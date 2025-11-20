English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पत्नी सतत 'त्या' धमक्या देत असेल तर ती क्रूरताच; मुंबई HC चा पतीला दिलासा! घटस्फोट मंजूर

Mumbai High Court Divorce Case: मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निकालामध्ये पतीच्या बाजूने कौल दिला असून घटस्फोटाला मंजूरी दिली आहे. नेमकं प्रकरण काय जाणून घ्या...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 20, 2025, 09:01 AM IST
पत्नी सतत 'त्या' धमक्या देत असेल तर ती क्रूरताच; मुंबई HC चा पतीला दिलासा! घटस्फोट मंजूर
मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय (प्रातिनिधिक फोटो)

Mumbai High Court Divorce Case: विवाहित जोडप्यांमध्ये होणारा वाद हा काही नवा विषय नाही. मात्र या वादात वारंवार जोडीदाराला धमकावण्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. हा निकाल सध्या चांगलाच चर्चेत असून न्यायालयाने पतीला दिलासा देत घटस्फोट घेण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. नेमकं हे प्रकरण काय आणि कोर्टाने काय म्हटलं आहे जाणून घेऊयात...

Add Zee News as a Preferred Source

मुंबई उच्च न्यायालयाने काय म्हटलं?

जोडीदाराकडून वारंवार आत्महत्येची धमकी मिळणे ही एक प्रकारची क्रूरताच आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान म्हटलं आहे. विशेष म्हणजे या प्रकरणातील याचिकार्त्या पुरुषाचा घटस्फोट न्यायालयाने मंजूर केला. आत्महत्येची धमकी वारंवार मिळत असेल तर जोडीदाराला वैवाहिक संबंध कायम ठेवणे कठीण जाते, अशी टीपणीही मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर व न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने केली.

2006 मध्ये लग्न पण...

कुटुंब न्यायालयाने घटस्फोटाचा अर्ज फेटाळल्यानंतर पुरुषाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचिकेनुसार जोडप्याचा 2006 मध्ये विवाह झाला.  मात्र, वादामुळे ते दोघेही वेगळे राहतात. पत्नीने संशय घेणे, वारंवार आत्महत्येची धमकी देणे, ही कारणे हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत घटस्फोट घेण्यासाठी पुरेशी आहेत, असे पतीने याचिकेत म्हटले होते. न्यायालयाने पतीच्या बाजूने निकाल देताना, "वारंवार आत्महत्येच्या धमक्या देणे हे मानसिक क्रूरतेचे गंभीर स्वरूप आहे. अशा धमक्या मिळाल्यास वैवाहिक जीवन शांततेने जगणे अशक्य होते," असं निरिक्षण नोंदवत घटस्फोटाला परवानगी दिली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानेही दिलाय असा निकाल

मात्र असा निकाल देण्याची न्यायालयाची ही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या कित्येक वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयाबरोबरच आणि विविध उच्च न्यायालयांनी विशेषतः मुंबई उच्च न्यायालयाने अनेकदा हेच मत नोंदवलं आहे. आत्महत्येच्या धमक्या ही भावनिक ब्लॅकमेलची अत्यंत क्रूर पद्धत असल्याचं न्यायालयाने बऱ्याच प्रकरणांमध्ये म्हटलं आहे. अशा धमक्या देणाऱ्या व्यक्तीची स्वतःची मानसिक समस्या असू शकते, पण त्या धमक्या दुसऱ्या जोडीदाराला प्रचंड तणाव आणि भीतीमध्ये जगायला भाग पाडतात. वारंवार असे झाल्यास ते मानसिक छळ ठरते आणि घटस्फोटाचे ठोस कारण ठरतं, असं न्यायालयांनी वेगवेगळ्या निकालांमध्ये म्हटलं आहे.

याच वर्षी मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन ते तीन प्रकरणांमध्ये अशा धमक्यांचा संदर्भ देत घटस्फोट मंजूर केलेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही 2007 पासून आतापर्यंत सुरु असलेल्या समीर घोष विरुद्ध जया घोष प्रकरणामध्ये अशाप्रकारे जोडीदाराला धमकावणे हे क्रूरतेच्या व्याख्येत बसतं असं स्पष्ट केलंय.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Law Newshigh courtBombay High Courtgrants divorcethreats of suicide

इतर बातम्या

ठाकरेंची 'त्या' पदावर नियुक्ती केल्याने शिंदे फडण...

महाराष्ट्र बातम्या