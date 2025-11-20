पत्नी सतत 'त्या' धमक्या देत असेल तर ती क्रूरताच; मुंबई HC चा पतीला दिलासा! घटस्फोट मंजूर

Mumbai High Court Divorce Case: विवाहित जोडप्यांमध्ये होणारा वाद हा काही नवा विषय नाही. मात्र या वादात वारंवार जोडीदाराला धमकावण्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. हा निकाल सध्या चांगलाच चर्चेत असून न्यायालयाने पतीला दिलासा देत घटस्फोट घेण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. नेमकं हे प्रकरण काय आणि कोर्टाने काय म्हटलं आहे जाणून घेऊयात...
जोडीदाराकडून वारंवार आत्महत्येची धमकी मिळणे ही एक प्रकारची क्रूरताच आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान म्हटलं आहे. विशेष म्हणजे या प्रकरणातील याचिकार्त्या पुरुषाचा घटस्फोट न्यायालयाने मंजूर केला. आत्महत्येची धमकी वारंवार मिळत असेल तर जोडीदाराला वैवाहिक संबंध कायम ठेवणे कठीण जाते, अशी टीपणीही मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर व न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने केली.
कुटुंब न्यायालयाने घटस्फोटाचा अर्ज फेटाळल्यानंतर पुरुषाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचिकेनुसार जोडप्याचा 2006 मध्ये विवाह झाला. मात्र, वादामुळे ते दोघेही वेगळे राहतात. पत्नीने संशय घेणे, वारंवार आत्महत्येची धमकी देणे, ही कारणे हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत घटस्फोट घेण्यासाठी पुरेशी आहेत, असे पतीने याचिकेत म्हटले होते. न्यायालयाने पतीच्या बाजूने निकाल देताना, "वारंवार आत्महत्येच्या धमक्या देणे हे मानसिक क्रूरतेचे गंभीर स्वरूप आहे. अशा धमक्या मिळाल्यास वैवाहिक जीवन शांततेने जगणे अशक्य होते," असं निरिक्षण नोंदवत घटस्फोटाला परवानगी दिली आहे.
मात्र असा निकाल देण्याची न्यायालयाची ही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या कित्येक वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयाबरोबरच आणि विविध उच्च न्यायालयांनी विशेषतः मुंबई उच्च न्यायालयाने अनेकदा हेच मत नोंदवलं आहे. आत्महत्येच्या धमक्या ही भावनिक ब्लॅकमेलची अत्यंत क्रूर पद्धत असल्याचं न्यायालयाने बऱ्याच प्रकरणांमध्ये म्हटलं आहे. अशा धमक्या देणाऱ्या व्यक्तीची स्वतःची मानसिक समस्या असू शकते, पण त्या धमक्या दुसऱ्या जोडीदाराला प्रचंड तणाव आणि भीतीमध्ये जगायला भाग पाडतात. वारंवार असे झाल्यास ते मानसिक छळ ठरते आणि घटस्फोटाचे ठोस कारण ठरतं, असं न्यायालयांनी वेगवेगळ्या निकालांमध्ये म्हटलं आहे.
याच वर्षी मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन ते तीन प्रकरणांमध्ये अशा धमक्यांचा संदर्भ देत घटस्फोट मंजूर केलेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही 2007 पासून आतापर्यंत सुरु असलेल्या समीर घोष विरुद्ध जया घोष प्रकरणामध्ये अशाप्रकारे जोडीदाराला धमकावणे हे क्रूरतेच्या व्याख्येत बसतं असं स्पष्ट केलंय.