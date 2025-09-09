'तराफा गुजरातच्या कंपनीने नाही तर...'; विसर्जन वादातील ताफ्याबद्दल 'लालबागचा राजा' मंडळाचा खुलासा

Lalbaugcha Raja Visarjan 2025 Big Revelation On Gujrat Connection: 'लालबागचा राजा' गणपती मंडळच्या मूर्ती विसर्जनावरुन नवीन वादाला तोंड फुटलं आहे. 'लालबागचा राजा'ची मू्र्ती 12 तास समुद्र किनाऱ्यावर होती. या गणपतीच्या विसर्जनात यंदा प्रथमच अडथळे आल्याचं पाहायला मिळालं. अनंत चतुदर्शीच्या दुसऱ्या दिवशी रात्री साडेनऊ वाजता लालबाग राजाचे विसर्जन झाले. गिरगाव चौपाटीवर विसर्जनादरम्यान आलेल्या भरतीची चर्चा असतानाच अचानक या प्रकरणामध्ये गुजरात कनेक्शनवरुन टीकेची झोड उठल्याचं दिसून आलं. खास गुजरातहून विसर्जनासाठी आणलेल्या अत्याधुनिक तराफ्यावर मूर्ती चढवता आली नाही. या तराफ्यावर मूर्ती चढवताना कसरत झाल्याने विसर्जनाला यंदा 32 तासांपेक्षा अधिक काळ लागल्याचा दावा केला गेला. मात्र आता 'लालबागचा राजा' मंडळाने हा दावा खोडून काढत तराफ्यामागील सत्य काय आहे याबद्दलचा खुलासा केला आहे.
'लालबागचा राजा' 7 सप्टेंबरला सकाळी 10 वाजता विसर्जनासाठी गिरगाव चौपाटीवर आला. विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात झाल्यानंतर तब्बल 22 तासांनी राजा समुद्रकिनाऱ्यावर पोहोचला. त्यानंतर पुढील दीड ते दोन तासांत विसर्जन होणे अपेक्षित होते. राजाच्या विसर्जनासाठी यंदा खास स्वयंचलित तराफा गुजरातवरून आणण्यात आल्याचं सांगितलं गेलं. याच तराफ्याची उंची जास्त असल्याने भरतीच्या लाटांत मूर्ती तराफ्यावर चढविणे मंडळासाठी अशक्य झाले. परिणामी मूर्ती जवळपास 12 तास चौपटीवरच होती.
आजपर्यंत लालबागचा राजाच्या विसर्जनाला कधीही इतका वेळ लागला नव्हता, अशी चर्चा सोशल मीडियावर सुरु झाली. यापूर्वी अनेक वर्षे लालबागचा राजाचे विसर्जन हे कोळी बांधवांच्या मदतीने केले जात होते याकडेही लक्ष वेधलं गेलं. असं असतानाच प्रसारमाध्यमांसमोर गिरगाव चौपाटीचे नाखवा हिरालाल वाडकर यांनी केलेल्या विधानामुळे गुजरात कनेक्शनच्या शक्यतांना बळ मिळाल्याचं दिसून आलं.
गिरगाव चौपाटीचे नाखवा हिरालाल वाडकर यांनी या रखडलेल्या गणेश विसर्जनामागील कथित गुजरात कनेक्शनवर भाष्य केलं. वर्षानुवर्षे लालबागच्या विसर्जनाच्या सहभागी होणाऱ्या कोळी बांधवांनी यावर भाष्य करताना, "काही कारणांमुळे ओहोटी-भरतीचा अंदाज लालबागचा राजा मंडळाला आला नाही. आम्ही वाडकर बंधू बरीच वर्षे लालबागचा राजाचे विसर्जन करत आलो आहोत. मात्र काही कारणांमुळे राजाचे विसर्जन आता वाडकर बंधूकडे नाही. गुजरातचा तराफा आल्यामुळे लालबागचा राजा मंडळाने हे कंत्राट त्यांना दिले आहे. पण यापुढे मंडळाने विसर्जनाची काळजी घ्यायला हवी," अशी प्रतिक्रिया हिरालाल वाडकर यांनी नोंदवली. सायंकाळी साडेचारच्या दरम्यान भरती कमी झाल्यानंतर राजाची मूर्ती असणारी ट्रॉली पुढे सरकली आणि ती तराफ्यावर ठेवण्यात मंडळाला यश आले. 'मुंबईचा राजा'चे कार्यकर्तेही मदतीसाठी धावले.
'लालबागचा राजा'च्या विसर्जनासाठी यंदा गुजरातमध्ये तयार केलेला अत्याधुनिक मोटराइज्ड तराफा यंदा प्रथमच वापरण्यात आला. पूर्वीच्या तराफ्यापेक्षा याचा आकार दुप्पट असून याच्या तळाशी विशेष प्रोपेलर प्रणाली बसवण्यात आली आहे. लाटांचा वेग, दिशा लक्षात घेऊन स्थैर्य सांभाळताना हा तराफा स्वतःच नियंत्रण ठेवू शकतो. मात्र, यंदा विसर्जनासाठी गुजरातवरून आणलेला तराफा वापरला गेला. इतर ससार्वजनिक मंडळांच्या गणपतींच्या विसर्जनासाठी बोटी वापरण्यात आल्या. मात्र, लालबाग राजा मंडळाने तराफ्यावरुनच विसर्जन करायचे, हा निर्णय कामय ठेवला. गुजरातवरुन आणलेला तराफ्यामुळे गोंधळ झाल्यानंतर दुसरा तराफा मागवण्यात आला आणि त्यावरुनच विसर्जन झालं.
'लालबागचा राजा'च्या विसर्जनासाठी यंदा अत्याधुनिक तराफा दाखल झाला. हा तराफा गुजरातच्या कंपनीने बनवल्याच्या माहितीत तथ्य नाही. शॉफ्ट शिपयार्डने हा तराफा बनवला आहे. ही कंपनी ठाण्याची आहे. जुना तराफाही याच कंपनीने बनवला होता, मंडळाने स्पष्ट केले.
