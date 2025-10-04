English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

म्हाडा प्रमाणे आता BMC मुंबईत घरांची लॉटरी काढणार? 7000000000 रुपयांचा मोठा गृह प्रकल्प, भायखळा, बोरिवली, अंधेरी, कांजुरमार्ग आणि...

म्हाडा प्रमाणे आता BMC मुंबईत घरांची लॉटरी काढणार आहे. भायखळा, बोरिवली, अंधेरी, कांजुरमार्ग परिसरात BMC स्वसत दरात घरे उपलब्ध करुन देणार आहे.  

वनिता कांबळे | Updated: Oct 4, 2025, 11:01 PM IST
म्हाडा प्रमाणे आता BMC मुंबईत घरांची लॉटरी काढणार? 7000000000 रुपयांचा मोठा गृह प्रकल्प, भायखळा, बोरिवली, अंधेरी, कांजुरमार्ग आणि...

Mhada Lottery Like Houses In Mumbai BMC To Sell Property : म्हाडा प्रमाणे आता BMC मुंबईत घरांची लॉटरी काढणार आहे. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत शोधण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या मुंबई महानगरपालिकेने कमाईचा  नवीन मार्ग शोधला आहे. नवीन विकास आराखड्यानुसार (डीपी) मोठ्या भूखंडांवर बांधकाम व्यावसायिकांनी देऊ केलेली घरे लॉटरीद्वारे विकून बीएमसी महसूल मिळवेल. बीएमसी लवकरच 184 घरांसाठी लॉटरी प्रक्रिया सुरू करणार आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मते, या घरांच्या विक्रीतून अंदाजे 150 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल. 

Add Zee News as a Preferred Source

बीएमसी ही घरे रेडी-रेकनर घरांपेक्षा किंचित जास्त किमतीत विकणार आहे. सध्या, बीएमसीने अंदाजे 110 घरे ताब्यात घेतली आहेत. उर्वरित घरे लवकरच ताब्यात घेतली जातील. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की नवीन विकास आराखड्यानुसार, 4,000 चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या भूखंडावर बांधकाम करताना, बीएमसीला 20 टक्के घरे अत्यंत कमी आणि कमी उत्पन्न गटांना देणे आवश्यक आहे.

कांजुरमार्ग, भायखळा, बोरिवली आणि अंधेरी या भागातील बांधकाम व्यावसायिकांकडून बीएमसीला ही घरे मिळतील. 2018 मध्ये नवीन विकास आराखडा (डीपी) मंजूर झाल्यानंतर मंजूर झालेल्या या भूखंडांवर आता इमारती तयार आहेत. एका अधिकाऱ्याच्या मते, "मुंबईतील प्रत्येकाला घरे देण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आम्ही हा उपक्रम घेत आहोत. येत्या काही महिन्यांत, आम्हाला आणखी 300-400 घरे मिळतील, जी आम्ही नंतर लॉटरीद्वारे जनतेला देऊ."

बीएमसीने म्हाडा प्रमाणेच लॉटरीद्वारे घरे विकण्याची प्रक्रिया स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. एका अधिकाऱ्याच्या मते, बीएमसी म्हाडा प्रमाणेच लॉटरीसाठी नोंदणी आणि इतर कागदपत्रे पूर्ण करेल, त्यानंतर लॉटरी काढली जाईल. दुसऱ्या अधिकाऱ्याच्या मते, "आम्ही या घरांसाठी लॉटरीसाठी म्हाडाशी संपर्क साधण्याचा विचार करत आहोत. म्हाडाकडे आधीच संपूर्ण लॉटरी प्रणाली आहे, तर आम्हाला ती सुरुवातीपासून विकसित करावी लागेल." गेल्या काही वर्षांत बीएमसीने अनेक नवीन पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची योजना आखली आहे. सध्या, बीएमसीकडे एकूण अंदाजे 70,000 आहेत. तज्ञांचे म्हणणे आहे की हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 2 लाख पेक्षा जास्त खर्च येण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे, बीएमसीला निधीची नितांत आवश्यकता आहे. परिणामी, बीएमसी उत्पन्नाचे नवीन स्रोत सक्रियपणे शोधत आहे.

FAQ

1 बीएमसी मुंबईत घरांची लॉटरी काढणार आहे का?
उत्तर: होय, बीएमसीने म्हाडा प्रमाणे घरांची लॉटरी काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत शोधण्यासाठी हा उपक्रम सुरू करत आहे. नवीन विकास आराखड्या (डीपी) अंतर्गत मोठ्या भूखंडांवर बांधकाम व्यावसायिकांनी दिलेली घरे लॉटरीद्वारे विकली जातील.

2 बीएमसी किती घरांसाठी लॉटरी प्रक्रिया सुरू करणार आहे?
बीएमसी लवकरच १८४ घरांसाठी लॉटरी प्रक्रिया सुरू करणार आहे. सध्या ११० घरे ताब्यात घेतली असून, उर्वरित घरे लवकरच ताब्यात येतील. येत्या काही महिन्यांत आणखी ३००-४०० घरे मिळण्याची अपेक्षा आहे.

3. या घर विक्रीतून बीएमसीला किती उत्पन्न मिळेल?
 या घरांच्या विक्रीतून अंदाजे १५० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले आहे. ही घरे रेडी-रेकनर दरापेक्षा किंचित जास्त किमतीत विकली जातील.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Like MHADA BMC will conduct housing lottery in MumbaiBMC's big housing projectम्हाडा लॉटरीबीएमसी लॉटरी

इतर बातम्या

पुण्यातील कुख्यात गुंड निलेश घायवळ प्रकरणात मोठा ट्विस्ट!...

महाराष्ट्र बातम्या