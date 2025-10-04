म्हाडा प्रमाणे आता BMC मुंबईत घरांची लॉटरी काढणार? 7000000000 रुपयांचा मोठा गृह प्रकल्प, भायखळा, बोरिवली, अंधेरी, कांजुरमार्ग आणि...

Mhada Lottery Like Houses In Mumbai BMC To Sell Property : म्हाडा प्रमाणे आता BMC मुंबईत घरांची लॉटरी काढणार आहे. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत शोधण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या मुंबई महानगरपालिकेने कमाईचा नवीन मार्ग शोधला आहे. नवीन विकास आराखड्यानुसार (डीपी) मोठ्या भूखंडांवर बांधकाम व्यावसायिकांनी देऊ केलेली घरे लॉटरीद्वारे विकून बीएमसी महसूल मिळवेल. बीएमसी लवकरच 184 घरांसाठी लॉटरी प्रक्रिया सुरू करणार आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मते, या घरांच्या विक्रीतून अंदाजे 150 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल.
बीएमसी ही घरे रेडी-रेकनर घरांपेक्षा किंचित जास्त किमतीत विकणार आहे. सध्या, बीएमसीने अंदाजे 110 घरे ताब्यात घेतली आहेत. उर्वरित घरे लवकरच ताब्यात घेतली जातील. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की नवीन विकास आराखड्यानुसार, 4,000 चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या भूखंडावर बांधकाम करताना, बीएमसीला 20 टक्के घरे अत्यंत कमी आणि कमी उत्पन्न गटांना देणे आवश्यक आहे.
कांजुरमार्ग, भायखळा, बोरिवली आणि अंधेरी या भागातील बांधकाम व्यावसायिकांकडून बीएमसीला ही घरे मिळतील. 2018 मध्ये नवीन विकास आराखडा (डीपी) मंजूर झाल्यानंतर मंजूर झालेल्या या भूखंडांवर आता इमारती तयार आहेत. एका अधिकाऱ्याच्या मते, "मुंबईतील प्रत्येकाला घरे देण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आम्ही हा उपक्रम घेत आहोत. येत्या काही महिन्यांत, आम्हाला आणखी 300-400 घरे मिळतील, जी आम्ही नंतर लॉटरीद्वारे जनतेला देऊ."
बीएमसीने म्हाडा प्रमाणेच लॉटरीद्वारे घरे विकण्याची प्रक्रिया स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. एका अधिकाऱ्याच्या मते, बीएमसी म्हाडा प्रमाणेच लॉटरीसाठी नोंदणी आणि इतर कागदपत्रे पूर्ण करेल, त्यानंतर लॉटरी काढली जाईल. दुसऱ्या अधिकाऱ्याच्या मते, "आम्ही या घरांसाठी लॉटरीसाठी म्हाडाशी संपर्क साधण्याचा विचार करत आहोत. म्हाडाकडे आधीच संपूर्ण लॉटरी प्रणाली आहे, तर आम्हाला ती सुरुवातीपासून विकसित करावी लागेल." गेल्या काही वर्षांत बीएमसीने अनेक नवीन पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची योजना आखली आहे. सध्या, बीएमसीकडे एकूण अंदाजे 70,000 आहेत. तज्ञांचे म्हणणे आहे की हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 2 लाख पेक्षा जास्त खर्च येण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे, बीएमसीला निधीची नितांत आवश्यकता आहे. परिणामी, बीएमसी उत्पन्नाचे नवीन स्रोत सक्रियपणे शोधत आहे.
