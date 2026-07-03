पोलिस पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्र्यांचे नोकर नव्हेत, तर जनतेचे सेवक; हायकोर्टानं झापलं, पण का?

मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलिसांना एका राजकीय प्रकरणावरुन कठोर शब्दांमध्ये फटकारल्याचं समोर आलं आहे. 'एखादा पक्ष मुर्दाबाद', 'एखादा नेता मुर्दाबाद' अशा घोषणा दिल्या, म्हणून कोणालाही तडीपार करता येत नाही. नागरिक सरकारचे गुलाम नाहीत आणि पोलिस पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्र्यांचे नोकर नाहीत, ते जनतेचे सेवक आहेत,' अशा कडक शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलिसांना सुनावताना एका प्रकरणात तडीपारीचा आदेश रद्द केला आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणाऱ्या पोलिसी कारवाईवर ताशेरे ओढत न्यायालयाने राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकारांची गुरुवारी पोलिसांना आठवण करून दिली.
सोशालिस्ट डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाचे (एसडीपीआय) सरचिटणीस सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी यांनी डिसेंबर 2025 मध्ये नागरिकत्व कायद्याविरोधात मोर्चा काढून 'भाजप मुर्दाबाद'च्या घोषणा दिल्या होत्या. त्यानंतर पोलिसांनी व विभागीय कोकण आयुक्तांनी त्यांच्याविरोधात तडीपारीची कारवाई केली होती. या आदेशाला चौधरी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने सुनावणीदरम्यान पोलिसांना यासंदर्भात सुनावलं. सरकारच्या धोरणाला विरोध करणे किंवा आंदोलनात घोषणाबाजी करणे, हा राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 19 अंतर्गत संरक्षित असलेला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग आहे. केवळ सरकारविरोधी घोषणा दिल्या म्हणून एखाद्याला तडीपार करणे, हा कायद्याचा गैरवापर ठरतो, असं न्यायालयाने पोलिसांच्या निर्दशनास आणून दिलं.
अशी घोषणाबाजी नागरिक का करू शकत नाहीत? सरकारविरोधात बोलणे हा गुन्हा आहे का?' असा थेट सवाल न्यायालयाने पोलिसांना केला. नीट आणि टीईटी पेपरफुटीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभर आंदोलने सुरू असल्याचा उल्लेख करत न्यायालयाने विचारले की, या लोकांनी सरकारविरोधात घोषणा दिल्या तर त्यांच्यावरही गुन्हे दाखल करणार का?" असा थेट सवाल न्यायालयाने पोलिसांना विचारला.
(न्यायमूर्ती माधव जामदार)
यावेळी न्यायालयाने राजकीय पक्षांतरावरही उपरोधिक टिप्पणी केली. याचिकाकर्ता कोणत्या पक्षाचा आहे, अशी विचारणा करीत पक्ष बदलण्याचा विचार करा.'यांच्याकडे' गुन्हे धुण्याचे 'वॉशिंग मशीन' आहे. पक्षांतर केले की, गुन्हेही धुतले जातात, अशी टोलेबाजी न्यायालयाने केली.
राज्यात सुरू असलेल्या पक्षांतराच्या राजकारणावरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. 'एका बाजूला झाड पडून शाळकरी मुलाचा मृत्यू होतो, तर विधानभवनात कोणता नेता कोणत्या पक्षात गेला आणि त्याला कोणते पद मिळाले, यावर चर्चा सुरू असते. राज्यात नेमके काय सुरू आहे?' असा संतप्त सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. "भाजप मुर्दाबाद' अशा घोषणा तडीपारीचे कारण ठरू शकत नाहीत,' असे पुन्हा स्पष्ट करत न्यायालयाने चौधरी यांच्याविरूद्धचा तडीपारीचा आदेश रद्द करत त्यांना दिलासा दिला.