100, 103, 112 या मुंबई पोलिसांच्या हेल्पलाईन क्रमांकावर येणाऱ्या तक्रारी पाहून डोक्यावर हात मारुन घ्या; पोलिसांनीच केला खुलासा

Mumbai police : मुंबई पोलीस यंत्रणेनं आतापर्यंत सातत्यानं शहरात कायदा आणि सुव्यवस्था कशी राहील या दृष्टीकोनातून विचार केल्याचं पाहत त्याच अनुषंगानं पावलंही उचलली आहेत. याच मुंबई पोलिसांनी नागरिकांना अधिक सोप्या रितीनं त्यांच्या तक्रारी यंत्रणेपर्यंत पोहोचवता येतील यासाठी काही हेल्पसाईन क्रमांकसुद्धा जारी केले आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात नागरिक अनेकदा काही क्षुल्लक कारणासाठीसुद्धा या क्रमांकांवर संपर्क साधत असून, इथंही पोलीस यंत्रणा अतिशय संयमानं काम करत असल्याची माहिती मुंबई पोलीस पथकातील कार्यकर्त्यांनी एका वृत्तपत्राला दिली.
वडापावमधील चटणीपासून ते चोरीला गेलेलं कापड आणि चहाव्याल्यांचे तंटे इथपर्यंचा प्रत्येक फोन हा तितकाच महत्त्वाचा असल्याचं पोलिसांचं म्हणणं आहे. अनेकदा या तक्रारी प्रचंड विनोदी आणि उथळ असल्या तरीही त्यांना तितक्याच गांभीर्यानं विचाराधीन घेत कामाल कोणतीही हेळसांड केली जात नसल्याचंही यंत्रणेकडून सांगणयात आलं. पोलिसांच्या सांगण्यानुसार मुंबईकर सातत्यानं 100, 103, 112 आणि1930 (cyber helpline) या क्रमांकांवर त्यांच्या अनेक समस्यांसाठी फोन करतात. त्यात काही विनोदी फोन कॉलचा पोलिसांनी केलेला उल्लेख खालीलप्रमाणे...
वडा पाव विक्रेत्याने वडा पावमध्ये चटणी टाकली नाही. ग्राहक निराश झाला, त्याला पोलिसांची मदत हवी आहे. असा फोन दोन आठवड्यांपूर्वी काळाचौकी पोलिसांना फोन आला. तर, 100 या आपत्कालीन हेल्पलाइन क्रमांकावर "माझा कार साफ करणारे कापड, जे दोरीवर वाळत होते, ते चोरीला गेले आहे. कृपया मला ते शोधण्यात मदत करा." असा फोन भोईवाडा पोलिसांना आला होता. मागील दोन महिन्यांत पोलिसांना "एक चहा विक्रेता काचेच्या कपऐवजी प्लास्टिकच्या कपमध्ये चहा देत आहे. या प्रकरणात पोलिसांच्या हस्तक्षेपाची आवश्यकता आहे'', असा काळाचौकी पोलिसांना कॉल आला होता.
इतकंच नव्हे, तर 'माझे कपडे चौथ्या मजल्यावरून पडले आणि अडकले. तिसऱ्या आणि चौथ्या मजल्याच्या दरम्यान. कृपया ते परत मिळवण्यास मदत करा', असा विचित्र फोन काही महिन्यांपूर्वी मालाड पोलिसांना आला होता. "आमच्या परिसरात कुत्रे मोठ्याने भुंकत आहेत. आम्हाला झोप येत नाही. कृपया कारवाई करा'', अशी मागणी करणारा फोन ओशिवरा पोलिसांना आला.
दरम्यान "आम्हाला दररोज असे कॉल येतात. बहुतेक अगदी विनोदी असतात, परंतु आम्ही कायम त्यांना प्रतिसाद देतो आणि त्यांचे निराकरण करतो. अलिकडेच, आम्हाला एका वडा पाव विक्रेत्याने चटणी न घालण्याचा फोन आला. आम्ही घटनास्थळी गेलो, समस्या सोडवली. लोक रात्री उशिरा कुत्रे भुंकत असल्याची तक्रार करतात. आम्ही बीएमसीच्या प्राणी नियंत्रण आणि स्वयंसेवी संस्थांशी समन्वय साधतो जेणेकरून नसबंदी मोहीम राबवता येईल आणि समस्या कमी होईल'', अशी माहिती त्या त्या पोलीस स्थानक अधिकाऱ्यांनी दिली, भोईवाडा येथील एका अधिकाऱ्याने कापड चोरीला गेले. आम्ही पोलिसांना आठवले की, "एका कॉलरने त्याची कार साफ करणारे सीसीटीव्ही फुटेज नोंदवले, ते घेणाऱ्या माणसाची ओळख पटवली आणि कापड परत मिळवले. आम्ही गुन्हा दाखल केला नाही पण पुन्हा असे न करण्याचा इशारा दिला."
मालाड पोलिसांमधील दुसऱ्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, "आम्हाला दोन मजल्यांमध्ये कापड अडकल्याचा फोन आला. ते मजेदार वाटले, परंतु आम्ही ते गांभीर्याने घेतले. ते काढणे धोकादायक होते कारण आमच्या, अधिकाऱ्यांना खिडकीजवळ पोहोचावे लागले."