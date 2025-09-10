English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'लालबागचा राजा'चा वाद थांबता थांबेना! 'त्या' Reel मुळे फोटोग्राफरवर गुन्हा दाखल, रिलमध्ये आहे काय?

Lalbaugcha Raja 2025 Visarjan Case Against Photographer: 'लालबागचा राजा'चं उरीशा विसर्जन झाल्याच्या मुद्द्यावरुन वाद तापलेला असतानाच दुसरीकडे पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलाय.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 10, 2025, 10:00 AM IST
'लालबागचा राजा'चा वाद थांबता थांबेना! 'त्या' Reel मुळे फोटोग्राफरवर गुन्हा दाखल, रिलमध्ये आहे काय?
पोलिसांनी दाखल केला गुन्हा (प्रातिनिधिक फोटो)

Lalbaugcha Raja 2025 Visarjan Case Against Photographer: 'लालबागचा राजा'चं विसर्नज विलंबनाने झाल्याच्या मुद्द्यावरुन नवीन वादाला तोंड फुटलं आहे. 'लालबागचा राजा' मंडळाने थेट कोर्टात अब्रूनुकसानीचा दावा करणार असल्याचं सांगितलं आहे. 33 तासांनंतर लालबागचा राजाचं विसर्जन करण्यात आलं. लालबागचा राजाची मूर्ती तराफ्यामधील कथित तांत्रिक बिघाड आणि भरतीच्या लाटांमुळे तराफ्यावर चढवताच आली नाही असा दावा करण्यात आला. तसेच स्थानिक कोळी लोकांऐवजी गुजरातमधून बनवून आणलेल्या तराफ्यावरुन विसर्जनाचा प्रयत्न झाल्याचा दावाही स्थानिकांनी केला. आता हे प्रकरण कोर्टात जाणार असतानाच दुसरीकडे काळाचौक पोलिसांनी एका फोटोग्राफरविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. नेमका हा गुन्हा का दाखल करण्यात आलाय जाणून घेऊयात...

फोटोग्राफरवर गुन्हा दाखल

लालबागच्या राजाच्या विसर्नजाला उशीर झाल्यानंतर सोशल मिडियावर अनेकांनी रिल्सच्या माध्यमातून त्यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. अनेकांनी मंडळापासून ते स्थानिक कोळी समाजाला डावलणे आणि इतरही अनेक मुद्यांचा उल्लेख करत विसर्जनासंदर्भातील व्यवस्थापन चुकल्याचं म्हटलं. दरम्यान, 'लालबाग राजा'च्या बंदोबस्तासाठी असलेल्या पोलिसांसंदर्भात एक रिल बनवून शेअर करण्यात आला. हे रिल शूट केल्याप्रकरणी एका फोटोग्राफरवर काळाचौकी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

रिलमध्ये नक्की आहे काय?

'लालबागचा राजा'च्या विसर्जनादरम्यान पोलिस गर्दीतून राजाची वाट मोकळी करत असताना फोटोग्राफरने आपल्या रिलमध्ये चुकीचा मेसेज देत तो व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल करण्यात आला. या व्हिडिओत प्रामुख्याने 'लालबागचा राजा'चे दर्शन श्रीमंतांसाठी सोईस्कर आणि सर्व सामान्यांसाठी खडतर असते अशाप्रकारचा संदेश दाखवण्यात आला आहे.

सकाळी 9 वाजता समुद्रकिनाऱ्यावर, रात्री साडेनऊला विसर्जन

या प्रकरणी काळाचौकी पोलिसांनी समाज माध्यमात खोटी व बदनामीकारक विधान केल्याने पोलिसांनी संबधितावर गुन्हा दाखल केला आहे. 'लालबागचा राजा'च्या विसर्जनाला यंदा प्रचंड उशीर झाला होता. रविवारी सकाळी 'लालबागचा राजा' गिरगाव चौपाटीवर सकाळी 9 वाजण्याच्या सुमारास दाखल झाला. त्यानंतर दीड-दोन तासांमध्ये त्याचे विसर्जन होणे अपेक्षित होते. मात्र, लालबागचा राजाचे विसर्जन होण्यासाठी रात्रीचे नऊ ते साडेनऊ वाजले होते. जवळपास 12 तास राजाची मुर्ती समुद्रकिनाऱ्यावरच होती. त्यामुळेच एवढा विलंब का झाला यावरुन प्रश्नचिन्हं उपस्थित केले जात आहेत.

FAQ

फोटोग्राफरवर काळाचौकी पोलिसांनी गुन्हा का दाखल केला?
एका फोटोग्राफरने लालबागचा राजाच्या विसर्जनादरम्यान बनवलेल्या रीलमध्ये खोटा आणि बदनामीकारक संदेश प्रसारित केला. या रीलमध्ये असा दावा करण्यात आला की, लालबागचा राजाचे दर्शन श्रीमंतांसाठी सोईस्कर आणि सर्वसामान्यांसाठी खडतर आहे. यामुळे काळाचौकी पोलिसांनी त्याच्यावर गुन्हा दाखल केला.

फोटोग्राफरच्या रीलमध्ये नेमका काय संदेश होता?
रीलमध्ये दाखवण्यात आले की, विसर्जनादरम्यान पोलिसांनी गर्दी नियंत्रित करताना लालबागचा राजाचे दर्शन श्रीमंतांसाठी सोपे आणि सर्वसामान्यांसाठी कठीण आहे. हा संदेश खोटा आणि बदनामीकारक असल्याचा दावा पोलिसांनी केला.

विसर्जनाच्या विलंबाबाबत सोशल मीडियावर कोणते प्रश्न उपस्थित झाले?
सोशल मीडियावर अनेकांनी विसर्जनाच्या व्यवस्थापनावर प्रश्न उपस्थित केले, ज्यात मंडळाच्या नियोजनातील चुका, कोळी समाजाला डावलणे, आणि तराफ्याच्या तांत्रिक बिघाडाचा उल्लेख होता. काहींनी पोलिसांच्या बंदोबस्तावरही टीका केली.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

