BREAKING NEWS: मुंबईत चाळीवर कोसळली दरड; दोघांचा मृत्यू, अनेकजण ढिगाऱ्याखाली अडकले

मुंबईमधील घाटकोपरमध्ये दरड कोसळली आहे. घाटकोपरमधील चिरगनगरमध्ये दरड कोसळून दोघांचा मृत्यू झाला आहे. गौसिया चाळीवरील 2 ते 3 घरांवर दरड कोसळल्याची माहिती समोर आली आहे. ढिगाऱ्याखाली पाच ते सहा जण अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. सध्या घटनास्थली अग्नीशमन दल दाखल झालं असून मदतकार्य सुरु करण्यात आलं आहे.
एनडीआरएफच्या तुकड्याही मदतकार्यासाठी पोहोचल्या असून मुंबई पोलिसांच्या तुकड्याही ज्या ठिकाणी दरड कोसळली तिथे पोहोचल्या आहेत. रात्रभर पडत असलेल्या पावसामुळे दरड कोसळल्याची माहिती प्राथमिक अंदाज व्यक्त करताना प्रशासनाने दिली आहे.
#WATCH | Maharashtra: Landslide occurred at Gaushiya Chawl, Chirag Nagar, near Rathod Medical in Kurla, at around 3:48 am. Three to four people are suspected to be trapped. Rescue operation underway. pic.twitter.com/uLeHolcD70— ANI (@ANI) August 12, 2026
सोहेल अन्सारी आणि मोहम्मद अन्सारी अशी जखमी झालेल्या व्यक्तींची नावं असल्याची माहिती समोर आली आहे. जखमींवर राजावडी रुग्णालयामध्ये उपचार सुरु आहेत. एल वॉर्डचे सहाय्यक आयुक्त अनिल जाधव यांच्या माहितीनुसार, दोन संशयित मृतदेह जवळच्या रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहेत. मृतांचा अधिकृत तपशील अद्याप स्पष्ट झालेला नाही. घटनास्थळी बचावकार्य सुरू असून पुढील माहितीची प्रतीक्षा आहे.
पोलीस उपायुक्त (डीसीपी) गणेश शिंदे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना, "पावसामुळे घाटकोपर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील अशोकनगर भागात दरड कोसळण्याची घटना घडली आहे. आतापर्यंत दोन मृतदेह बाहेर काढण्यात आले असून बचावकार्य सुरू आहे," अशी माहिती दिली. तसेच, "येथे पोलीस कर्मचारी तसेच बचावकार्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व पथके - ज्यामध्ये बीएमसी, एनडीआरएफ आणि इतर यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे - तैनात करण्यात आली आहेत. ही घटना पहाटे तीन वाजण्याच्या सुमारास घडली. यात 4 ते 5 जण अडकल्याची शक्यता आहे," अशी माहिती दिली.
#WATCH | Maharashtra: DCP Ganesh Shinde says, "Due to the rain, a landslide has occurred in the Ashoknagar area under the jurisdiction of the Ghatkopar police. Two bodies have been recovered so far, and rescue operation is underway. Police personnel are deployed here, along with… https://t.co/K5WzS9hNw5 pic.twitter.com/34bfQwz5VP— ANI (@ANI) August 12, 2026
घाटकोपर दरड प्रकरणाची सर्व माहिती घेतली, अशी माहिती महापौर ऋतू तावडे यांनी दिली असून त्या स्वत: घटनास्थळी जाऊन पहाणी करणार आहेत. बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरु असल्याची माहिती महापौरांनी दिली आहे. मात्र अरुंद गल्ल्यांमुळे बचाव कार्यामध्ये अडथळा येत असल्याचंही महापौरांनी सांगितलं आहे.