूरवरूनही आपल्या इच्छा पूर्ण करण्याच्या आशेने येतात. असे मानले जाते की जो कोणी लालबागच्या राजाला खऱ्या मनाने प्रार्थना करतो, त्याची प्रत्येक इच्छा निश्चितच पूर्ण होते. म्हणूनच त्याला 'मन्नतों का राजा' असेही म्हणतात. मुंबईत, जिथे गणेशोत्सवाचे सर्वात मोठे स्वरूप दिसून येते, तेथे गिरगाव चौपाटी आणि जुहू बीच सारख्या ठिकाणी लाखो लोक विसर्जनासाठी जमले होते. मोठ्या मंडळांसोबतच, घरांमध्ये स्थापित केलेल्या लहान मूर्तींचेही विसर्जन करण्यात आले. कडक सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली होती आणि बीएमसीने विसर्जनासाठी कृत्रिम तलावांचीही व्यवस्था केली होती. जेणेकरून पर्यावरणाची हानी होऊ नये. डीजेच्या तालावर आणि पारंपारिक वाद्यांसह भाविकांनी बाप्पाला निरोप दिला.

कोळी बांधवांची काय प्रतिक्रिया?

गिरगाव चौपाटीचे नाखवा हिरालाल वाडकर यांनी यासंदर्भात व्हिडीओच्या माध्यमातून माहिती दिली आहे. अनेक वर्ष झाली आम्ही लालबागच्या राजाचे विसर्जन करत आलेलो आहोत. काही कारणांमुळे लालबागच्या राजाचे विसर्जन झालेलं नाही. ओहोटी आणि भरतीचा अंदाज लालबाग मंडळाला आला नाही. आता आम्ही विसर्जन करत नाही कारण मंडळाने आता गुजरातच्या तरफामार्फत विसर्जन करतात, असे नाखवा हिरालाल वाडकर म्हणाले. लाखो रुपये खर्चून अत्याधुनिक स्वयंचलित तराफा तयार केला, पण भरती-आहोटीचं ज्ञान नसल्यामुळे बाप्पा तराफ्यावर बसूच शकले नाहीत. मुंबईतील इतर गणेश मूर्तींचं विसर्जन आजही कोळी समाजाने यशस्वीपणे पार पाडलं—कारण समुद्र आमचा आहे, आणि श्रद्धा आमच्या रक्तात असल्याची प्रतिक्रिया कोळी बांधवांनी दिली.

Lalbaugcha RajaLalbaugcha Raja VisrjanGanesh Visarjan 2025Lalbaugcha raja Immersionलालबागचा राजा

