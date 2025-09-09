English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
स्थानिक कोळी विरुद्ध ‘लालबागचा राजा’ प्रकरण चिघळणार; विसर्जन वाद थेट कोर्टात

Lalbaugcha Raja 2025 Visarjan Mandal Big Decision: 'लालबागचा राजा'चं विसर्जन करण्याआधी जवळपास 12 तास मूर्ती समुद्रकिनाऱ्यावरच होती. यावरुन मंडळावर टीका केली जात असतानाच आता मंडळाने मोठा निर्णय घेतला आहे.

Sep 9, 2025
Lalbaugcha Raja 2025 Visarjan Mandal Big Decision: मुंबईतील प्रसिद्ध गणपती मंडळ असलेल्या 'लालबागचा राजा'कडून आता स्थानिक कोळी समाजाविरोधात थेट कायदेशीर लढाई लढण्याची घोषणा केली आहे. लालबागचा राजाचं 33 तासानंतर विसर्जन झाल्यानंतर सोशल मीडियावरुन लालबागचा राजा मंडळावर टीकेची झोड उठवली जात आहे. यासाठी ज्या दाव्याचा आधार घेतला जातोय त्यावरुनच आता मंडळाने आक्रम भूमिका घेतल्याचं पाहायला मिळत आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

'लालबागचा राजा' 7 सप्टेंबरला सकाळी 10 वाजता विसर्जनासाठी गिरगाव चौपाटीवर आला. विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात झाल्यानंतर तब्बल 22 तासांनी राजा समुद्रकिनाऱ्यावर पोहोचला. त्यानंतर पुढील दीड ते दोन तासांत विसर्जन होणे अपेक्षित होते. राजाच्या विसर्जनासाठी यंदा खास स्वयंचलित तराफा गुजरातवरून आणण्यात आला. त्याची उंची जास्त असल्याने भरतीच्या लाटांत मूर्ती तराफ्यावर चढविणे मंडळासाठी अशक्य झाले. परिणामी मूर्ती कित्येक तास चौपटीवरच होती. हेच फोटो व्हायरल करुन मंडळाच्या व्यवस्थापनावर टीका करण्यात आली.

थेट न्यायालयात जाणार

गणेश विसर्जनादरम्यान समुद्राला मोठी भरती असल्याने 'लालबागचा राजा'चे विसर्जन रविवारी विलंबाने झाले. मात्र विसर्जनाबाबत हिरालाल वाडकर यांनी खोटी माहिती पसरवून बदनामी केल्याचा दावा मंडळाने केला आहे. त्यामुळे आता 'लालबागचा राजा' मंडळ वाडकर यांच्याविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल करणार आहे. मंडळाने हा निर्णय आज घेतला असून उद्या म्हणजेच 10 सप्टेंबर रोजी न्यायालयात हा दावा दाखल केला जाणार आहे.

त्या व्यक्तीचा मंडळाशी काहीही संबंध नाही

आजपर्यंत लालबागचा राजाच्या विसर्जनाला कधीही 30 तासांपेक्षा अधिक वेळ लागला नव्हता. त्यामुळे यंदाच्या प्रकाराची सध्या चांगलीच चर्चा रंगली आहे. यापूर्वी अनेक वर्षे लालबागचा राजाचे विसर्जन हे कोळी बांधवांच्या मदतीने केले जात होते. गिरगाव चौपाटीचे नाखवा हिरालाल वाडकर यांनी या रखडलेल्या गणेश विसर्जनामागील गुजरात कनेक्शनवर भाष्य केलं. लालबागचा राजाच्या विसर्जनाबाबत सोशल मीडियात विनाकारण वावड्या उठवण्यात आल्याचं मंडळाचं म्हणणं आहे. त्यासाठी हिरालाल वाडकर यांच्या दाव्याचा आधार घेण्यात आल्याचंही मंडळाचं म्हणणं आहे. 'आम्ही वाडकर बंधू अनेक वर्षांपासून लालबागचा राजाचे विसर्जन करत आलो आहोत. यंदा मात्र मंडळाने गुजरातच्या तराफ्याला कंत्राट दिले आणि गणित चुकले', असे त्यांनी सांगितले. त्यांचे हे म्हणणे खोटे असल्याचं मंडळाने म्हटलं आहे.

वाडकर यांचा लालबागचा राजा मंडळाशी काहीही संबंध नाही. कधीच त्यांनी राजाचे विसर्जन केलेले नाही. केवळ प्रसिद्धी आणि बदनामीच्या हेतूने त्यांनी हा व्हिडीओ प्रसिद्ध केला. त्याविरोधात मंडळाने हायकोर्टात अब्रुनुकसानीचा दावा करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती मंडळाचे मानद सचिव सुधीर साळवी यांनी दिली आहे.

लालबागचा राजा मंडळाने कोणत्या समाजाविरुद्ध कायदेशीर लढाईची घोषणा केली आहे?
लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाने स्थानिक कोळी समाजातील व्यक्ती हिरालाल वाडकर यांच्याविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल करण्याची घोषणा केली आहे. हे विसर्जनातील विलंबाबाबत सोशल मीडियावर पसरवलेल्या खोट्या माहितीमुळे होत आहे. 

लालबागचा राजाच्या विसर्जनात नेमका काय प्रकार घडला?
लालबागचा राजाची विसर्जन मिरवणूक ७ सप्टेंबर २०२५ रोजी सकाळी १० वाजता सुरू झाली. गिरगाव चौपाटीवर पोहोचण्यास २२ तास लागले. तेथे स्वयंचलित तराफ्यावर मूर्ती चढवण्यात अडचणी आल्या, कारण तराफ्याची उंची जास्त असल्याने भरतीच्या लाटांमुळे मूर्ती चौपाटीवरच अडकली. अखेर ३३ तासांच्या प्रतीक्षेनंतर रात्री उशिरा विसर्जन झाले. 

विसर्जनातील विलंबाचे मुख्य कारण काय होते?
मुख्य कारण म्हणजे गुजरातमधून आणलेल्या स्वयंचलित तराफ्याची उंची जास्त असल्याने भरतीच्या लाटांमध्ये मूर्ती चढवणे कठीण झाले. मूर्ती कित्येक तास चौपाटीवरच राहिली. यामुळे सोशल मीडियावर फोटो व्हायरल होऊन मंडळाच्या व्यवस्थापनावर टीका झाली.

