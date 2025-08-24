English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Lalbaugcha Raja : कोण आहे लालबागचा राजा? बाप्पाला कसं पडलं हे नाव?

Lalbaugcha Raja Name History  : 'लालबागचा राजा' हे नाव गणपतीला का दिलं? काय आहे या नावामागचा इतिहास. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Aug 24, 2025, 06:51 PM IST
Lalbaugcha Raja : कोण आहे लालबागचा राजा? बाप्पाला कसं पडलं हे नाव?
Lalbaugcha Raja Name History

Ganesh Chaturthi 2025 : २०२५ मधील गणेश चतुर्थी २७ ऑगस्ट रोजी, भाद्रपद महिन्याच्या शुद्ध पंधरवड्याच्या चतुर्थीला साजरी केली जाईल.  मुंबईतील या उत्सवाचे मुख्य आकर्षण म्हणजे लालबागच्या राजाच्या रूपातील गणपतीची पूजा.

लालबागचा राजा इच्छा पूर्ण करतो असे मानले जाते, दरवर्षी लाखो भाविक दर्शनासाठी येतात. पण लालबागच्या राजाला कसं पडलं हे नाव? 

गणेश चतुर्थीच्या वेळी, 'लालबागचा राजा' विराजमान होतो. गणेशोत्सवादरम्यान, देशभरातून लोक बाप्पाच्या या रूपाचे दर्शन घेण्यासाठी लालबागला पोहोचतात. असे म्हटले जाते की, येथे कोणतीही इच्छा केली जाते, ती निश्चितच पूर्ण होते. म्हणूनच, त्याला 'नवसाचा राजा' म्हणून देखील ओळखले जाते. पण तुम्हाला माहिती आहे का गणपतीच्या या रूपाला 'लालबागचा राजा' का म्हणतात आणि त्याची सुरुवात कशी झाली? 

लालबागचा राजा कोण आहे?

हा गणेशोत्सव १९३४ मध्ये सुरू झाला. त्यावेळी मुंबईतील लालबाग परिसर हा मच्छिमारांची वसाहत होता. येथील लोक बऱ्याच काळापासून कायमस्वरूपी बाजारपेठेची मागणी करत होते. पण ती मागणी पूर्ण होत नव्हती. अनेक प्रयत्न करूनही त्यांना कायमस्वरूपी बाजारपेठ मिळाली नाही. मग तेथील लोकांनी त्यांची श्रद्धा एकाच ठिकाणी केंद्रित करण्याचा निर्णय घेतला. या कामगारांनी आणि स्थानिक लोकांनी मिळून गणेशोत्सवाची स्थापना केली आणि पहिल्यांदाच येथे गणपती बाप्पाची मूर्ती स्थापित करण्यात आली.

त्यावेळी हा गणेशोत्सव लोकांच्या एकतेचे आणि संघर्षाचे प्रतीक बनला. कारण बाजारातील मागणी पूर्ण न झाल्यानंतरही लोकांनी हार मानली नाही आणि गणपती बाप्पाच्या चरणांवर श्रद्धा ठेवली. हळूहळू येथील गणेशोत्सवाची लोकप्रियता इतकी वाढली की तो संपूर्ण मुंबईत 'लालबागचा राजा' या नावाने प्रसिद्ध झाला. 

लालबाग परिसराचे आणि राजाचे नाव 'लालबागचा राजा' असे पडले. गणेशोत्सवाचे वैशिष्ट्य म्हणजे दरवर्षी येथे गणपतीची मूर्ती अतिशय खास पद्धतीने सजवली जाते. यामुळेच दरवर्षी कोट्यवधी भाविक येथे येतात आणि हे मंडळ देशातील सर्वात लोकप्रिय गणेशोत्सवांमध्ये गणला जातो. लालबागचा राजा प्रत्येक इच्छा पूर्ण करतो. असे म्हटले जाते की लालबागचा राजा हा केवळ मंडळ नाही तर तो श्रद्धा आणि एकतेचे प्रतीक आहे. दरवर्षी लाखो लोक बाप्पाकडून आपल्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी येथे येतात. म्हणूनच गणपती बाप्पाच्या या रूपाला 'लालबागचा राजा' असे म्हणतात. म्हणूनच लालबागचा राजाला नवसाचा गणपती आणि इच्छांचा राजा असेही म्हणतात.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Ganeshotsav newsGanesh Chaturthi 2025Lalbaughcha RajaGanesh festival MumbaiHindu Festivals 2025

इतर बातम्या

उद्धव ठाकरे यांना मुंबईत आणखी एक मोठा धक्का! BMC बँकेची निव...

महाराष्ट्र बातम्या