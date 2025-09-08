Lalbaugcha Raja : सुधीर साळवींनी दिलगिरी व्यक्त करत, कुणाचे मानले आभार?

6 सप्टेंबर रोजी अनंत चतुर्दशी दिवशी अनेक गणेश मंडळांच्या गणरायांचे विसर्जन झाले. यानंतर आज तिसऱ्या दिवशी देखील एकाच गोष्टीची चर्चा आहे ती म्हणजे लालाबागच्या राजाची. लालबागच्या राजाला जवळपास 36 तास विसर्जनाला लागले. लालबागच्या राजाचं विसर्जन ग्रहणात झालं. यानंतर मानद सचिव सुधीर साळवी यांनी दिलगिरी व्यक्त करत आभार मानले.
सुधीर साळवी म्हणाले की, लालबागचा राजा हे कोट्यवधी भाविकांचे श्रद्धास्थान आहे. त्यामुळे तराफ्यावर नेऊनच त्याचे विसर्जन आम्ही करतो. आम्ही त्याच पद्धतीने विसर्जनाचा निर्णय घेतला. विसर्जनला जो उशीर झाला त्यासाठी दिलगिरी व्यक्त करतो. मुंबई पोलिस आणि महापालाकि प्रशासनाचे मी आभार मानतो.
6 सप्टेंबर रोजी लालबागच्या राजाची मिरवणूक देखील यावर्षी उशिरा निघाली. बाप्पा जवळपास 12 ला मंडपातून बाहेर पडला. लालबागच्या राजाचं विसर्जन गिरगाव चौपाटीला होता. लालबाग ते गिरगाव हे अंतर 10 किमीचं आहे.
लालबागचा राजा विसर्जनासाठी तब्बल 22 तासांनी गिरगाव चौपाटीला पोहोचला. मात्र राजाच्या विसर्जनाला तब्बल 36 तास लागले. राजाच्या विसर्जनात नक्की कशाचे विघ्न आले? सुरुवातीला समुद्राला आलेली भरती अन् त्यानंतर राजाला तराफावर चढवताना येणाऱ्या अडचणी. यामुळे राजा तब्बल 8 तास भाविकांकडे पाठ करुन समुद्रात तसाच उभा होता. त्यानंतर 36 तासांनी राजाचं कोळी बांधवांनी विसर्जन केले.
लालबागच्या राजाच्या विसर्जनाच्या मिरवणुकीला झालेला उशीर याचं मुख्य कारण आहे.
राजाचं विसर्जन हे भरती, ओहोटीवर अवलंबून असतो.
उशीर झाल्यामुले राजाची मूर्ती तराफावर घेणे कठीण झाले, अशी माहिती सुरज वालावलकर यांनी दिली.
कोळी बांधवांनी मात्र वेगळा आरोप केला आहे. नाखवा हिरालाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यंदा राजासाठी तराफा गुजरात कंपनीकडून आणण्यात आला. यामुळे विसर्जनला उशीर झाला.
सोशल मीडियावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया निर्माण झाल्या आहेत. इतर मंडळांच्या गणपतीचे विसर्जन त्याच परिस्थितीत झाले. मग लालबागच्या राजाचं विसर्जन का लांबलं असा सवाल विचारला जात आहे.
लालबागच्या राजाचे विसर्जन कोठे झाले?
लालबागच्या राजाचे विसर्जन गिरगाव चौपाटी येथे झाले. लालबाग ते गिरगाव हे अंतर सुमारे 10 किमी आहे.
सोशल मीडियावर याबाबत काय चर्चा आहे?
इतर गणेश मंडळांच्या मूर्तींचे विसर्जन त्याच परिस्थितीत वेळेत झाले, मग लालबागच्या राजाच्या विसर्जनाला का उशीर झाला, असा सवाल विचारला जात आहे.
लालबागच्या राजाच्या विसर्जनाची प्रक्रिया कशी असते?
लालबागचा राजा हे भाविकांचे श्रद्धास्थान आहे. त्यामुळे त्याची मूर्ती तराफ्यावर नेऊन पारंपरिक पद्धतीने समुद्रात विसर्जन केले जाते. यंदा मिरवणूक आणि विसर्जन प्रक्रियेला एकूण 36 तास लागले.