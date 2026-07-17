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पार्थ पवारांची थेट मोदींच्या मंत्रिमंडळात वर्णी? केंद्रीय मंत्रिपद मिळवून देणारी 8 कारणं कोणती? 'त्या' पत्राचीच सगळीकडे चर्चा

सुनेत्रा पवार यांना पाठवण्यात आलेल्या पत्रामध्ये आठ मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला असून नेमकं काय म्हटलं आहे यात पाहूयात...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 17, 2026, 01:34 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 01:34 PM IST
पार्थ पवारांची थेट मोदींच्या मंत्रिमंडळात वर्णी? केंद्रीय मंत्रिपद मिळवून देणारी 8 कारणं कोणती? 'त्या' पत्राचीच सगळीकडे चर्चा
Image Credit: सुनेत्रा पवारांना पाठवण्यात आलं आहे हे पत्र (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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पार्थ पवारांची थेट मोदींच्या मंत्रिमंडळात वर्णी? केंद्रीय मंत्रिपद मिळवून देणारी 8 कारणं कोणती? 'त्या' पत्राचीच सगळीकडे चर्चा
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