Marathi News
Lalbaugcha Raja Visarjan 2025: लालबागच्या राजाच्या विसर्जनाबद्दल मंडळाकडून मोठी अपडेट; चंद्रग्रहणात...

Lalbaugcha Raja Visarjan 2025 : लालबागच्या राजाच्या विसर्जनाबद्दल मंडळाचे मानद सचिव सुधीर यांनी मोठी अपडेट दिली आहे. आज रात्री 9.57 चंद्रग्रहण असून भारतात ते दिसणार त्यामुळे विसर्जन कधी होणार?

नेहा चौधरी | Updated: Sep 7, 2025, 06:45 PM IST
Lalbaugcha Raja Immersion 2025 : मुंबईतील सर्वात प्रतिष्ठित आणि प्रसिद्ध लालबागचा राजा मंडळावर विसर्जनाबद्दल मोठी नामुष्की ओढवली आहे. अनंत चतुदर्शीला सुरु झालेली लालबाग राजाच्या विसर्जनाची मिरवणूक दुसऱ्यादिवशी पितृपक्षाच्या दिवशी सकाळी 8 वाजता गिरगाव चौपाटीवर पोहोचली. पण संध्याकाळ होत आली तरी गेल्या 10 तासांपासून लालबागचा राजा गिरगाव चौपाटीवर अडकला आहे. कारण गेल्या 10 तासांपासून बाप्पा विसर्जनासाठी वाट पाहतोय. लालबाग राजाचे विसर्जनाबद्दल मोठी अपडेट समोर आली आहे. लालबाग सार्वजनिक मंडळाचे मानद सचिव सुधीर साळवी यांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे. 

चंद्रग्रहण काळात लालबाग राजाचे विसर्जन

समुद्राला आलेल्या भरतीमुळं लालबागचा राजाचे विसर्जन होऊ शकलं नाही. लालबागचा राजाच्या विसर्जनासाठी यंदा पहिल्यांदाच स्वयंचलित तराफा आणण्यात आले होते. हवामान खात्यानं सांगितल्यानुसार मुंबईत गेल्या दोन दिवसांपासून पावसामुळे समुद्राला भरती लवकर आली आहे. त्यामुळे लालबाग राजाचे विसर्जन थांबवण्यात आले त्यामुळे मंडळाने दिलगिरी व्यक्त केली आहे. राजाला तराफावर चढवण्यात उशीर झाल्यामुळे विसर्जनाला विलंब झाला. पण आता प्रश्न पडला आहे की, लालबाग राजाचे विसर्जन कधी होणार. त्याबद्दल साळवी यांनी माहिती दिली आहे. कारण सध्या सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत ओहोटीची वेळ होती. 

हेसुद्धा वाचा - Chandra Grahan 2025 : चंद्रग्रहण भारतात दिसणार! ग्रहण काळत 'या' चुका अजिबत करु नका अन्यथा...

पण सुधीर साळवी यांनी सांगितलं की, लालबाग राजाचे विसर्जन रात्री साडे दहा ते अकरा नंतर होईल. याचा अर्थ चंद्रग्रहणात लालबाग राजाचे विसर्जन होणार आहे. या वर्षातील शेवटच चंद्रग्रहण भारतात दिसणार आहे. भारतीय वेळेनुसार चंद्रग्रहण रात्री 9:57 वाजेपासून 8 सप्टेंबर रोजी पहाटे 1:26 पर्यंत असणार आहे. चंद्रग्रहण काळात विसर्जन होणार यावरुन भक्तांमध्ये अस्वस्थ अवस्था आहे. 

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. 

Tags:
Lalbaugcha RajaLalbaugcha Raja VisrjanImmersionGanesh Visarjan 2025 LIVElalbaugcha raja Ganesh Visarjan 2025

