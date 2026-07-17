पार्थ पवारांची थेट मोदींच्या मंत्रिमंडळात वर्णी? केंद्रीय मंत्रिपद मिळवून देणारी 8 कारणं कोणती? 'त्या' पत्राचीच सगळीकडे चर्चा

दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे पुत्र तथा राष्ट्रवादी काँग्रसचे खासदार पार्थ पवारांना केंद्रीय राजकारणामध्ये सक्रीय करण्यासाठी पक्षांतर्गत हलचाली सुरु झाल्या आहेत. केंद्रात पार्थ पवारांची वर्णी लागावी यासाठी राष्ट्रवादीतून लॉबींग सुरु असल्याचं पाहायला मिळत आहे. 13 तारखेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील अंतर्गत पत्र आता समोर आलं आहे. पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष उदयकुमार आहेर यांनी पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार यांना हे पत्र लिहिलं असून यामध्ये पार्थ पवारांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळात सहभाग करुन घेण्यासाठी शिफारस करण्यात आली आहे. आठ कारण देऊन पार्थ पवार मंत्री होणे का गरजेचं आहे याबद्दल भाष्य केलं आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या पत्रानंतरच प्रफुल पटेल आणि सुनील तटकरेंनी मुख्यमंत्र्यांकडे पार्थ पवारांची तक्रार केल्याचं सांगितलं जात आहे.
राष्ट्रवादीच्या गोपनीय पत्रात काय आहे? असा प्रश्न पडणं सहाजिक आहे. पार्थ पवारांची केंद्रात वर्णी लागण्यामागची 8 कारणे या पत्रात आहेत. ही आठ कारण कोणती ते पाहूयात...
- 21 व्या शतकातील युवा नेतृत्व – पार्थ पवार हे नव्या पिढीचे नेतृत्व करू शकतील.
- हिंदी आणि इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्व – राष्ट्रीय पातळीवर सरकार व पक्ष वाढीसाठी उपयुक्त ठरेल.
- लंडनमधील उच्च शिक्षण – जागतिक आर्थिक, सामाजिक, राजकीय व तांत्रिक बदलांची जाण असल्याचा दावा.
- तरुणांचा चेहरा – राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे युवकांना आकर्षित करण्यास मदत होईल.
- शिव-शाहू-फुले-आंबेडकर विचारांचा वारसा पुढे नेण्याची क्षमता – भाजपला वैचारिक पर्याय म्हणून पक्ष मजबूत करण्यासाठी पार्थ पवार योग्य असल्याचे मत.
- राजकीय परिपक्वतेवर होणाऱ्या टीकेला विरोध – संभाजी महाराजांबाबतचा वाद हा राजकीय कट असल्याचे सांगत, त्यातून पार्थ पवारांना लक्ष्य करण्यात आल्याचा दावा.
- 2019 नंतर जाणीवपूर्वक ‘मोरल डाउन’ करण्याचा प्रयत्न – त्यांना केंद्रात मंत्रीपदाची संधी मिळू नये म्हणून विरोधकांनी प्रयत्न केल्याचा दावा.
- तरुणांना राजकारणात आणण्यासाठी सक्षम नेतृत्व – राजकारणापासून दूर गेलेल्या युवकांना पुन्हा आकर्षित करण्याची क्षमता पार्थ पवारांमध्ये असल्याचा दावा.
पार्थ पवार यांनी स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची बुधवारी भेट घेऊन चर्चा केल्याची माहिती समोर आली आहे. या चर्चेदरम्यान फडणवीस यांनी यापुढे राष्ट्रवादीसोबत होणाऱ्या सर्व बैठकीमध्ये सुनेत्रा पवारांना लूपमध्ये ठेवलं जाईल असं सांगितलं आहे.